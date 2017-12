PlayStation Plus: Devil May Cry 4 e Attack on Titan gli sconti di dicembre 2017 Anche a dicembre 2017 gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno usufruire di sconti sui migliori giochi per le piattaforme Sony.

In vista del Natale, Sony propone tantissimi sconti sul PlayStation Store, con decine di giochi in offerta per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Le nuove promozioni sono valide fino al 22 dicembre: per facilitarvi gli acquisti abbiamo selezionato per voi dieci titoli particolarmente meritevoli di attenzione, venduti a prezzi estremamente ridotti. Ricordiamo che le offerte indicate sono attive esclusivamente per gli utenti PlayStation Plus.

Devil May Cry 4 Special Edition (9.99 euro anzichè 24.99 euro)

In attesa che il tanto rumoreggiato Devil May Cry 5 veda la luce dei riflettori, perché non ingannare il tempo con il quarto capitolo? Devil May Cry 4 Special Edition è in vendita a soli 9.99 euro, cifra che vi permetterà di acquistare uno dei più acclamati episodi della saga Capcom. Questa edizione include Vergil, Trish e Lady come personaggi giocabili, oltre a una serie di costumi bonus e la modalità extra Mitico Cavaliere Oscuro. In aggiunta la Special Edition presenta varie migliorie al gameplay e un comodo sistema di salvataggio automatico.

Wolfenstein The New Order & The Old Blood (4.99 euro l'uno anziché 19.99 euro)

Bastano meno di dieci euro per portarsi a casa Wolfenstein The New Order e il prequel The Old Blood, i due giochi che hanno segnato il ritorno sulle scene di B.J. Blazkowicz, protagonista della serie che ha di fatto dato vita al genere degli FPS così come lo conosciamo. I due titoli sono in vendita separatamente al prezzo di 4.99 euro, se ancora non li possedete vi consigliamo di acquistarli entrambi, considerando il prezzo decisamente contenuto.

The Evil Within (11.99 euro anziché 39.99 euro)

70% di sconto per The Evil Within (11.99 euro), survival horror firmato da Shinji Mikami (papà di Resident Evil) acclamato da pubblico e critica. Se avete giocato con il recente sequel e volete scoprire le origini delle (dis)avventure di Sebastian Castellanos, potete approfittare dei saldi di Natale per acquistare il primo capitolo della serie. L'edizione in vendita sul PlayStation Store è quella Standard, priva di DLC: anche senza contenuti aggiuntivi però il prezzo resta particolarmente allettante...

Valkyria Revolution (19.99 euro anziché 39.99 euro)

Un corposo sconto del 50% per Valkyria Revolution (19.99 euro), Action RPG con elementi strategici ambientato nell'universo di Valkyria Chronicles. Il gioco presenta una trama ricca di colpi di scena (incentrata sullo strapotere del Ruzi Empire), un gameplay che mischia sapientemente combattimenti action e fasi strategiche e uno stile estetico accattivante che vi conquisterà sin dal primo sguardo. In attesa di Valkyria Chronicles 4, Valkyria Revolution è un acquisto caldamente consigliato per tutti i fan del genere.

Star Wars Mega Bundle (13.99 euro anziché 34.99 euro)

In vista dell'uscita di Star Wars Episodio VIII Gli Ultimi Jedi, perché non calarsi a 360 gradi nel mondo di Guerre Stellari con questo ricco bundle digitale in vendita a 13,99 euro? Il pacchetto include quattro giochi, ovvero Super Star Wars, Star Wars Bounty Hunter, Star Wars Racer Revenge e Star Wars Jedi Starfighter. Una selezione di classici molto variegata, da citare in particolare la "chicca" Super Star Wars, uscito originariamente nel 1992 su Super Nintendo e acclamato come uno dei migliori videogiochi basati sulla saga cinematografica di George Lucas.

A.O.T. Wings of Freedom (29.99 euro anziché 59.99 euro)

Il primo videogioco di Attack on Titan viene proposto a prezzo ridotto (29.99 euro) durante i saldi di Natale e questa potrebbe essere una buona occasione per non lasciarsi scappare uno degli action game più stilosi di questa generazione. Wings of Freedom propone un comparto estetico fedelissimo a quello dell'anime, una trama basata sulla prima stagione della serie TV e un gameplay frenetico e veloce in stile musou, prendendo ispirazione da altri classici di Omega Force come Samurai Warriors e Dynasty Warriors. Acquisto interessante anche in vista del sequel, A.O.T. 2, in arrivo a febbraio 2018 in Europa.

Dead Rising Triple Bundle (19.99 euro anziché 49.99 euro)

Il 5 dicembre Dead Rising 4 arriverà su PlayStation 4 dopo dodici mesi di esclusiva Microsoft (Xbox One e PC): per chi volesse ripercorrere la storia del franchise Capcom consigliamo l'acquisto di qusto Triple Bundle che include l'originale Dead Rising, Dead Rising 2 e Dead Rising 2 Off The Record, espansione che vede il ritorno di Frank West, non presente nel secondo capitolo. Se vi mancano gli zombie e non vedete l'ora di scontrarvi con orde di non morti, questa raccolta è sicuramente l'ideale...

Resident Evil HD (5.99 euro anziché 19.99 euro)

Restando in casa Capcom segnaliamo l'ottima offerta su Resident Evil HD (5.99 euro), riedizione in alta definizione del primo storico episodio della serie uscito nel 1996. Basata sulla versione per GameCube (datata 2002) questa remastered presenta un comparto tecnico migliorato e un miglior bilanciamento del gameplay, con la risoluzione di alcuni bug che per anni hanno afflitto il primo capitolo di Resident Evil. L'edizione definitiva per chi vuole (ri)scoprire le origini della saga horror più famosa del mondo dei videogiochi, con oltre 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Syberia 3 (19.99 euro anziché 49.99 euro)

Seppur afflitto da qualche problema tecnico di troppo e da una sceneggiatura non sempre perfetta, il terzo capitolo delle avventure di Kate Walker è decisamente interessante per i fan del genere. Primo episodio della serie realizzato interamente in 3D, Syberia 3 (19.99 euro) conclude la saga ideata da Benoit Sokal proponendo una nuova storia che ci porterà a scoprire alcuni importanti retroscena sul tormentato passato di Kate...

The Telltale Undead Survival Bundle (12.49 euro anziché 49.99 euro)

L'ultima segnalazione riguarda il bundle Undead Survival di Telltale Games, un ricchissimo pacchetto che include le stagioni complete di The Walking Dead 1 e 2, The Walking Dead Michonne e 7 Days to Die (quattro episodi e skin pack aggiuntivi), il tutto al super prezzo di 12,49 euro. Irresistibile per gli amanti della serie ideata da Robert Kirkman.