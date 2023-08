PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi di agosto, c'è Sea of Stars

Sony non lascia a secco i suoi abbonati neppure a Ferragosto, inondandoli con ben 14 nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e 3 classici per Premium. La selezione, quasi interamente disponibile al download a partire da oggi 15 agosto (con un'unica eccezione che vedremo a brevissimo), è come sempre folta e variegata, e sebbene non possa fare affidamento su grossi tripla A di richiamo, si concede il lusso di ben due nuovi titoli al day-one: il primo, Moving Out 2, esce oggi assieme a tutti gli altri, mentre Sea of Stars verrà messo a disposizione degli abbonati a partire dalla giornata del 29 agosto.

I nuovi giochi PS4 e PS5 per PlayStation Plus Extra

• Moving Out 2 (day-one 15 agosto)| PS4, PS5

• Sea of Stars (day-one 29 agosto)| PS4, PS5

• Dreams | PS4

• Destiny 2: La Regina dei Sussurri | PS4, PS5

• Lost Judgment | PS4, PS5

• Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

• Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

• Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

• Spellforce III Reforced | PS4

• Midnight Fight Express | PS4

• Source of Madness | PS4, PS5

• Cursed to Golf | PS4, PS5

• PJ Masks: Eroi della Notte | PS4, PS5

• Hotel Transylvania: Avventure da Paura | PS4, PS5



Apre le danze Moving Out 2, che debutta sul mercato oggi 15 agosto trasportando nuovamente i giocatori nel suo mondo "spacca-schiena, spacca-collo e spacca-ginocchia", capace di rendere divertenti anche i traslochi.

Al comando dei Periti Esperti in Trasporto e Organizzazione (P.E.T.O.), siete chiamati a trasportare mobili, oggetti tecnologici, lavandini e quant'altro attraverso luoghi sempre più bizzarri... e letali. Moving Out 2 aggiunge alla già rodata ricetta del predecessore anche una modalità cooperativa online cross-play, per permettere ai giocatori di tutto il mondo di collaborare per trasportare mobili da un punto A ad un punto B.



Tra gli osservati speciali del mese, Sea of Stars è un gioco di ruolo a turni vecchio stile sviluppato da Sabotage Studio, team già autore del buon The Messenger. In arrivo nel catalogo di Extra immediatamente al lancio del 29 agosto, racconta dei Figli del Solstizio, due giovani chiamati ad unire i poteri del sole e della luna per dare vita alla Magia dell'Eclissi, l'unica forza in grado di sconfiggere le creature di un malvagio alchimista noto come il Fleshmancer.

Sea of Stars si prefissa l'obiettivo di svecchiare gli elementi fondanti del genere di riferimento, dalla narrazione al gameplay, passando per l'esplorazione e le interazioni. Il sistema di combattimento, ad esempio, prevede la possibilità di premere il pulsante d'azione in sincronia con le animazioni: eseguendo il comando con il giusto tempismo si può incrementare l'efficacia degli attacchi diretti ai nemici oppure attutire i colpi in entrata. In attesa del suo arrivo, potete già provare Sea of Stars scaricando la demo gratuita per PS4 e PS5 dal PlayStation Store. Occhio però, l'italiano non figura tra le lingue supportate.



Di Dreams ne abbiamo già abbondantemente parlato trattando i i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di agosto, essendo stato aggiunto anche al catalogo mensile del piano d'ingresso del servizio.

Ci limitiamo a ricordarvi che il Sogniverso di Media Molecule è molto di più di un semplice videogioco. È un universo in continua espansione, una suite di potenti strumenti di game development, una fucina di idee, un parco giochi digitale... chiamatelo come volete, fatto sta che con Dreams potete scatenare il designer che è in voi creando interi videogiochi, sculture, dipinti, musiche, animazioni e chi più ne ha, più ne metta. Già che ci siete provate anche Tren, una nuova opera di Media Molecule realizzata con i tool di Dreams e accessibile direttamente in-game.



In attesa di La Forma Ultima, capitolo finale della Saga della Luce e dell'Oscurità, Sony e Bungie offrono agli abbonati la possibilità di mettersi al passo con la sconfinata narrativa di Destiny 2, grazie all'espansione La Regina dei Sussurri, che vede l'ascesa di Savathûn e del suo Alveare Lucente.

Come ogni espansione che si rispetti, La Regina dei Sussurri aggiunge una campagna inedita (tra le più belle della storia di Destiny 2), una nuova destinazione e armi, equipaggiamenti, oggetti e missioni come se piovesse. All'appello, ovviamente, c'è anche un Raid da affrontare con un gruppo affiatato e con tanta esperienza. Per giocare La Regina dei Sussurri è ovviamente necessario scaricare prima Destiny 2, la cui versione base è free-to-play.



Dopo Judgment, arriva in PlayStation Plus Extra anche il suo seguito diretto: Lost Judgment. Sviluppata dal Ryu Ga Gotoku Studio, questa detective story vi cala nuovamente nei panni di Takayuki Yagami per indagare su un crimine solo all'apparenza perfetto, dietro al quale si cela un'intricata rete di cospirazioni che si prendono gioco di un sistema giudiziario corrotto.

Muovendovi tra Tokyo e Yokohama dovete destreggiarvi tra spettacolari combattimenti corpo a corpo e fasi investigative, che in questo seguito sono state arricchite con nuovi gadget, astuti metodi d'infiltrazione e la possibilità di tracciare furtivamente i sospettati. Lost Judgment incarna lo spirito dell'era action di Yakuza e consente a Yagami di scegliere fra tre differenti stili di lotta: Gru, rapido e acrobatico; Tigre, basato sulla forza bruta; il nuovo Serpente, che permette di disarmare i nemici e puntare su schivate e contrattacchi.



Sulla scia del trattamento già riservato al suo predecessore, Destroy All Humans 2! - Reprobed ammoderna il secondo capitolo della serie mantenendo intatti i suoi tratti distintivi, tra cui la follia e la lucida ironia. La storia prende piede esattamente dieci anni dopo gli eventi narrati in Destroy All Humans! e vede l'alieno Crypto-138 governare gli Stati Uniti d'America travestito da Presidente. Il KGB, tuttavia, è riuscito a scoprire l'inganno, dunque avvia una controffensiva per mettere fine una volta e per tutte alle mire espansionistiche della razza aliena dei Furon.

La narrazione, perennemente sopra le righe e capace di divertire tutti gli appassionati di B-Movie, è supportata da nuove animazioni ed espressioni facciali che segnano un evidente passo in avanti rispetto al titolo di sedici anni fa. La struttura delle missioni open world sente tutto il peso degli anni, ma le armi strampalate e l'azione pirotecnica compensano adeguatamente.



Erede spirituale di Theme Hospital, Two Point Hospital vi chiede di costruire una struttura sanitaria, gestire e ottimizzare il flusso dei pazienti e del denaro, curare strane malattie e aumentare il prestigio dell'ospedale nella Contea di Two Point.

Facile a dirsi ma non a farsi, perché i pazienti che affollano il Two Point Hospital sono tra i più problematici mai visti, oltre che affetti da patologie strane come la "cefalea a bulbo al cubismo", la "testa a lampadina" e il "cuoio padelluto". Giocano un ruolo fondamentale anche i macchinari da acquistare, la ricerca e soprattutto lo staff, formato da personalità con tratti unici che devono essere addestrate o, se necessario, licenziate. La Jumbo Edition moltiplica il divertimento aggiungendo all'esperienza base quattro enormi espansioni premium e due pacchetti di oggetti aggiuntivi.



Lawn Mowing Simulator è l'unico simulatore sulla piazza che permette di manovrare un vasto assortimento di tagliaerba realmente esistenti di produttori come Toro, SCAG e SRIGA.

Al comando di queste bestie meccaniche siete chiamati a curare i terreni di una brulicante cittadina della campagna britannica, scegliendo l'altezza delle lame, misurando il carico sul motore e personalizzando i tagliaerba con nuovi accessori e miglioramenti. Nella modalità Carriera vi viene inoltre concessa l'opportunità di costruire un'impresa da zero e portarla al successo. La Landmark Edition include anche le espansioni Ancient Britain e Dino Safari.



SpellForce 3 è un gioco fantasy che combina elementi RPG e meccaniche da videogiochi di strategia in tempo reale. Il mondo in cui è ambientato, Eo, è in preda all'anarchia, con rifugiati erranti in cerca di accoglienza e una malattia dilagante chiamata "Ardisangue".

Spetta a voi riportare l'ordine creando un eroe personalizzato con schemi di abilità uniche e costruendo un esercito con cui affrontare immense battaglie. Fondamentale è anche stringere nuove amicizie assemblando un variegato gruppo di eroi e prendendo importanti decisioni nel corso di una campagna di ben 30 ore, affrontabile anche in compagnia degli amici. Quando sentirete il bisogno di qualcosa di diverso, potrete anche cimentarvi nel PvP.



Midnight Fight Express è un brutale picchiaduro a scorrimento isometrico ambientato nel sottobosco criminale di una metropoli corrotta. Nei panni di Babyface, un ex-membro del mondo malavitoso riportato in "vita" da un misterioso drone IA, dovete impedire ad un'estesa organizzazione di prendere il controllo della città prima che sorga il sole.

Il gioco di Jacob Dzwinel (che in passato ha lavorato con Bungie sul DLC La Regina dei Sussurri e con Santa Monica come stuntman per God of War 2018) mette in scena una danza brutale e iper-frenetica, con tecniche di lotta di strada ed elementi dell'ambiete utilizzabili come strumenti di difesa. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Midnight Fight Express.



Completano la line-up di agosto per PlayStation Plus Extra i seguenti giochi: Source of Madness, un action a scorrimento laterale ambientato in un mondo d'ispirazione lovecraftiana, caratterizzato da meccaniche rogue, generazione procedurale e apprendimento automatico dell'IA; Cursed to Golf; PJ Masks: Eroi della Notte, un titolo d'avventura che consente ai più piccini di impersonare i loro eroi preferiti (Gattoboy, Gufetta e Geco) nei luoghi iconici della serie, dalla Montagna Misteriosa alla Luna; Hotel Transylvania: Avventure da Paura, che catapulta i più giovani nei mondi delle fiabe classiche in compagnia dei personaggi dei film d'animazione di Sony Pictures, i celebri Drac e Mavis.

I classici per PlayStation Plus Premium

• MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

• Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

• Pursuit Force: Extreme Justice



Agli abbonati PlayStation Plus Premium spettano tre differenti prodotti provenienti dalla generazione PSP. Il primo è MediEvil: Resurrection del 2005, una versione rielaborata dell'iconico capostipite della serie.

In quanto tale, conserva le atmosfere gotiche e i tratti salienti della trama, con Sir Daniel Fortesque impegnato a fermare il perfido Zaro. Alcune importanti modifiche alla struttura dei livelli e diverse sotto-trame aggiuntive rendono Resurrection appetitoso per tutti i fan della serie MediEvil.



Si prosegue in tema di rifacimenti con Ape Escape: On the Loose del 2005, un remake del primo capitolo della serie scimmiesca. Rispetto all'originale si contano numerose aggiunte contenutistiche (come diversi mini-giochi e un nuovo libro dei nemici) e modifiche, inclusi il supporto al widescreen e una nuova mappatura dei controlli.

All'epoca della sua uscita On The Loose è stato accolto in maniera tiepida, dal momento che non poteva fare affidamento su uno dei tratti distintivi del classico, ossia la cattura delle scimmie con il secondo analogico. Resta una piacevolissima aggiunta al catalogo di Premium, che già comprende i due capitoli principali Ape Escape e Ape Escape 2.



Dulcis in fundo, Pursuit Force: Extreme Justice debutta in Premium appena due mesi dopo il suo diretto predecessore. Pubblicato nel 2007, conserva intatto il gameplay da simulatore poliziesco, invitando i giocatori a dare la caccia ai criminali sfrecciando a bordo di automobili, camion, carrarmati, motoscafi ed elicotteri. I tre nuovi classici di PSP sono riproducibili sia su PS4 sia su PlayStation 5, e supportano tutti le funzionalità di up-rendering e riavvolgimento, i salvataggi veloci e i filtri video personalizzati.