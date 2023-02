PlayStation Plus Essentials: febbraio 2023 è il mese di Mafia e Destiny 2

Dopo un mese di gennaio davvero niente male, Sony non s'è seduta sugli allori e ha preparato una una line-up più corposa del solito. A febbraio tutti gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno ben quattro titoli gratis, una selezione corposa e variegata in grado di accontentare tanto gli amanti delle esperienze in solitaria (con Mafia Definitive Edition e OlliOlli World) quanto gli appassionati del multiplayer (con Evil Dead: The Game e l'espansione Oltre la Luce di Destiny 2). I nuovi giochi mensili per PlayStation Plus saranno disponibili al download a partire da martedì 7 febbraio, giorno in cui andranno a rimpiazzare i titoli gratis di gennaio 2023, ossia Star Wars Jedi: Fallen Order, Axiom Verge 2 e Fallout 76. Aggiungeteli alla raccolta se non l'avete ancora fatto!

Evil Dead: The Game | PS4, PS5

Ispirato alla serie cinematografica di Evil Dead, nota dalle nostre parti come "La casa", e allo show televisivo "Ash vs. Evil Dead", Evil Dead: The Game è un gioco multiplayer asincrono 4vs1 nel quale una squadra di quattro giocatori è chiamata a collaborare per sopravvivere contro un demone impersonato da un quinto utente.

Evil Dead The Game propone un'esperienza duplice: da un lato bisogna impersonare un sopravvissuto a scelta tra i noti personaggi del franchise (tra cui Ash Williams, Kelly Maxwell ed Enrico il Rosso) per collaborare con gli altri giocatori e chiudere il portale tra i due mondi, al fine di fermare l'avanzata dell'armata delle tenebre; dall'altro è possibile calarsi nei panni di un Demone Kandariano, il cui obiettivo è quello di evocare dei demoni Deadite per divorare i sopravvissuti.



Il senso di progressione è garantito da un sistema di potenziamento permanente per tutti i personaggi, i quali possono incrementare il proprio livello e sbloccare abilità, armi e oggetti sempre più efficaci. I sopravvissuti, disponibili nelle classi Leader, Guerriero, Cacciatore, Supporto, possono ad esempio incrementare il danno delle proprie armi, mentre il Demone può imparare ad aprire un portale per un'armata di tipo Élite. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Evil Dead: The Game.

OlliOlliWorld | PS4, PS5

Messa da parte l'estetica minimale e pixellata dei primi due episodi, OlliOlli World ha catapultato la saga di Roll7 nella terza dimensione senza rinunciare alla sua riuscita commistione tra platform, rhythm game e simulazione di skateboard.

A giovare della rinnovata grafica in 3D, portata a schermo con un delizioso stile cartoonesco che per certi versi ricorda Adventure Time, non sono solamente gli occhi del videogiocatore, ma anche e soprattutto il level design di Radlandia, una terra magica ed eccentrica dipinta ad immagine e somiglianza dei contraddittori Stati Uniti d'America. L'ambientazione di fantasia di OlliOlli World rappresenta uno sconfinato parco giochi in cui ogni elemento dello scenario è stato oculatamente piazzato per le favorire le spettacolari, folli e articolate evoluzioni con lo skateboard.



La costante ricerca della perfezione stilistica rappresenta il cuore pulsante della produzione, capace di accompagnare qualsiasi tipo di giocatore con un regolare quanto appagante sistema di progressione e una curva d'apprendimento meno ripida rispetto al passato. Nella recensione di OlliOlli World vi spieghiamo perché non dovete lasciarvelo sfuggire.

Destiny 2: Oltre la Luce (PS4, PS5

Nel mese di debutto de L'Eclissi, attesa sugli scaffali digitali per il 28 febbraio, Sony e Bungie offrono a tutti gli abbonati a PlayStation Plus la possibilità di vivere un importante tassello della storia di Destiny 2 con Oltre la Luce, grossa espansione lanciata originariamente nel 2020.

L'azione di Oltre la Luce si svolge prevalentemente su Europa, una destinazione presente anche nella versione free-to-play del gioco. La gelida location (leggete la nostra guida all'esplorazione di Europa) ospita un'intera campagna della storia incentrata su Eramis, Kell dei Caduti che ha invaso il satellite di Giove e si è impossessata del potere dell'Oscurità noto come Stasi. Utilizzabile anche dai Guardiani, il primo potere extra di Destiny (presto sarà affiancata da Telascura, in arrivo con L'Eclissi) permette di rallentare e immobilizzare i nemici, esponendoli ad un grande quantitativo di danni. Ogni sottoclasse lo sfrutta in modo diverso: lo Stregone "Vincolatore dell'ombra" evoca un potente bastone di stasi e congela gli avversari, mentre il Cacciatore "Revenant" concentra i frammenti di stasi per formare due kama. Il Titano "Behemoth", infine, abbatte i nemici con un possente guanto di stasi.



Non mancano all'appello neppure armi ed equipaggiamenti esclusivi, un raid aggiuntivo (Cripta di Pietrafonda) e tante quest secondarie. Richiamate a raccolta i vostri amici e approfittate di Oltre la Luce per riscaldarvi in attesa dell'imminente uscita della nuova espansione di Destiny 2.

Mafia:Definitive Edition (PS4)

La selezione dei giochi gratis di febbraio per PlayStation Plus termina con un salto negli Stati Uniti d'America, nel pieno dell'epoca del proibizionismo. Mafia: Definitive Edition è un remake di Mafia: The City of Lost Heaven, iconico gioco che nel 2002 ha dato il via alla saga criminale di 2K Games.

Nell'immaginaria città di Lost Heaven, situata nell'Illinois degli anni '30, il tassista Tommy Angelo resta invischiato nel letale mondo della malavita. Malgrado le remore verso la famiglia Salieri, il protagonista si lascia tentare dal potere e dal denaro, dando il via ad un'inesorabile scalata dei ranghi della famiglia.



Mafia Definitive Edition riporta in vita un grande classico con rispetto e lealtà: la città di Lost Heaven, ricca di architetture, automobili e cultura interbelliche tutte da scoprire, è stata ricostruita magistralmente per fare da sfondo ad una vicenda e a dinamiche di gioco fedeli all'originale ma ampliate in molte delle loro componenti. Leggete la nostra recensione di Mafia Definitive Edition se volete saperne di più.