PlayStation Plus Extra Premium: dicembre è il mese di Far Cry, Yakuza e WWE

Sony chiude il 2022 di PlayStation Plus come meglio non poteva, ossia con una vera e propria vagonata di giochi per i piani Extra e Premium. In un sol colpo ha aggiunto gli episodi della serie Yakuza che ancora mancavano all'appello, ha offerto ai fan di Far Cry ben tre giochi della serie, inserito entrambi i giochi della serie La Terra di Mezzo e molto altro ancora. Andiamo alla scoperta di tutti i nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium, che saranno a disposizione di tutti gli abbonati a partire da martedì 20 dicembre (con un'unica eccezione che sarà indicata di seguito).





I nuovi giochi PS4 e PS5 per PlayStation Plus Extra e Premium

• Far Cry 5 | PS4

• Far Cry New Dawn | PS4

• Far Cry Primal | PS4

• WWE 2K22 | PS4

• Mortal Shell | PS4, PS5

• Judgment | PS4, PS5

• Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

• Yakuza 6: The Song of Life | PS4

• La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor | PS4

• La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra | PS4

• Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition | PS4

• The Pedestrian | PS4, PS5

• Evil Genius 2 | PS4, PS5

• The Escapists 2 | PS4

• Worms W.M.D | PS4

• Adventure Time: I Pirati dell'Enchiridion | PS4

• Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

• Gigantosaurus Il Gioco | PS4



Ubisoft contribuisce alla causa di PlayStation Plus Extra con ben tre episodi della serie Far Cry, uno principale e due spin-off. Costruito sull'ossatura del quarto capitolo della serie, Far Cry Primal torna all'età della pietra calando l'ormai rodata formula di gioco della serie (fatta di sconfinati open world, avamposti da far saltare in aria, missioni a non finire ed elementi da gioco di sopravvivenza) in un mondo primitivo abitato da tribù e animali selvaggi.

Far Cry 5 si sposta negli Stati Uniti dei giorni nostri, più precisamente ad Hope County, un'area fittizia del Montana controllata dalla setta apocalittica Eden's Gate. Il vostro compito sarà quello di annientare il capo spirituale Joseph Seed e i suoi fratelli, gli Araldi, con ogni mezzo a disposizione, anche in cooperativa (la recensione di Far Cry 5 è a un click di distanza). Espansione stand-alone del quinto capitolo, Far Cry: New Dawn non si sposta da Hope County ma fa un salto nel futuro di ben 17 anni: dopo una catastrofe nucleare, l'area è finita sotto le mire delle Gemelle, leader dei Guerrieri della Strada, che cercano di impadronirsi delle ultime risorse rimaste.



Per chi ha voglia di menare ceffoni c'è WWE 2K22, ultimo esponente della serie. Dopo il fallimento dell'edizione 2020, i ragazzi di Visual Concepts hanno saltato in toto il 2021 per tornare con un episodio decisamente più completo e rifinito, nonché meritevole della licenza che porta.

C'è tutto quello che un fan della WWE può desiderare: SuperStar e Leggende della lega, ben due avventure da affrontare (una per il personaggio femminile, una per il maschile), una modalità per i General Manager desiderosi di gestire Raw, SmackDown, NXT e NXT UK, e l'immancabile componente online. Leggete la nostra recensione di WWE 2K22 per saperne di più.



Con l'aggiunta di Yakuza 6: The Song of Life, che va ad unirsi a tutti i precedenti capitoli della serie già inclusi in PlayStation Plus Extra, l'epopea di Kazuma Kiryu può finalmente definirsi completa. Ambientato tra Onomichi e Hiroshima, questo episodio conclusivo vede il Drago di Dojima assumere il ruolo di padre adottivo, nel tentativo di proteggere il giovane Haruto e di scoprire il mistero che si cela dietro il grave attacco alla madre del bambino.

Ad affiancare The Song of Life c'è Yakuza: Like a Dragon, primo episodio del nuovo corso della serie di SEGA che accende i riflettori su un nuovo personaggio, Ichiban Kasuga, e vira verso il genere action GDR. Dopo essere uscito di prigione, Ichiban si dirige a Ijincho (Yokohama) per fare luce sul tradimento della sua famiglia reclutando un gruppo di fuorilegge ai margini della società: stavolta, le mazzate volano con un inedito quanto strategico sistema di combattimenti a turni, il quale si svolge nella fervida immaginazione del protagonista. Leggete la recensione di Yakuza: Like a Dragon.



Come ciliegina sulla torta c'è Judgment, spin-off della serie Yakuza realizzato dagli stessi ragazzi del Ryu ga Gotoku Studio. Questa detective story narra dell'avvocato Takayuki Yagami, il quale dopo essere caduto in disgrazia tenta la via del riscatto reinventandosi detective e indagando su una terribile serie di omicidi nella rete criminale di Kamurocho. Seguite i sospettati, scoprite indizi, portate le prove in tribunale e, se serve, prendete a ceffoni i nemici con due stili di combattimento differenti.



Se la serie Gli Anelli del Potere di Amazon vi ha lasciati l'amaro in bocca, allora vi consigliamo di tornare nella Terra di Mezzo con i due action/adventure open world sviluppati da Monolith Productions - L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra.

Il protagonista della serie è Talion, uno dei Raminghi incaricati di sorvegliare il Nero Cancello. Mentre l'Oscuro Signore trama nell'ombra per riarmare gli eserciti degli Orchi e marciare sulla Terra di Mezzo, un attacco a sorpresa annienta l'intera guarnigione e provoca la morte di Talion e della sua famiglia. Poco dopo risorge con l'aiuto di un Wraith, che lo farà compagna per tutto il gioco offrendogli il suo aiuto e i suoi poteri speciali.



Il vero fiore all'occhiello delle due produzioni è il Sistema Nemesi, una funzionalità procedurale che genera in maniera casuale i Capitani dei ranghi degli Orchi assegnando loro nomi, punti di forza e debolezze pescati da un pool decisamente ampio. Un open world vasto e curato, un sistema di combattimento a la Batman Arkham e gli assedi alle guarnigioni degli orchi faranno felici tutti i fan della dimensione bellicosa de Il Signore degli Anelli.



Pillars of Eternity II: Deadfire di Obsidian Entertainment è un RPG vecchia scuola che brilla per la trama e la caratterizzazione del mondo di gioco, i quali mutano in base alle azioni e alle scelte compiute durante la progressione, e per un sistema di combattimento in tempo reale che consente di effettuare una pausa tattica per studiare il campo di battaglia e pianificare la mossa successiva.

in Pillars of Eternity 2: Deadfire le situazioni possono essere risolte in tanti modi differenti, anche con l'inganno e la diplomazia. A bordo della Defiant, una nave che funge da hub centrale, è possibile esplorare un ricco arcipelago di isole esotiche in compagnia di sette differenti compagni, i quali intrecciano tra loro interazioni e relazioni personali. Nella Ultimate Edition trovano spazio, oltre al gioco base, anche i DLC Bestia d'Inverno, Forgotten Sanctum e Seeker, Slayer, Slayer e Survivor.



The Pedestrian è un puzzle platform a scorrimento laterale 2.5D ambientato in una metropoli ricca di enigmi impegnativi. Per avanzare negli ambienti cittadini, bisogna riorganizzare e ricollegare i cartelli pubblici, le insegne dei negozi e i pezzi di carta appiccicati su muri e bacheche.

Quando il piccolo avatar si sposta da una targa piatta e l'altra, la telecamera si svincola per qualche secondo offrendo uno spaccato di una metropoli priva di uomini in carne ed ossa, eppure insolitamente vivace e ricca di colori e dettagli curiosi.



Il satirico Evil Genius 2 è un gioco di spionaggio e base building che vi mette nei panni di un diabolico genio che pianifica di dominare il mondo.

Nei suoi malvagi panni siete chiamati a costruire un covo del male, mettere a punto dei dispositivi di distruzione, addestrare una banda di tirapiedi criminali e difendere il vostro regno del terrore dalle forze dell'ordine.



I criminali di The Escapists 2 non sono stati scaltri come l'Evil Genius di poco fa, dal momento che in prigione ci sono finiti e adesso devono pianificare una fuga in grande stile.

Il simulatore d'evasione di Toof Studios e Team17 offre un ambiente sandbox in pixel art che spinge a studiare a fondo le attività di routine per mettere in atto una strategia di fuga dai centri di detenzione più duri del pianeta. The Escapists 2 permette anche di unirsi a tre amici (in locale oppure online) per progettare evasioni ancor più azzardate e spettacolari, oppure sfidarli in una modalità competitiva per dimostrare chi è il fuggiasco più abile in circolazione.



Fedele ai capitoli storici della serie, Worms W.M.D. sfoggia una grafica bidimensionale disegnata a mano, battaglie tattiche all'ultimo respiro e un nuovo sistema di creazione.

La campagna, composta da 30 livelli, include un enorme arsenale di armi nuove e classiche, mentre la modalità multigiocatore (online e locale) permette di sfidare fino a cinque avversari in esilaranti battaglie con un massimo di otto vermi a testa. Per i più competitivi ci sono anche le partite classificate.



Dall'universo di Cartoon Network arriva Adventure Time: I Pirati dell'Enchiridion, un adattamento della celebre serie animata con una storia del tutto inedita.

In questo gioco di ruolo open world siete liberi di esplorare (a piedi o su una barca) la vasta Terra di Ooo, flagellata da un'inondazione che ha separato i Regni gli uni dagli altri. Il sistema di combattimento a turni non raggiunge mai elevati gradi di complessità, in compenso la resa scenica - varia e fedele al materiale originale - saprà fare la felicità di tutti i fan dello show.



Chiudono la selezione per PlayStation Plus Extra due titoli indirizzati ai più piccini: Ben 10: Power Trip, un gioco action 3D in cui bisogna utilizzare le abilità degli alieni per risolvere dei puzzle e sventare i piani del perfido stregone, e Gigantosaurus Il Gioco, in cui è possibile giocare da soli o in compagnia per salvare il mondo e, al contempo, partecipare a folli corse tra dinosauri nel mondo della dino-favola di Disney.

I nuovi classici per PlayStation Plus Premium

• Oddworld: Abe's Exoddus | PS1

• Heavenly Sword | PS3

• Ridge Racer 2 | PSP

• Pinball Heroes | PSP



La selezione dei classici preparata per il mese di dicembre cerca di accontentare tutti i nostalgici, andando a pescare dei giochi da ben tre differenti generazione di console. Dalla primissima PlayStation arriva Oddworld: Abe's Exoddus, seguito dell'originale Abe's Odyssey che in tempi recenti ha anche funto da base di partenza per Oddworld Soulstorm. Dalla ludoteca della portatile PSP arrivano invece Pinball Heroes, i cui tavoli sono ispirati alle serie PlayStation (da Uncharted a Hot Shots Golf), e Ridge Racer 2, racing arcade datato 2006 il cui nome circolava nel database del PlayStation Store già da parecchi mesi.

Dall'era PlayStation 3 giunge invece Heavenly Sword, sfortunata esclusiva di casa PlayStation che negli anni si è trasformata in un piccolo cult. Sviluppata da Ninja Theory, quest'avventura in terza persona narra la storia di Nariko, una guerriera impegnata in una missione di vendetta contro un re invasore e il suo esercito. All'epoca si distinse per la cura riposta nella realizzazione della componente cinematografica. Degna di nota la partecipazione di Andy Serkis, che ha prestato voce e movenze all'importante personaggio di Re Bohan.