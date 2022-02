PlayStation Plus: da Ghost of Tsushima Legends a Sonic, nuovi giochi gratis

Il 2022 di PlayStation Plus prosegue all'insegna della varietà e dell'abbondanza. Per il mese di marzo Sony ha preparato una selezione di giochi gratis adatta a tutti i palati oltre che più ampia del solito: oltre a Team Sonic Racing, Ark Survival Evolved e la versione per PlayStation 5 di Ghostrunner, ci sono ben due diversi bonus: Ghost of Tsushima Legends e GTA Online next-gen! La nuova line-up sarà disponibile al download a partire da martedì 1° marzo (ad eccezione di Grand Theft Auto Online, che arriverà a metà mese), dunque avete ancora pochi giorni di tempo per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2022: UFC 4, Planet Coaster e Tiny Tina: Assalto alla Rocca del Drago lasceranno la Instant Game Collection lunedì 28 febbraio. Non lasciateveli sfuggire!

Team Sonic Racing (PlayStation 4)

Sulla scia del successo dei due All-Stars Racing, il porcospino blu e tutti i suoi amici (e nemici) sono tornati al volante per fare squadra e gareggiare in Team Sonic Racing, un gioco di corse che combina i migliori elementi del genere arcade con personaggi e ambientazioni tratte dall'universo creato da SEGA.

Come il titolo lascia chiaramente intendere, in Team Sonic Racing il concetto di squadra riveste un ruolo fondamentale. I piloti sono chiamati a collaborare per un obiettivo comune e a tal fine possono anche utilizzare delle potenti abilità di squadra, chiamate Ultimate. Non che l'individualità non conti! I personaggi si differenziano per le loro attitudini in gara e sono raggruppati nelle categorie Velocità (capitanata da Sonic), Tecnica (rappresentata da Tails) e Potenza (che vede nel burbero Knuckles il suo più grande rappresentante).



Nonostante la formula di gioco sia particolarmente votata al multiplayer, fruibile sia online sia in cooperativa locale, Team Sonic Racing offre anche una campagna ben strutturata e dotata di una storia che vede Dodon Pa, un eclettico tanuki già comparso in un fumetto one-shot del 2015, nelle vesti dell'organizzatore di un torneo che coinvolge tutti i personaggi dell'universo di Sonic, da quelli comparsi nei giochi a quelli provenienti dal futuro o altre dimensioni, incluso il malvagio Dottor Eggman. Leggete la nostra recensione di Team Sonic Racing per saperne di più.

Ark: Survival Evolved (PlayStation 4)

Fenomeno di lunga data, Ark: Survival Evolved è un gioco di sopravvivenza in prima e in terza persona ambientato in un mondo ostile popolato da dinosauri e altre temibili creature preistoriche.

Dopo esservi risvegliati nudi, affamati e congelati su un'isola misteriosa, dovrete fare affidamento su tutto il vostro ingegno per sopravvivere. La caccia, la creazione di nuovi oggetti, la coltivazione e la costruzione dei ripari diverranno delle attività all'ordine del giorno. Per vostra fortuna, non tutte le bestie sono letali e non tutte devono essere abbattute: alcune di esse possono anche essere addomesticate e cavalcate, offrendo un indispensabile mezzo di locomozione nel gigantesco mondo esplorabile.



Ad aggiungere un bel po' di pepe alla faccenda ci pensa un mondo condiviso e persistente con centinaia di altri giocatori, che moltiplica a dismisura le opportunità di gameplay. Con i più amichevoli potrete creare delle Tribù, con gerarchie e punti di rinascita ben precisi, ma spesso incontrerete anche degli utenti belligeranti nei confronti dei quali non potrete far altro che usare la forza. Meccaniche da RPG, modalità Hardcore e molto altro completano il quadro di un'esperienza che, se presa con il giusto piglio, può tenere incollati allo schermo per centinaia e centinaia di ore.

Ghostrunner (PlayStation 5)

Ai possessori di PlayStation 5 (e solamente a loro, dato che la versione PS4 non farà parte della selezione) è dedicato Ghostrunner, una delle produzioni indie più sorprendenti degli ultimi anni. Il titolo di One More Level cattura subito grazie al fascino sci-fi restituito da una torre dalle dimensioni gargantuesche, ultimo baluardo di un'umanità sull'orlo dell'estinzione, ma la sua vera essenza risiede in un gameplay calibrato minuziosamente.

Il protagonista è un cyber-spadaccino appena scampato alla morte e incredibilmente abile ad affettare gente con la sua lama. Ghostrunner mette in scena una danza della morte in prima persona che non perdona neppure un minimo sbaglio: azione, puzzle solving e platforming si fondono assieme per offrire un ibrido tanto galvanizzante quanto punitivo. Durante la scalata della Torre Dharma morirete spesso, ma se sarete abbastanza tenaci la soddisfazione per essere arrivati in cima sarà immensa.



Su PlayStation 5, Ghostrunner può essere giocato sia in 4K a 60fps con ray tracing sia in modalità 120fps, a tutto vantaggio della rapidità d'esecuzione che in un gioco del genere si rivela vitale. Il debutto in PlayStation Plus avverrà quasi in contemporanea con il lancio della prima espansione a pagamento, intitolata Project_Hel, fissato per il 3 marzo.

Ben due giochi bonus a marzo!

A marzo tutti gli abbonati a PlayStation Plus potranno godere di ben due giochi in più del solito. Il primo è Ghost of Tsushima Legends per PlayStation 5 e PS4, costola multigiocatore dell'open world di Sucker Punch (con il quale condivide il combat system) disponibile anche come esperienza a sé stante.

Ispirato come il gioco principale alla mitologia e al folclore giapponesi, Legends offre un'esperienza cooperativa basata su quattro classi uniche dotate di abilità differenti, ossia Samurai, Cacciatore, Ronin e Assassino. La modalità Storia è composta da dieci missioni affrontabili da un massimo di due giocatori in contemporanea, mentre la modalità Survival è aperta a quattro partecipanti e richiede l'annientamento di ondate su ondate di nemici. L'offerta è completata dalla modalità Rivale, un'esperienza PvP nella quale sono chiamate a scontrarsi due squadre da due giocatori ciascuna.



L'altro grande bonus del mese è GTA Online per PS5. Lungamente attesa (era stata annunciata nel giugno del 2020!), l'edizione stand-alone di nuova generazione di uno dei titoli di maggior successo della nostra epoca verrà lanciata, contrariamente agli altri quattro giochi gratis, il 15 marzo 2022, e rimarrà nella selezione gratuita per ben tre mesi, due in più del solito.

Non staremo qui a spiegarvi cos'è GTA Online, dato che lo conoscono anche le pietre. Preferiamo piuttosto concentrarci sulle migliorie della nuova versione indipendente per PS5, che comprendono una risoluzione fino a 4K e frame rate fino a 60 frame al secondo, miglioramenti alle texture e alla profondità di campo, opzioni per HDR e ray-tracing, tempi di caricamento ridotti, audio 3D immersivo e il supporto al feedback aptico per il DualSense. Non mancheranno neppure novità contenutistiche dedicate ai nuovi giocatori, come la possibilità di saltare il prologo della modalità Storia, un inedito tutorial di GTA Online e il Portale carriera, attraverso il quale potranno scegliere da subito tra quattro percorsi criminali (Biker, Dirigente, Manager di night club o Trafficante) e approfittare di un bel gruzzolo di GTA$ per iniziare la carriera delinquenziale al meglio.



I vecchi giocatori per PlayStation 4 potranno trasferire i personaggi e i progressi di GTA Online su PS5 attraverso un processo di migrazione da effettuare soltanto una volta e che sarà disponibile all'uscita del 15 marzo. Di nuovo troveranno anche l'autofficina Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS, che permette di modificare alcuni veicoli (tra cui cinque nuovi di zecca) per migliorarne le prestazioni.