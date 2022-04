PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di aprile 2022

A giugno PlayStation Plus cambierà per sempre, inglobando PlayStation Now, che cesserà di esistere come entità a sé stante, e offrendo a tutti i giocatori la possibilità di scegliere fra tre differenti piani di abbonamento adatti ad ogni esigenza: Essentials, Extra e Premium. Prima di allora, in ogni caso, vi aspettano altri mesi canonici, a partire dall'imminente aprile, che porterà con sé altri tre giochi gratis per tutti gli iscritti al servizio attuale: stiamo parlando di Hood Outlaws and Legends, Slay the Spire e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated, una selezione non particolarmente scoppiettante che sarà disponibile al download a partire da martedì 5 aprile. Ciò significa che avete ancora poco tempo per assicurarvi i giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022, che verranno rimossi definitivamente dalla Instant Game Collection al termine della giornata di lunedì 4 aprile. Riscattateli prima che sia troppo tardi!

Hood Outlaws and Legends (PS4 e PS5)

Hood: Outlaws & Legends è un gioco multiplayer PvPvE non particolarmente brillante ambientato nel violento mondo medievale reso celebre dalle avventure di Robin Hood. Nella dimensione multigiocatore del titolo di Sumo Digital le bande rivali competono in audaci rapine per colpire i ricchi dove fa più male, ovvero nelle loro casse.

Per conquistare i favori del popolo oppresso, due squadre di composte da quattro giocatori ciascuna sono chiamate a portare a termine la rapina perfetta scontrandosi in una serie di ambientazioni pattugliate da letali guardie gestite dall'IA. Se deciderete di dare una chance a Hood: Outlaws & Legends, potrete scegliere fra cinque differenti classi di ladruncoli: l'immancabile paladino Robin Hood, qui in versione DPS con il volto nascosto (per una precisa scelta stilistica); la cacciatrice Marianne, una maestra di furtività specializzata nella media distanza; l'attaccabrighe John, lento, robusto e potente; il monaco Tooke, un personaggio di supporto capace di curare e colpire dalla distanza; la mercenaria Eidaa, aggiunta con un aggiornamento post-lancio e fortissima a distanza ravvicinata.



Nonostante le enormi potenzialità del setting, Hood: Outlaws & Legends non offre una campagna narrativa per giocatore singolo. In aggiunta al multiplayer PvPvE mette a disposizione solo una modalità cooperativa in cui quattro giocatori possono prendere dimestichezza con gli eroi e le mappe. Ulteriori dettagli potete trovarli nella nostra recensione di Hood: Outlaw & Legends.

Slay the Spire (PS4, retrocompatibile con PS5)

Slay the Spire è un deckbuilder per giocatore singolo che mescola le meccaniche dei giochi di carte e le velleità dei roguelike tanto in voga nel panorama di sviluppo indipendente da diversi anni a questa parte. Al centro dell'intera esperienza c'è la Guglia, una struttura da scalare creando un mazzo unico, sconfiggendo creature bizzarre e scoprendo potenti reliquie capaci di migliorare notevolmente l'efficacia del deck.

Il mazzo può essere costruito in maniera dinamica scegliendo tra centinaia di carte differenti, la cui selezione spetta a voi all'inizio di ogni partita. La Guglia, infatti, è mutevole: la mappa cambia all'inizio di ogni nuova avventura, costringendovi a prendere continue decisioni sulle strade da percorrere e la strutturazione del deck. Sul vostro cammino troverete nemici e boss sempre diversi, che richiederanno carte, relique e strategie sempre differenti.



Complessivamente, l'esperienza si mantiene sempre stimolante senza mai risultare eccessivamente complessa, anche grazie a partite brevi e un livello di difficoltà modulabile. Di questo e tanto altro ne parliamo in maniera approfondita nella recensione di Slay the Spire.

Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated (PS4, retrocompatibile con PS5)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated è il remake - o meglio, la versione "reidratata" - dell'omonimo action platform lanciato nell'ormai lontanissimo 2003 su PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, GameBoy Advance e PC.

Rispetto all'edizione originaria, include una nuova modalità multigiocatore online e offline per due partecipanti, una colonna sonora rimasterizzata e alcuni contenuti aggiuntivi inizialmente esclusi dalla prima versione, come la battaglia contro il boss Robo Squiddi. Degno di nota anche il restyling tecnico, che oltre alla risoluzione e al framerate, capace di raggiungere i 60fps, ha interessato anche tutto ciò che concerne il cast dei personaggi, dai modelli poligonali alle animazioni. Le movenze e le espressioni facciali appaiono più naturali e, in certi frangenti, avvicinano le cutscene ai film d'animazione.



Nei panni di SpongeBob, Patrick e Sandy, dovrete salvare Bikini Bottom dal malvagio Plankton eliminando i suoi spietati robot e dimostrandogli che il crimine paga ancora meno di Mr. Krab. Approfondite la conoscenza del gioco leggendo la nostra recensione di Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated.