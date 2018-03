PlayStation Plus: i giochi gratis di aprile 2018 per PS4, PS3 e Vita Mad Max e Trackmania Turbo arrivano su PS4 ad aprile con PlayStation Plus, seguiti da In Space We Brawl, Toy Home, 99 Vidas e Q*Bert Rebooted.

Sony Interactive Entertainment ha svelato nella giornata di ieri i giochi in arrivo ad Aprile sul PlayStation Plus. Gli utenti PS4 iscritti al servizio potranno scaricare, a partire dal 3 aprile, Mad Max e Trackmania Turbo, a cui seguono In Space We Brawl e Toy Home per PlayStation 3. Sul fronte PSVita segnaliamo invece 99 VIDAS, mentre Q*Bert Rebooted sarà scaricabile in Cross Play sia sulla console portatile che su PS4 e PS3. L'offerta di aprile del PS Plus, in linea con quella degli ultimi mesi, resta quindi solida e interessante, focalizzata su produzioni di grande impatto e capace di soddisfare un'ampia platea di giocatori, spaziando tra generi molto diversi tra loro.

Novità PlayStation Plus Aprile 2018

Disponibili dal 3 aprile

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita )

Q*Bert Rebooted (PS3, PS Vita e PS4)



Non più disponibili dal 3 aprile

Bloodborne (PS4)

Ratchet and Clank (PS4)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Mighty No. 9 (PS3 e PS4)

Claire: Extended Cut (PS Vita e PS4)

Bombing Busters (PS Vita e PS4)

PlayStation 4

Il primo titolo di aprile per PS4 è Mad Max, interessante adventure open world sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato nel 2015. Il gioco narrerà una storia totalmente slegata dai film della saga, ma allo stesso tempo intrigante e consigliata sia ai fan del franchise che agli appassionati del genere post apocalittico. Sul fronte del gameplay troveremo ad attenderci un mondo vasto e liberamente esplorabile, nonché un'anima action che mischia combattimenti all'ultimo sangue con spericolate sessioni di corsa. Lo sviluppo e il potenziamento della nostra auto, fra l'altro, sarà fondamentale per la sopravvivenza nelle lande desolate di un'Australia post atomica, ma soprattutto per sconfiggere le orde di nemici che verranno ad affrontarci.

Forse il titolo più sottovalutato del prossimo mese, Trackmania Turbo è l'ultimo capitolo del folle franchise di racing game Arcade nato su PC nel 2004. Questo nuovo episodio include quattro ambientazioni per altrettante modalità di gioco: in "Rollercoaster Lagoon", ad esempio, dovremo sconfiggere la forza di gravità su tracciati magnetici in un tipico paradiso tropicale, mentre in "International Stadium" useremo le nostre abilità per sconfiggere gli altri piloti in una competizione mondiale. La modalità campagna ci darà la possibilità di sbloccare fino a 200 tracciati unici con oltre 5 livelli di difficoltà, ma chiunque preferisca creare da sé la propria esperienza potrà dedicarsi a TrackBuilder, una modalità tramite la quale progettare i propri tracciati, generarne di casuali e condividere i propri lavori. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno pensato anche all'inserimento di una curiosa cooperativa locale chiamata Double Driver, dove agli utenti sarà chiesto di fare squadra con un amico e pilotare un singolo veicolo utilizzando però due controller. Presente anche il supporto per PlayStation VR.

PlayStation 3

Giocando a In Space We Brawl (titolo sviluppato dal team italiano Forge Reply) ci lanceremo in compagnia di tre amici in una sfida spaziale all'ultimo sangue. Le fondamenta del titolo partono dalle consolidate basi di un classico sparatutto twin stick, per poi sconfinare, sotto certi aspetti, nel mondo dei brawler, quei picchiaduro più votati al multiplayer e che tanto successo hanno riscosso negli ultimi anni. All'interno di arene bidimensionali di diversa grandezza, infatti, fino ad un massimo di quattro giocatori potrà sfidarsi per la supremazia casalinga ed il titolo di signore assoluto del divano. Il multiplayer di In Space We Brawl, che poi rappresenta la sua modalità principale, è volutamente ed esclusivamente locale, per un titolo in gradi di animare come pochi le serate fra amici.



Trackmania Turbo non è l'unico racing game di aprile: Toy Home su PlayStation 3 ci impegnerà in frenetiche corse ambientate nelle stanze della casa, alla guida di piccole macchine giocattolo. Ci ritroveremo a sfrecciare sul tavolo della cucina, plastici ferroviari e camerette illuminate dalla luna. Durante queste folli corse, che ricordano ovviamente quelle del mitico Micro Machines, dovremo schivare soldati giocattolo, raccogliere monete, scoprire medaglie nascoste e superare ogni checkpoint prima dello scadere del tempo. I giocatori più audaci che si dedicheranno alle acrobazie, infine, riceveranno anche dei preziosi punti bonus. Oltre alla tradizionale campagna in single player, Toy Home propone anche una battle mode per due giocatori.

PlayStation Vita

Il PlayStation Plus di aprile per Vita inizia con 99Vidas, un picchiaduro a scorrimento ambientato in un mondo contemporaneo, che però rende omaggio sia al gaming classico che al nuovo settore videoludico. Realizzato in pixel art, il titolo comprende ben 11 personaggi giocabili in una modalità storia con 6 livelli, ma non mancherà la co-op fino a 4 giocatori e la Versus Mode. Con 99Vidas, il team di QUByte Interactive si è prefissato un obiettivo principale: fondere la cultura pop degli anni '80 e '90 in un beat'em up di stampo moderno, provando a creare un titolo che incarni il meglio i entrambi i mondi.

Q*Bert Rebooted è il remake del celebre gioco arcade uscito originariamente nel lontano 1982. Il lavoro di Gonzo Games prevede un completo restyling grafico che mira a rendere il gioco più moderno, dando comunque agli utenti la possibilità di usufruire della prima, indimenticabile versione. Tra le caratteristiche della produzione citiamo la presenza di 7 nuovi personaggi giocabili, tre nemici inediti e la possibilità di selezione i vari livelli. Q*Bert Rebooted supporta il Cross Buy, e quindi potrà essere scaricato gratuitamente anche su PlayStation 3 e PlayStation 4.