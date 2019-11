PlayStation Plus: i giochi gratis per PS4 di dicembre 2019

Ancora impegnati con i giochi gratuiti per PlayStation Plus di novembre, Nioh e Outlast 2? Preparatevi, perché molto presto potrete aggiungere alla vostra raccolta (e probabilmente anche al backlog) altri due titoli. Sony ha annunciato che nel corso del emse di dicembre gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare Titanfall 2 e Monster Energy Supercross - The Official Videogame, due giochi molto differenti tra loro che sapranno appagare i palati di differenti categorie di giocatori. Entrambi diverranno disponibili al download da martedì 3 dicembre a lunedì 6 gennaio. Il giorno prima del loro arrivo, lunedì 2 dicembre, verranno invece rimossi dalla Instant Game Collection Nioh e Outlast 2, pertanto se non li avete ancora aggiunti alla raccolta vi consigliamo di farlo prima che sia troppo tardi.



Prima di procedere alla rassegna dei nuovi giochi, ci teniamo a segnalare che gli abbonati a PlayStation Plus in possesso di PlayStation VR potranno giocare gratuitamente a Firewall Zero Hour dalle 15:00 del 3 dicembre al medesimo orario del 9 dicembre. Un'ottima occasione per provare le ultime mappe, armi e attrezzature aggiunte da First Contact Entertainment e al contempo approfittare di un bonus ai punti esperienza.

Titanfall 2

Mettiamo le cose in chiaro fin da subito: Titanfall 2 è uno dei migliori sparatutto in prima persona di questa generazione. Contrariamente al suo illustre predecessore che si concentrava solo ed esclusivamente sul multiplayer competitivo, questo secondo capitolo include anche un'avvincente campagna per giocatore singolo, che nonostante una longevità non eccelsa - sebbene in linea con il genere di riferimento - offre una varietà di situazioni e scenari invidiabile, oltre che alcune vere e proprie chicche di game design che non possono lasciare indifferenti.

I punti forti della produzione risiedono ancora una volta nell'appagante feeling con le armi, nelle meccaniche di parkour che trasformano il gameplay in una galvanizzante danza fatta di rapide scivolate, salti e corse sui muri, e nel senso di esaltazione che solo il controllo di un possente titano può regalare. Il comparto multiplayer è estremamente curato, ben bilanciato e ricco di modalità valorizzate da un eccellente design delle mappe, progettate per valorizzare ogni singolo tratto distintivo della produzione.



Nonostante le sue indubbie qualità, all'epoca della sua uscita Titanfall 2 è stato "schiacciato" dal concomitante arrivo di giochi come Battlefield 1 e Call of Duty: Infinite Warfare, e non è stato premiato dai giocatori come avrebbe meritato. L'arrivo nella Instant Game Collection di PlayStation Plus potrebbe donargli una seconda vita, quantomeno sulla piattaforma di Sony, e ripopolare a dovere i server. Cogliete la palla al balzo anche voi e godetevi uno dei migliori FPS in circolazione. Nell'attesa che diventi disponibile, potete leggere la nostra recensione di Titanfall 2.

Monster Energy Supercross The Official Videogame

Monster Energy Supercross - The Official Videogame è il primo titolo con la licenza ufficiale dell'AMA Supercross Championship - che dal 2008 è elevato a Campionato Mondiale - ad essere stato sviluppato da Milestone. Include tutti i tracciati, i piloti e le moto ufficiali della classi 250SX e 450SX della stagione 2017. È stato inoltre uno dei primi giochi dei ragazzi italiani ad integrare il potente Unreal Engine 4, motore grafico che gli ha permesso di riscrivere le fondamenta ludiche e visive dei propri prodotti e al contempo dire addio a molti dei bug che li attanagliavano.

Diversi i punti forza della produzione: dal variegato campionario di modalità, tra cui l'immancabile Carriera, alla grande fedeltà con la quale sono state riprodotte le gare e il loro contesto, passando per l'eccellente modellazione delle motociclette e il motore fisico credibile, che reagisce in maniera realistica alle asperità del terreno e ancora una volta richiede una sapiente gestione del peso del pilota e dell'acceleratore per controllare gli slanci. Ad arricchire il tutto ci pensano inoltre l'ampia libertà di personalizzazione di moto e piloti - è possibile scegliere tra oltre 80 brand ufficiali e più di 300 accessori - e un interessante editor di tracciati, che permette di creare la pista dei propri sogni e condividerla con il resto della comunità.



Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Monster Energy Supercross - The Official Videogame. Il titolo ha dato il via ad una serie di successo che a febbraio del 2020 si espanderà con un terzo capitolo, che promette di migliorare ulteriormente le modalità Carriera e Multigiocatore con nuove opportunità cooperative e server dedicati.