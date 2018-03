PlayStation Plus: i giochi gratis di marzo 2018 per PS4, PS3 e Vita Un mese esplosivo per il PlayStation Plus: Bloodborne, Ratchet & Clank e Mighty No.9 arrivano a marzo su PlayStation 4.

I rumor di qualche giorno fa che descrivevano marzo come uno dei mesi migliori di sempre per il PlayStation Plus si sono avverati: a partire da martedì prossimo, infatti, gli abbonati iscritti al servizio potranno scaricare gratuitamente su PS4 giochi del calibro di Bloodborne e Ratchet & Clank. Buone notizie anche sul fronte PlayStation 3 grazie a Legend of Kay Anniversary e Mighty No. 9 (quest'ultimo in cross buy con PS4), mentre su PSVita (e PS4, sempre tramite cross buy) si segnala Claire: Extended Cut e Bombing Busters. In definitiva si tratta davvero di una line-up eccezionale, che include due delle esclusive First Party più amate sull'ultima home console di Sony.

Giochi Gratis PlayStation 4

Considerata senza alcun dubbio una delle esclusive PlayStation 4 più apprezzate da critica e pubblico, Bloodborne arriva su PlayStation Plus da martedì 6 marzo. Frutto della collaborazione tra From Software e Japan Studio (che in passato ha dato vita anche a Demon's Souls), il gioco ci farà vestire i panni di un misterioso cacciatore alla ricerca di un modo per debellare la piaga che sta affliggendo la città di Yharnam. Esattamente come i titoli appartenenti alla serie "Souls", il gioco di From Software è un Action RPG impegnativo e crudele. Apprendere i pattern di attacco degli avversari e padroneggiare al meglio il nuovo sistema di schivate è essenziale per il proseguimento nell'avventura, che sarà costellata da molte difficoltà e boss sempre più potenti. Come da tradizione, infine, sarà possibile richiamare altri giocatori nel proprio mondo, oppure leggere i messaggi lasciati dagli utenti e vedere in azione i loro fantasmi.

Si continua con le grandi esclusive PlayStation 4 grazie a Ratchet & Clank, vera e propria re-immaginazione del primo, storico capitolo del franchise di Insomniac Games. In questa avventura i giocatori accompagneranno il Lombax più amato della galassia e il suo amico robotico in un incredibile viaggio spaziale. Sul fronte del gameplay, l'ultima fatica del team statunitense si presenta come un platform/shooter basato sull'utilizzo di armi bizzarre ma allo stesso tempo devastanti, intervallato da diverse sezioni che ci spingeranno ad esplorare ogni centimetro dei vari livelli alla ricerca di segreti e collezionabili. Rispetto al titolo da cui prende ispirazione, comunque, il gioco presenta notevoli differenze: il motore grafico è stato completamente riscritto per sfruttare la maggiore potenza di PlayStation 4, e grazie ad un'eccellente mole poligonale riesce a piazzarsi tra i titoli tecnicamente più sorprendenti mai visti sulla console di Sony (potenziato ulteriormente dal supporto a PS4 Pro). Troveremo anche pianeti e armi completamente inedite, e queste ultime potranno contare su un sistema di potenziamento molto più simile agli ultimi esponenti del franchise, mentre alcune delle cutscene che racconteranno la storia sono tratte direttamente dall'omonimo film trasmesso nelle sale italiane a Giugno 2016 e disponibile attualmente su Netflix. Una volta completata l'avventura principale, gli utenti potranno ripetere la campagna nella Modalità Sfida, grazie alla quale sarà possibile affrontare nemici più potenti e migliorare le armi a disposizione.

Giochi PlayStation 3

Il primo gioco gratuito di marzo su PS3 è Legend of Kay Anniversary, edizione riveduta e corretta del discreto action game pubblicato ben 10 anni fa su PS2. Questa nuova versione propone ai giocatori un comparto tecnico completamente rimasterizzato in 1080p e 60 frames al secondo, corredato da texture in alta risoluzione, modelli poligonali dei personaggi più dettagliati e audio surround. Vestendo i panni di Kay esploreremo un mondo ispirato alle atmosfere dell'antica Cina e abitato da bizzarri animali antropomorfi, dove saremo chiamati ad affrontare un pericoloso esercito di gorilla e a risolvere varie tipologie di enigmi ambientali. Il combat system si basa principalmente sull'utilizzo delle arti marziali, ma il protagonista sarà anche in grado di brandire potenti armi corpo a corpo e sfruttare abilità speciali per sbaragliare quanti più avversari possibile.

PlayStation 4 e PlayStation 3 accolgono anche Mighty No. 9, platform a scorrimento orizzontale sviluppato da Keiji Inafune nato grazie all'incredibile successo della campagna di raccolta fondi su Kickstarter. Nel gioco seguiremo il viaggio di Beck, il numero 9 di una serie di potenti robot ed unico ad essere immune al virus che ha fatto impazzire le creature meccanizzate in tutto il mondo. Esattamente come nel franchise di Mega Man ci ritroveremo a correre, saltare e sparare al fine di superare 12 livelli grazie anche all'acquisizione di abilità sottratte ai nemici, ma sarà possibile inoltre affrontare delle missioni online con un amico nei panni di Beck e della sua compagna Call. Nella modalità extra Boss Rush, invece, avremo a disposizione decine di mini-missioni e sfide, una colonna sonora alternativa ad 8-bit e anche due livelli di difficoltà extra

Giochi gratis per PlayStation Vita [Cross Buy PS4]

Claire: Extendend Cut è un intrigante horror adventure in 2D che sarà disponibile gratuitamente dal 6 marzo su PSVita e PS4. Claire, la protagonista del racconto, si sveglia nel cuore della notte senza più riuscire ad addormentarsi. Mentre esplora l'ospedale in cui si trova per assistere la madre malata, però, sente una voca chiamarla dalle tenebre. Prima di poter reagire la protagonista sprofonderà in un mondo oscuro, aiutata soltanto da un cane da guardia che vaga nella zona. Il nostro obiettivo sarà quello di trovare una via d'uscita, ma i pochi abitanti di questo mondo tenebroso sembrano non accorgersi di nulla. Dove sono finiti tutti? Come mai il sole non sorge mai? Queste sono solo alcune delle domande a cui dovremo rispondere durante il nostro viaggio.

L'ultimo gioco di marzo per PS4 e PSVita è Bombing Busters, titolo arcade che richiama da vicino la struttura e il gameplay del celebre Bomberman. Impersonando un robottino saremo chiamati a bombardare disgustose creature in una serie di 30 labirinti, in cui troveremo ad attenderci anche i consueti boss di fine livello. Avremo a disposizione un totale di 5 mondi diversi, un vasto assortimento di creature da far saltare in aria e una moltitudine di potenziamenti da collezionare. Nella modalità single player aiuteremo il Dr. Wallow a sbarazzarsi di tutti i nemici e a diventare il sovrano della galassia, ma sarà possibile anche dedicarsi alla modalità battaglia da 2 a 4 giocatori offline e da 2 a 8 utenti online.

Lista completa novità

Disponibili dal 6 marzo

Bloodborne (PS4)

Ratchet and Clank (PS4)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Mighty No. 9 (PS3 e PS4)

Claire: Extended Cut (PS Vita e PS4)

Bombing Busters (PS Vita e PS4)



Non più disponibili dal 6 marzo

Knack

RiME

Starblood Arena

Exlies End

Grand Kingdom

Spelunker HD

Mugen Sou