PlayStation Plus: i giochi PS4 gratis di ottobre 2019

Piuttosto che aspettare l'ultimo mercoledì del mese, a questo giro ha deciso di anticipare i tempi e sfruttare la vetrina dello State of Play per annunciare i nuovi giochi gratis che gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare a ottobre. A ben vedere, si tratta di una mossa più che comprensibile: uno dei due titoli è infatti The Last of Us Remastered, scelto appositamente per accompagnare l'annuncio della data d'uscita di The Last of Us Part 2. L'altro, invece, è MLB The Show 19, ultimo capitolo del simulatore di baseball di Sony San Diego Studio.



Entrambi i giochi potranno essere aggiunti alla raccolta a partire da martedì primo ottobre. Il giorno prima, il 30 settembre, verranno invece rimossi definitivamente dalla Instant Game Collection i giochi gratuiti di settembre 2019, ovvero Batman Arkham Knight e Darksiders 3. Se non li avete ancora scaricati, vi consigliamo di farlo prima che sia troppo tardi.

The Last of Us Remastered

Se siete dei giocatori PlayStation di lunga data, allora probabilmente avete già giocato e amato The Last of Us, eccezionale titolo di Naughty Dog lanciato per la prima volta nel 2013 su PlayStation 3. Se invece, per un motivo o per l'altro, non avete mai vissuto l'epopea di Joel ed Ellie, allora vi consigliamo di abbandonare qualsiasi cosa state giocando e farlo immediatamente. Credeteci, non ve ne pentirete.

The Last of Us comincia il 26 settembre 2013, giorno che da lì in poi verrà ricordato come l'Outbreak Day: la pandemia provocata dalla diffusione del Cordyceps, un fungo parassita che infetta gli esseri umani mutandoli in creature mostruose, ha raggiunto il punto di non ritorno. La società umana, inevitabilmente, collassa su sé stessa, costringendo i pochi superstiti a rifugiarsi in aree militarizzate e, spesso e volentieri, a lottare tra loro per la sopravvivenza.



Dopo lo straziante prologo, la storia compie un salto temporale di 20 anni, calandoci nei panni di Joel, un uomo violento e pronto a qualsiasi cosa pur di sopravvivere, che accetta di scortare una ragazzina di 14 anni, Ellie, attraverso gli Stati Uniti d'America. Non vi serve sapere altro: l'intera storia di The Last of Us, compreso quel finale entrato di diritto nella storia dei videogiochi per la sua potenza emotiva, va assaporata pienamente, attimo dopo attimo e senza alcuna anticipazione non necessaria.



La versione Remastered che si appresta ad arrivare nella Instant Game Collection, oltre ad un comparto tecnico migliorato, include anche il DLC Left Behind, un prequel che si concentra su uno dei momenti più significativi della vita della piccola Ellie, andando a completare un'esperienza monumentale. Quale miglior modo di prepararsi all'arrivo di The Last of Us Part 2 fissato per il 21 febbraio 2020?

MLB The Show 19

MLB The Show 19 è descritto dal team come il culmine di ben 14 anni di sviluppo del franchise. Difficile dargli tolto, visto che il gameplay, edizione dopo edizione, è stato affinato sempre di più, fino a rasentare la perfezione in questo capitolo. Il quantitativo di contenuti offerto è inoltre impressionante.



In MLB The Show 19, tanto per cominciare, potete partecipare alle stagioni complete da marzo a ottobre, concentrandovi se volete sui momenti più importanti in modo da raggiungere il postseason il più velocemente possibile. Con la modalità Moments, invece, avete l'opportunità di rivivere le sfide più celebri della storia del baseball. Immancabile, ovviamente, la modalità carriera, qui chiamata Road to Show. Caratterizzata da una progressione in stile GDR, vi permette di creare e portare al successo il vostro giocatore professionista. Chiude il quadro Diamond Destiny, che vi mette contro le più grandi star e le leggende del diamante.

Sarete inoltre felici di sapere che a ottobre MLB The Show 19 si arricchirà con nuovi contenuti, tra cui il leggendario Ted Williams, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, e premi sbloccabili rivivendo i momenti salienti della Postseason 2019 e alcuni dei più memorabili di tutti i tempi. Per celebrare l'arrivo in PlayStation Plus, inoltre, Sony San Diego ha deciso di fare dei regali a tutti i giocatori: coloro che scaricheranno e accederanno al gioco tra il 1° e il 31 ottobre otterranno cinque pacchetti gratuiti, contenenti un giocatore Diamond per la squadra Diamond Dynasty e l'equipaggiamento per l'atleta creato in Road to the Show.