PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis di agosto per PS4 e PS5

Dopo il rinnovamento di PlayStation Plus avvenuto lo scorso mese, Sony ci ha preso gusto e ha preparato un'altra memorabile Instant Game Collection per tutti gli abbonati dal piano Essential in su. A partire da martedì 2 agosto potrete aggiungere alla vostra raccolta personale giochi del calibro di Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e Little Nightmares - senza spendere alcun soldo in aggiunta a quelli richiesti dalla sottoscrizione base. Ciò significa inoltre che avete tempo fino al 1° agosto per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di luglio 2022. Se non lo avete ancora fatto, rimediate prima che sia troppo tardi: Crash Bandicoot 4: It's About Time, Man of Medan e Arcadegeddon non devono sfuggirvi!

Yakuza: Like A Dragon (PS4 e PS5)

Anche un'istituzione come Yakuza ha dovuto fare i conti con il passare del tempo e con l'evoluzione dei gusti della platea videoludica. Con questo Yakuza: Like a Dragon, ad oggi l'episodio più recente della serie, SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno acceso i riflettori su un nuovo personaggio, Ichiban Kasuga, e virato verso il genere action GDR. Ne è scaturito un gioco piuttosto differente dai predecessori, ma egualmente meritevole d'attenzione.



La scalata verso gli alti ranghi della criminalità comincia dal basso. Ichiban è un semplice scagnozzo della Yakuza di Tokyo quando viene condannato a 18 anni di reclusione per un crimine che in realtà non ha commesso. Una volta uscito di prigione, decide di fare luce sul tradimento della sua famiglia reclutando un gruppo di fuorilegge ai margini della società e dandole di santa ragione con un inedito quanto strategico sistema di combattimenti a turni, che si svolge nella fervida immaginazione del protagonista attingendo al vero tessuto sociale di Ijincho (Yokohama), una delle ambientazioni più belle di tutta la serie (specialmente su PS5 grazie a due modalità grafiche).



Della produzione in sé ne abbiamo parlato in maniera estensiva nella nostra recensione di Yakuza: Like a Dragon, prima di passare al prossimo gioco della Instant Game Collection intendiamo tuttavia dare un'altra bella notizia a tutti i fan della serie. Ad agosto Yakuza Zero, Kiwami e Kiwami 2 si uniranno al catalogo di PlayStation Plus Extra/Premium, mentre Yakuza 6: The Song of Life seguirà le loro orme più avanti nel corso dell'anno. Prima della fine del 2022, inoltre, Yakuza 3, 4 e 5 Remastered entreranno nella selezione di Premium. In altre parole, nel giro di qualche mese l'intera serie Yakuza farà parte di PlayStation Plus.



Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - Bundle Cross-Gen Deluxe (PS4 e PS5)

Possiamo tranquillamente annoverare Tony Hawk's Pro Skater 1+2 tra i migliori remake mai realizzati. I ragazzi di Vicarious Visions, già autori dell'acclamato Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, hanno ricostruito da zero i due classici facendo tesoro delle conquiste di gameplay ottenute dai capitoli successivi e li hanno impreziositi con una veste grafica al passo dei tempi, rendendoli più che appetibili anche per i videogiocatori più giovani.

Il cast originale, capitanato dal leggendario Tony Hawk, è qui presente nella sua interezza, affiancato per l'occasione da nuovi skater professionisti. Non manca all'appello neppure la colonna sonora originale, che ha contribuito a definire l'epoca a cavallo tra i due millenni, arricchita da nuove tracce che ben si amalgamano con nel contesto. Ci sono le funzionalità "Crea uno skater" e "Crea un park", e ovviamente non manca neppure una componente online nella quale sfidare gli skater virtuali di tutto il mondo. Leggete la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1+2.



Il Bundle Cross-Gen Deluxe offre agli abbonati la possibilità di godersi la raccolta su entrambe le console di casa Sony. I possessori di PS5, in particolare, hanno accesso a due differenti modalità grafiche: una punta alla fedeltà, con 4K dinamico e 60fps, e l'altra alle performance, viaggiando fino a 120fps su televisori compatibili (a discapito della risoluzione). L'edizione Deluxe include inoltre il personaggio "The Ripper" di Powell-Peralta, i vestiti retro per Tony Hawk, Steve Caballero e Rodney Mullen, e contenuti retro per la modalità "Crea uno skater".

Little Nightmares (PS4)

Little Nightmares è un angosciante e tetro puzzle-platform che fa leva sulle paure più recondite dell'infanzia. La protagonista di questa singolare avventura, che sembra fuoriuscita dalla mente di Tim Burton, è una ragazzina di nome Six, che suo malgrado si ritrova intrappolata su un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte e nota come "Le Fauci". Durante la fuga della nave, simbolo dell'avidità e dell'ingordigia degli adulti, scoprirete degli orrori indicibili e verrete invogliati a riconnettervi con il bambino dentro di voi.

Come Limbo e Inside, sue palesi fonti d'ispirazione, anche la produzione di Tarsian Studios tratteggia un mondo tanto affascinante quanto disperato che funge da sfondo ad un canovaccio narrativo ermetico e mai davvero esplicito. Nonostante sia debitore della lezione impartita da Playdead, Little Nightmares è tutt'altro che un prodotto derivativo, dal momento che propone soluzioni ludiche intelligenti e offre momenti che non esitiamo a definire memorabili. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nella nostra recensione di Little Nightmares.