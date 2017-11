PlayStation Plus: i giochi gratis di dicembre 2017 per PS4, PS VR, PS3 e Vita Darksiders II, Kung Fu Panda Scontro Finale delle Leggende Leggendarie, Forma.8 e Syberia Collection sono le novità PS Plus di dicembre.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato nelle scorse ore i giochi di dicembre del PlayStation Plus. Gli utenti PlayStation 4 abbonati al servizio, infatti, dal prossimo mese potranno scaricare gratuitamente Darksiders II Deathinitive Edition e Kung Fu Panda Scontro finale delle Leggende Leggendarie, mentre su PlayStation Vita troveremo ad attenderci Forma.8 (in cross buy con PS4) e Wanted Corp. L'offerta si chiude con PlayStation 3 che accoglierà Xblaze Lost Memories e Syberia Collection, mentre rimangono ancora gratuiti Until Dawn Rush of Blood (per PSVR) e Dimmi Chi Sei? su PlayStation 4.

PlayStation 4

Darksiders 2 Deathinitive Edition è uno dei giochi più interessanti del mese, nonché l'unico titolo AAA del gruppo. In questo action game seguiremo le avventure di Morte, il più temuto dei Cavalieri Leggendari, impegnato in una missione impossibile per riscattare il nome di suo fratello Guerra e salvarlo da una prigionia eterna. Rispetto al capitolo precedente, i giocatori avranno a disposizione non soltanto un armamentario più vasto, ma anche un mondo di gioco ampio e liberamente esplorabile, nonché ricco di enigmi e segreti di ogni tipo. Questa versione di Darksiders 2, inoltre, si presenta con una risoluzione di 1080p, texture più definite, un frame rate migliorato e tutti i DLC pubblicati in precedenza.

Kung Fu Panda Scontro Finale delle Leggende Leggendarie è un picchiaduro in cui gli utenti saranno chiamati ad affrontare alcuni dei personaggi più apprezzati della serie tra cui Po, Tigre, Scimmia, Tai Lung e il Maestro Shifu, impegnati in uno scontro senza esclusione di colpi. Fino a quattro giocatori combatteranno in un torneo epico dove le ricompense principali saranno onore e gloria, utilizzando stili di lotta unici per ogni personaggio. Gli eroi, infatti, godono ognuno di un proprio set di azioni esclusivo composto da colpi speciali, mosse uniche e un potente Attacco Mitico.

PlayStation 3

Seguito diretto di XBlaze Code: Embyro, XBlaze Lost: Memories è una visual novel basata sull'universo di BlazBlue, il popolare picchiaduro sviluppato da Arc System Works. In questo titolo vestiremo i panni di un'enigmatica ragazza dai capelli rosa, con cui dovremo esplorare una realtà alternativa con l'aiuto del misterioso NoBody e cercare di salvare sua sorella, scomparsa da tempo in questo mondo sconosciuto. Come da tradizione i titoli di questo genere, in XBlaze Lost: Memories spesso ci troveremo di fronte a scelte morali da compiere, che influenzeranno in maniera consistente i nostri progressi e il finale della storia.

E rimanendo sempre in tema di avventure grafiche, su PlayStation 3 troveremo anche Syberia Collection, una raccolta che include i primi due capitoli della serie con protagonista la giovane Kate Walker. All'ambiziosa avvocatessa di New York viene assegnato quello che a prima vista sembra essere un compito piuttosto semplice. Non può immaginare, però, che si imbarcherà in un'avventura che le sconvolgerà la vita e, allo stesso tempo, le permetterà di viaggiare in tutto il mondo, ponendola al centro dei segreti della misteriosa famiglia Voralberg.

PlayStation Vita

Realizzato dal team italiano indipendente Mixed Bag, forma.8 è un metroidvania che ci farà impersonare una piccola sonda spaziale naufragata sulla superficie di un remoto pianeta. Senza armi, poteri o indizi su dove andare, toccherà a lei (e, ovviamente, a noi) recuperare una potente fonte di energia per completare la sua missione. Nel corso dell'esplorazione del pianeta saremo costretti a superare molti ostacoli e risolvere enigmi, utilizzando la mappa per tenere traccia dei nostri spostamenti anche quando attraversiamo stretti passaggi e cupe caverne sotterranee. Gli abitanti di questo pianeta, a dispetto delle apparenze, diventeranno presto ostili, e proprio grazie allo scudo della sonda in dotazione potremo non soltanto ripararci dai danni, ma anche lanciare bombe ed sconfiggere gli avversari.

L'ultimo gioco di dicembre è Wanted Corp, sparatutto con visuale dall'alto in cui impersoneremo due cacciatori di taglie intergalattici con diversi poteri specifici. Vestiremo i panni di Neal H. Maddogg e di Irina Zimoy con lo scopo di arrestare la peggior feccia della galassia. Spetterà soltanto a noi decidere se utilizzare le devastanti armi di Maddogg o i poteri psichici di Irina per catturare le nostre prede ed eliminarle una volta per tutte. Sarà possibile anche rigiocare ogni livello per perfezionare il nostro punteggio e scalare le classifiche dei migliori cacciatori sul PSN. Completando le missioni nel minor tempo possibile, infine, otterremo ricompense con cui acquistare nuove armi ed abilità inedite.

