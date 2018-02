PlayStation Plus: Dragon Age Inquisition e Dandara tra gli sconti di febbraio Mirror's Edge Catalyst, Dragon Age Inquisition, Dandara e Far Cry 5 sono i principali protagonisti degli sconti PlayStation Plus di febbraio 2018.

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Sul PlayStation Store sono partiti gli sconti di febbraio per gli abbonati PlayStation Plus: una selezione non particolarmente ricca a livello quantitativo, che include però titoli di assoluto spessore come Mirror's Edge Catalyst, Dragon Age Inquisition, Dandara e Far Cry 5 Deluxe Edition, quest'ultimo disponibile in preorder con uno sconto esclusivo per gli abbonati Plus.

Mirror's Edge Catalyst (7.99 euro anziché 19.99 euro)

Mirror's Edge Catalyst si contraddistingue per uno stile estetico unico e per un gameplay "audace": aiuta Faith a liberare la città di Glass, metropoli cool e ipertecnologica minata però da un terribile segreto abilmente nascosto da una perfida corporazione. Rispetto al predecessore, Catalyst aggiunge una discreta varietà al gameplay, proponendo nuove missioni e abilità inedite, che fanno da contraltare a una trama non particolarmente avvincente e una longevità ridotta. In ogni caso, per 7.99 euro Mirror's Edge Catalyst è certamente un titolo consigliato.

Dragon Age Inquisition (a partire da 9.99 euro)

Un nuovo Dragon Age è in fase di sviluppo negli studi di BioWare, in attesa che la compagnia riveli qualche dettaglio succoso in merito possiamo (ri)tuffarci nel mondo di Dragon Age Inquisition, titolo non recentissimo (pubblicato alla fine del 2014) ma ancora oggi decisamente valido per gli appassionati del genere. Su PlayStation Store troviamo in offerta l'edizione Standard a 9.99 euro, la Game of the Year Edition a 11.99 euro (include il gioco completo, i DLC Le Fauci di Hakkon, La Discesa e Intruso, oltre ai pacchetti Bottino degli Avvar e Bottino dei Qunari e la Deluxe Edition (11.99 euro) la quale include l'edizione standard di DA Inquisition e i contenuti aggiuntivi Trono di Skyhold, Halla Rosso, Unicorno di Palude, bauli extra per la modalità multiplayer, colonna sonora, armatura, cavalcatura corazzata e le armi Fiamme dell'Inquisizione.

Dandara (12.74 euro anziché 14.99 euro)

Dandara è un Metroidvania in Pixel Art che ci mette nei panni di una giovane ragazza chiamata a salvare il mondo di Salt, ormai sull'orlo del collasso. Il gioco si presenta come un action platform 2D con un gameplay fortemente condizionato dalla forza di gravità, con sequenze run and gun alternate a sessioni platform ed enigmi da risolvere per poter proseguire nell'avventura. In offerta a 12.47 euro, Dandara è un gioco che gli amanti del genere dovrebbero prendere in seria considerazione.

Far Cry 5 Deluxe Edition (71.99 euro anziché 79.99 euro)

Acquistando la Deluxe Edition (71.99 euro per gli abbonati Plus) di Far Cry 5, in uscita il 27 marzo, sarà possibile ottenere oltre al gioco completo anche i pacchetti Asso dei Cieli, Esplosivi, Caccia Grossa e Caos, oltre al fucile d'assalto AR-C e alla pistola 44 Magnum, entrambe le armi decorate con skin esclusive, effettuando il preordine inoltre si riceverà anche il DLC Giorno del Giudizio che include un set di consumabili e le skin Judgment Day per le armi e i veicoli.

Pure Farming 2018 Deluxe Edition (44.99 euro anziché 49.99 euro)

In uscita a marzo, Pure Farming 2018 è un simulatore di fattoria pubblicato da Techland. L'edizione Deluxe dl gioco (costa 44.99 euro per gli abbonati Plus) presenta vari contenuti extra non inclusi nella versione standard, tra cui i DLC Germania, Landini Rex F, Lindner Geotrac 134ep, Gomselmash Palesse CS-200 e un pacchetto di indumenti esclusivi.