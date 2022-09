PlayStation Plus: tutti i nuovi giochi gratis di settembre per PS4 e PS5

Sony addolcisce il rientro a lavoro e il ritorno a scuola di tutti gli abbonati a PlayStation Plus con una vera e propria valanga di giochi. La line-up mensile per Essential, Extra e Premium si rinnoverà martedì 6 settembre con una ricetta composta da un racing arcade (Need for Speed Heat), un'avventura fotografica disegnata a mano (Toem) e un picchiaduro alla giapponese con ambizioni da RPG (Granblue Fantasy: Versus). Il 20 settembre verranno invece rimpolpati i cataloghi di Extra e Premium con giochi del calibro di Deathloop, Assassin's Creed Origins e Watch Dogs 2, e classici come Sly Cooper e Syphon Filter. C'è tanto da scoprire e da giocare, pertanto unitevi a noi e andiamo alla scoperta di tutte le novità di settembre per PlayStation Plus.

I nuovi giochi mensili per PlayStation Plus Essential, Extra e Premium

· Need For Speed: Heat (PS4, retrocompatibile con PS5)

· Granblue Fantasy Versus (PS4, retrocompatibile con PS5)

· Toem (PS5)



Mentre la comunità continua a pazientare in attesa dell'annuncio del nuovo capitolo della serie - che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno - Sony offre un bell'antipasto sotto forma di Need for Speed Heat, l'ultimo esponente, in ordine cronologico, di una stirpe di corsistici arcade che ha fatto la storia del genere e dell'intero medium.

Palm City è una metropoli dalla doppia faccia. Di giorno ospita l'evento Speedhunter Showdown, una competizione con corse, derapate ed eventi fuoristrada che elargiscono ai vittoriosi partecipanti i crediti per personalizzare e potenziare le loro auto ad alte prestazioni; di notte viene animata da gare clandestine ad alto tasso di adrenalina, che garantiscono ai piloti che riescono a sfuggire alle forze dell'ordine la reputazione necessaria per accedere alle sfide più prestigiose e ai componenti più performanti.



Need For Speed Heat è dunque un gioco di corse arcade open world che cerca di piacere ad un ampio ventaglio di videogiocatori, offrendo ai più anzianotti qualche eco di Underground (gli inseguimenti notturni al neon e il tuning estetico spinto) che male non fa di certo. Siamo lontani dalla perfezione a causa di un sistema di guida arcade poco soddisfacente e un'IA non molto brillante, ma un giro "gratis" a Palm City lo consigliamo a tutti in vista dell'annuncio del nuovo episodio. Leggete la nostra recensione di Need for Speed Heat.



Non solo Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear, Arc System Works significa anche Granblue Fantasy: Versus, un picchiaduro uno contro uno in stile anime capace di trasformarsi anche in gioco di ruolo.

A differenza del capostipite della serie e del futuro RE: Link, Granblue Fantasy: Versus è primariamente un picchiaduro, più precisamente uno di quelli facili da apprendere, ma difficile da padroneggiare. Basato principalmente su un gioco neutrale e pulito, privo cioè di combo infinite, scatti aerei e doppi salti, il fighting game di Arc System Works è adatto anche ai principianti, configurandosi come un ottimo punto d'accesso al genere. Diventare davvero bravi è un altro conto, ma i sistemi del gameplay sono a prova di neofita e il cast dei personaggi - ci sono tutti i più amati della serie - non è troppo vasto.



Ad impreziosire il quadro ci pensa una modalità RPG con una storia originale narrata mediante sequenze animate in stile anime, giocabile in solitaria oppure in compagnia di un amico. Scoprite maggiori dettagli sul gioco nella nostra recensione di Granblue Fantasy: Versus.



La line-up di settembre è chiusa Toem per PlayStation 5, un gioco fotografico totalmente disegnato a mano che, con i suoi toni in bianco e nero, punta a farvi rilassare facendovi dimenticare per qualche ora lo stress della vita vera.

Gioco d'esordio del piccolo studio svedese Something We Made, Toem vi mette una macchina fotografica al collo e vi spedisce in un magico mondo composto da una moltitudine di cittadine e paesini ispirati alla cultura scandinava. Il vostro compito è quello di aiutare i personaggi locali a risolvere i loro problemi quotidiani mediante la risoluzione di enigmi basati sull'uso della fotocamera. Il tutto è inquadrato da una visuale dall'alto e accompagnato da melodie rilassanti, che ben si sposano con la natura esplorativa della produzione.



Need For Speed Heat, Toem e Granblue Fantasy: Versus saranno disponibili al download da martedì 6 settembre a lunedì 3 ottobre, ciò significa che avete tempo fino a lunedì 5 settembre per aggiungere alla vostra raccolta i giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2022, ovvero Yakuza: Like A Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - Bundle Cross-Gen Deluxe e Little Nightmares.

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium

· Deathloop (PS5)

· Assassin's Creed Origins (PS4)

· Watch Dogs 2 (PS4)

· Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4)

· Spiritfarer (PS4)

· Chicory: A Colorful Tale (PS4)

· Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 (PS4 e PS5)

· Alex Kidd in Miracle World DX (PS4 e PS5)

· Rabbids Invasion (PS4)

· Rayman Legends (PS4)

· Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition (PS4)



Per il mese di settembre Sony non ha badato a spese e ha preparato per tutti gli abbonati a Extra e Premium una selezione di videogiochi per PS4 e PS5 tanto vasta quanto valida, guidata per l'occasione da Deathloop. Lanciato come esclusiva PlayStation 5 a settembre 2021, l'immersive sim in prima persona di Arkane Studios vi conduce sull'isola senza legge di Blackreef, dove i due esperti assassini Colt e Julianna Blake conducono una lotta eterna che si rinnova ogni giorno a causa di un loop temporale. Il primo vuole spezzarlo, la seconda intende invece preservarlo a tutti i costi.

Nei panni di Colt, protagonista principale dell'avventura, avete un'unica possibilità per interrompere il ciclo: assassinare otto bersagli chiave prima che il giorno si azzeri. L'unico modo per arrivare al successo è quello di imparare da ogni ciclo, provando nuove strade, ottenendo nuove informazioni e scoprendo nuove armi e abilità. In alternativa, nei panni di Julianne potete proteggere il loop invadendo le partite degli altri giocatori e impedire a Colt di portare a termine la sua missione. Leggete la nostra recensione di Deathloop.



Ubisoft contribuisce anche alla causa di PlayStation Plus Premium ed Extra con ben tre giochi in un colpo solo.

Assassin's Creed Origins, al quale va il merito d'aver istituito un corso che va avanti ancora oggi con Valhalla, è ambientato nel 50 a.C. e narra di Bayek di Siwa, uno degli ultimi medjay in vita. Accompagnandolo nella sua missione per annientare un'organizzazione segreta che tiene in scacco l'intero Egitto, potrete assistere alla fine dell'era tolemaica, conoscere figure storiche come Giulio Cesare e Cleopatra, apprendere dettagli fondamentali sulle "origini" della confraternita degli assassini ed esplorare un gigantesco open world. Su PS5 potete pure godervelo a 60fps. Watch Dogs 2 v'invita ad unirvi al famigerato gruppo di hacker Dedsec nei panni di Marcus Holloway e vi catapulta lì dove è nata la rivoluzione tecnologica: la baia di San Francisco. Con l'obiettivo di hackerare e annientare il ctOS 2.0, un sistema operativo invasivo usato per controllare e manipolare le persone, dovete muovervi in un open world dinamico in cui è possibile violare ogni dispositivo connesso alla rete per controllare a proprio vantaggio l'infrastruttura cittadina. Rayman Legends, nonostante abbia quasi dieci anni sul groppone, può ancora essere annoverato tra i migliori platform 2D in circolazione per merito di una creatività fuori scala, un level design brillante e un gameplay di prim'ordine.



A settembre possono gioire anche i fan di Goku & co. grazie a Dragon Ball Xenoverse 2, un mix tra picchiaduro e gioco di ruolo d'azione che a sei anni dal lancio gode ancora di un attento supporto da parte dei suoi creatori, i ragazzi di DIMPS e Bandai Namco Entertainment.

In Xenoverse 2 siete chiamati a creare il vostro personaggio personalizzato affidandovi ad un editor approfondito, esplorare una vasta città, rivivere i momenti più iconici della saga di Akira Toriyama e sfruttare dei poteri fuori scala per combattere accanto (o nei panni) di personaggi ormai iconici.



La selezione per Extra e Premium è completata da: Spiritfarer Farewell Edition, un gioco gestionale sul tema della morte che vi mette nei panni di un traghettatrice di defunti; Chicory: A Colorful Tale, un'avventura con visuale top-down ambientata in un mondo dove è possibile disegnare sopra ogni cosa, come se fosse un album da colorare; Monster Energy Supercross 5, quinta edizione del videogioco ufficiale della competizione motocrossistica americana, rigorosamente made in Italy; Alex Kidd in Miracle World DX, riedizione del platform del 1986 con una nuova grafica HD, aggiornamenti di gioco, nuove animazioni e livelli inediti; Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, un miscuglio tra un cartone animato e un gioco interattivo per famiglie; Scott Pilgrim vs. The World, picchiaduro arcade 2D ispirato all'iconica serie di fumetti da cui è stato tratto pure un film.

I classici per PlayStation Plus Premium

· Syphon Filter 2 | PS1

· The Sly Collection | PS3

· Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

· Bentley's Hackpack | PS3

· Toy Story 3 | PSP

· Kingdom of Paradise | PSP



Dopo un magrissimo mese di agosto, a settembre avranno di che divertirsi anche i più nostalgici che hanno scelto di investire i propri risparmi nel tier più costoso del lotto. In arrivo direttamente dal 2000, Syphon Filter 2 per PS1 va ad unirsi al già presente primo capitolo con up-rendering, funzionalità di riavvolgimento e salvataggio rapido, filtri grafici personalizzabili e supporto ai trofei.

I fan di Sly, che ancora attendono invano il ritorno del loro personaggio preferito, possono consolarsi giocando in un colpo solo tutti i giochi della serie: The Sly Collection include le versioni rimasterizzate per PS3 di Sly Cooper, Sly 2: Band of Thieves e Sly 3: Honor Among Thieves, tutti originariamente sviluppati da Sucker Punch; Sly Cooper: Thieves in Time rappresenta l'episodio più recente in assoluto (è del 2012) ed è stato realizzato da Sanzaru Games, team responsabile dei lavori di conversione per PS3 degli originali; Bentley's Hackpack, invece, è una raccolta di tre mini-giochi arcade ispirati a Thieves in Time, ognuno dotato di 20 livelli e 100 sfide da superare. Infine, da PSP arrivano il platform Toy Story 3 e il GDR d'azione Kingdom of Paradise, entrambi migliorati con up-rendering, funzionalità rewind, salvataggio rapido e filtri grafici personalizzabili.



Tutti i giochi per PlayStation Plus Extra e Premium saranno disponibili a partire da martedì 20 settembre.