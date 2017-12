PlayStation Plus: i giochi gratis di gennaio 2018 per PS4, PS VR, PS3 e Vita Deus Ex: Mankind Divided e Batman: The Telltale Series sono i giochi del PS Plus di Gennaio su PlayStation 4, seguiti da StarBlood Arena per PSVR

Confermando i rumor dei giorni scorsi, Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente i giochi del PlayStation Plus di gennaio: gli utenti PS4 troveranno ad attenderli Batman: The Telltale Series e Deus Ex: Mankind Divided, mentre su PlayStation VR segnaliamo StarBlood Arena. Su PlayStation Vita i giocatori potranno scaricare gratuitamente Psycho-Pass: Mandatory Happiness e Uncanny Valley (quest'ultimo in cross buy con PS4), mentre su PS3 arriveranno Sacred 3 e Book of Unwritten Tales 2. Si tratta di una line-up corposa e interessante, ma soprattutto capace di proporre sia giochi tripla A che avventure interattive, con un occhio di riguardo per la realtà virtuale.

Giochi PlayStation 4

Batman: The Telltale Series è un'avventura episodica pubblicata dall'omonima software house nell'agosto del 2016. I giocatori entreranno nella psiche danneggiata di Bruce Wayne, e nel corso della storia scopriranno le conseguenze (in certi casi anche catastrofiche) delle sue scelte nel ruolo di Batman. Durante i cinque episodi che compongono il pacchetto affronteremo in prima persona alcuni degli antagonisti più potenti del cavaliere oscuro, e proveremo a far luce su una grave macchinazione che minaccia di compromettere la stabilità di Gotham City.

Ambientato esattamente due anni dopo la conclusione di Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided ci farà vestire nuovamente i panni dell'agente speciale Adam Jensen, che questa volta dovrà cercare di impedire a tutti il diffondersi di una guerra civile tra umani "naturali" e persone potenziate attraverso innesti robotici. Sul fronte del gameplay troviamo invece poche novità: il titolo di Eidos Montreal è sostanzialmente il perfetto mix tra un GDR e uno stealth game, dove i giocatori potranno sfruttare le incredibili capacità fisiche di Jensen per abbattere di soppiatto i nemici e passare inosservati, o al contrario scatenare un vero e proprio inferno con l'utilizzo di armi letali. Non mancheranno inoltre le classiche missioni secondarie, sempre ben scritte e ottimamente integrate nella narrazione, che una volta completate ci daranno accesso ad ulteriori crediti (la valuta del gioco) o potenziamenti per il nostro personaggio, fornendo inoltre ulteriori indizi sul complesso background in cui ci troviamo ad operare.

Giochi Gratis PlayStation VR

StarBlood Arena è un action shooter pensato per la realtà virtuale, che sarà scaricabile gratuitamente a gennaio da tutti i possessori di PS VR. Lo StarBlood Network, una rete attiva in tutta la Via Lattea, organizza una competizione senza regole che offre ai migliori piloti di astronavi il miraggio della fama intergalattica. A cavallo del nostro bolide dovremo schivare gli attacchi nemici, muoverci ed attaccare gli avversari da ogni angolazione possibile in furiosi combattimenti all'interno di un'arena. Troveremo ad attenderci 9 astronavi diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche e il proprio (spericolato) pilota. E' presente sia una modalità in Single Player che il multiplayer competitivo e cooperativo online.

Giochi PlayStation 3

Sacred 3 è un Hack 'n' Slash pensato per un massimo di quattro giocatori e ambientato nel mondo fantasy di Ancaria, dove gli utenti saranno chiamati a scegliere il proprio eroe per affrontare insieme ai propri amici le pericolose orde di Grimmoc. Nel corso dell'avventura ci ritroveremo a combattere bestie brutali, legioni di mercenari e maghi non morti, sviluppando al contempo le abilità uniche di ogni personaggio (su un totale di 5 combattenti) ed eseguendo potentissime tecniche cooperative. L'ultima fatica di Keen Games è stata criticata per la mancanza di alcuni importanti elementi che da sempre hanno caratterizzato il franchise (ad esempio il Loot), ma allo stesso tempo ha dimostrato una cura non indifferente per quanto riguarda l'aspetto grafico e artistico.

Su PlayStation 3 arriva anche The Book of Unwritten Tales 2, avventura grafica punta e clicca sviluppata da KING Art. Ci troviamo di fronte ad una spassosa parodia che mescola elementi fantasy tratti da capisaldi del genere come Il Signore degli Anelli, Il Trono di spade, Harry Potter, World of Warcraft e molti altri ancora. Ci verrà chiesto di risolvere centinaia di enigmi bizzarri e logici allo stesso tempo, e nel frattempo conosceremo un cast di personaggi di cui ci affezioneremo in breve tempo. Buone notizie anche sul fronte grafico: il gioco è realizzato con la tecnologia Projection Mapping, che unisce in un unico (e omogeneo) stile le tecniche del 2D e del 3D.

PlayStation Vita Giochi Gratis

Psycho Pass Mandatory Happiness è un'avventura grafica tratta dall'omonimo anime del 2012. Il gioco è ambientato a Tokyo nell'anno 2112, e i giocatori decideranno in prima persona il destino di Nadeshiko Kugatachi e Takuma Tsurugi, due nuovi detective assegnati alla Division 1. Come da sempre succede nei titoli di questo genere, ogni decisione comporterà delle conseguenze, e una scelta avventata potrà trasformare le vittime in carnefici e far concludere la storia più velocemente di quanto ci si potrebbe aspettare. Il futuro prossimo in cui è ambientato il gioco, infatti, mette a disposizione delle forze di polizia una tecnologia con cui monitorare con precisione lo stato mentale, la personalità e anche le inclinazioni degli individui. E' proprio su questo strumento che si baserà il nostro viaggio, ed una sua lettura sbagliata potrebbe portare a conseguenze inimmaginabili.

L'ultimo titolo del mese è Uncanny Valley, survival horror 2D in pixel art che sarà scaricabile gratuitamente su PSVita e PS4 grazie al Cross Buy. Il gioco propone un mix di esplorazione, enigmi da risolvere e anche un pizzico di azione con diversi contenuti facoltativi oltre alla storia principale. Invece di realizzare uno sparatutto in terza persona con elementi horror, gli sviluppatori di Cowardly Creations hanno preferito utilizzare un approccio più classico al genere, che sembra richiamare alla lontana i primi capitoli di Resident Evil.

Le novità di gennaio

PlayStation 4

Batman: The Telltale Series

Deus Ex: Mankind Divided

Dimmi chi sei!



PlayStation VR

StarBlood Arena



PlayStation 3

Sacred 3

The Book of Unwritten Tales 2



PlayStation Vita

PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness

Uncanny Valley