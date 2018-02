PlayStation Plus: i giochi gratis di febbraio 2018 per PS4, PS VR, PS3 e Vita Knack e RiME sono i giochi del PlayStation Plus di febbraio per PlayStation 4, seguiti da Exiles End, Grand Kingdom e Spelunker HD.

L'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus è sempre preceduto, ormai già da diverso tempo, da rumor più o meno accurati che ne svelano in anticipo il contenuto. Anche questa volta le indiscrezioni si sono rivelate corrette: Sony Interactive Entertainment ha confermato che Knack e RiME saranno i due giochi di febbraio per PlayStation 4. Su PS3 si segnala invece Spelunker HD e Mugen Souls Z, mentre PlayStation Vita accoglierà Exiles End e Grand Kingdom. Quest'ultimo sarà scaricabile in cross buy anche su PlayStation 4, console che riceverà anche Starblood Arena come titolo bonus.



PlayStation 4

Uscito nel novembre 2013 come gioco di lancio per PlayStation 4, Knack è un action platform in cui dovremo guidare l'omonimo protagonista contro un malvagio esercito di goblin. Nel corso dell'avventura scateneremo i poteri esplosivi di Knack per trasformarci ora in un'enorme macchina distruttrice e ora in un piccolo esserino antropomorfo capace di esplorare gli anfratti più scomodi da raggiungere. Raccogliendo degli appositi ingranaggi riusciremo ad aumentare le nostre dimensioni ed eliminare più facilmente i nemici ma per far irruzione nelle zone segrete e raccogliere nuovi gadget spesso sarà necessario ritornare alla nostra forma originaria. Presente anche una modalità cooperativa locale dove il secondo giocatore vestirà i panni di Robo Knack, un aiutante del protagonista capace di curarlo quando necessario e di effettuare alcuni attacchi base.

Annunciato originariamente come esclusiva PlayStation 4, RiME è un puzzle adventure tridimensionale sviluppato da Tequila Works, talentuoso studio indie spagnolo autore di Deadlight e co-developer del recente The Sexy Brutale. In RiME vestiremo i panni di un ragazzo che si è risvegliato su un'isola misteriosa dopo una terribile tempesta. Vedremo animali selvaggi scorrazzare fra le ambientazioni, rovine dimenticate dal tempo e una gigantesca torre che sembra attirarci verso di sé. Armato soltanto della sua astuzia e della sua curiosità, il ragazzo sarà guidato da un'amichevole volpe ad esplorare quest'isola enigmatica, raggiungere la cima della torre e svelarne i segreti più oscuri. L'esplorazione degli scenari riveste un'importanza fondamentale nell'economia della produzione, esattamente come le sezioni in cui dovremo risolvere rompicapo grazie all'aiuto del suono, della proiezione di luci e ombre, della prospettiva e persino della manipolazione del tempo.

PlayStation 3

Mugen Souls Z è un JRPG strategico scaricabile gratuitamente da febbraio su PlayStation 3. Nel gioco vestiremo i panni di Chou Chou, indiscussa dea dell'universo, che in questa avventura lavorerà in squadra col dio Syrma per sventare un'antica forza che minaccia di distruggere tutto il creato. Sviluppato da Compile Heart, autori delle serie Fairy Fencer e HyperDimension Neptunia, Mugen Souls Z propone mappe free roaming e un battle system a turni complesso ed appagante. Infine viene lasciato grande spazio anche alla personalizzazione del party: aumentando di livello potremo sbloccare non soltanto nuove skill, ma anche potenti trasformazioni in grado di sovvertire totalmente gli esiti dello scontro.

L'ultimo gioco PlayStation 3 di febbraio è Spelunker HD, eccezionale puzzle platform uscito ad ottobre 2014. Si tratta a tutti gli effetti di una riedizione del titolo originale del 1983, che oltre alle 110 enormi caverne principali include anche 90 livelli aggiuntivi ed estremamente complicati. Durante l'avventura impersoneremo un coraggioso esploratore, e lo accompagneremo nella sua ricerca di tesori sempre più preziosi nascosti nelle profondità della terra. Pipistrelli, ragni, serpenti e fantasmi sono soltanto alcune delle minacce che incontreremo nel nostro cammino, per non parlare delle insidie ambientali che metteranno costantemente in pericolo la nostra incolumità.

PlayStation Vita

Exiles End è un'avventura a scorrimento orizzontale in cui il giocatore esplorerà un grande complesso minerario su un pericoloso mondo alieno. Pieno di ambienti da visitare ed enigmi da risolvere, Exiles End richiederà una discreta dose di abilità e un utilizzo intelligente delle varie armi a disposizione, le quali avranno effetti diversi a seconda del nemico che ci ritroveremo ad affrontare. I giocatori controlleranno Jameson, un vecchio soldato dal passato oscuro incaricato di ritrovare l'erede della società più potente della Galassia, disperso su un remoto pianeta minerario.

Febbraio si chiude con Grand Kingdom, intrigante gioco di ruolo tattico scaricabile gratuitamente dal prossimo mese su PlayStation Vita e PlayStation 4 tramite Cross-Buy. In questo JRPG strategico dovremo lottare per il futuro delle terre di Resonail, scegliendo chi arruolare tra le 17 classi di personaggi disponibili. Saremo in grado di personalizzare la formazione di battaglia e di adottare strategie sempre diverse a seconda della situazione, in modo tale da condurre le nostre truppe alla vittoria. Nella modalità campagna dovremo sventare un'oscura cospirazione, mentre online ci uniremo ad una delle quattro Great Nations e gareggeremo contro altre persone per il controllo di territori e risorse.

Lista completa novità

Disponibili dal 6 febbraio:

Knack (PS4)

RiME (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus bonus - PS VR obbligatorio)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PS Vita)

Grand Kingdom (PS Vita & PS4 in Cross Buy)



Non più disponibili dal 6 febbraio

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Batman: The Telltale Series (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus bonus - PS VR obbligatorio)

That's You! (PS Plus bonus - PlayLink)

Sacred 3 (PS3)

Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita)

Uncanny Valley (PS Vita & PS4 in Cross Buy)