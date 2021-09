PlayStation Plus: Hitman 2 e Predator tra i giochi gratis di settembre 2021

Due assassini spietati - uno umano, l'altro alieno - e le cucine più folli mai concepite sono al centro della nuova line-up di giochi gratis di PlayStation Plus, che sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire da martedì 7 settembre. Gli amanti delle avventure single player immersive e ragionate troveranno pane per i loro denti in Hitman 2, mentre i giocatori in cerca di sfide multigiocatore potranno scegliere tra l'esperienza asimmetrica di Predator Hunting Grounds e la cooperativa di Overcooked! All You Can Eat, quest'ultimo solo su PS5. Prima di andare alla scoperta delle tre novità, ci teniamo a ricordarvi che avete tempo fino a lunedì 6 settembre per scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di agosto 2021, ossia Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena Legends: fatelo prima che sia troppo tardi!

Hitman 2 (PS4, retrocompatibile con PS5)

Dopo il successo della prima stagione di Hitman, distribuita nel 2016 con un inedito - per la serie - sistema a episodi, due anni più tardi i ragazzi danesi di IO Interactive hanno approfittato della collaborazione di Warner Bros. Games per lanciare un secondo capitolo fatto e finito, che ha elevato ulteriormente la qualità dell'esperienza. L'Agente 47 è così sbarcato in tante nuove location sandbox ricche di opportunità assassine, dalle strade assolate di Miami alle pericolose foreste tropicali di Santa Fortuna, passando per l'affollata Mumbai.

La storia di Hitman 2 riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata, con il sicario pelato sulle tracce del Cliente Ombra, ancora intento a compiere degli attacchi ai membri di Providence. Qualcosa tuttavia cambia per sempre quando scopre l'identità del suo bersaglio e la verità sul suo passato...



Hitman 2 è diretto agli amanti dello stealth in cerca di sfide, che all'interno degli enormi e curatissimi ambienti sandbox potranno agire in totale libertà e scegliere senza particolari limitazioni come affrontare gli incarichi, avvantaggiandosi di opportunità uniche, strade alternative, travestimenti e oggetti d'ogni sorta. L'impianto di gioco di Hitman 2 valorizza la creatività e promuove la rigiocabilità: l'enorme numero di sfide opzionali e i molteplici Contratti aggiuntivi messi a disposizione dagli sviluppatori rendono la longevità dell'esperienza virtualmente infinita. Tra le più grandi novità di questo secondo episodio figura la modalità Sniper Assassin, che ha introdotto per la prima volta nella storia della serie la fruizione cooperativa. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Hitman 2.

Predator Hunting Grounds (PS4, retrocompatibile con PS5)

Predator: Hunting Grounds reinterpreta il mito cinematografico sotto forma di uno sparatutto asimmetrico multigiocatore che pone l'uomo contro il Predator: potete scegliere di far parte di un Fireteam di soldati per completare le missioni prima che l'assassino alieno vi trovi, oppure vestire i suoi panni per dare la caccia alle prede umane nella fitta giungla del Guatemala.

Scegliendo di impersonare uno dei marine addestrati, il gioco si trasforma in uno sparatutto in prima persona che assegna un incarico da svolgere in differenti fasi: che sia l'assassinio di un signore della droga o lo smantellamento di un impianto di produzione di banconote, oppure ancora il recupero di dati sensibili per fermare il traffico di armi, la partita può essere vinta completando l'incarico e facendo ritorno all'area di estrazione per richiamare l'elicottero della salvezza.



A complicare il tutto c'è l'azione disturbante del Predator, interpretato da un altro giocatore: nei suoi panni il gioco assume i connotati di un action in terza persona, in cui bisogna studiare attentamente il territorio, pressare psicologicamente i soldati ed annientarli uno ad uno con una strategia "mordi & fuggi". Avanzare a testa bassa è sconsigliato e nella maggioranza dei casi significa andare incontro ad un irrimediabile sconfitta (se uccidono il Predator, i Soldati vincono automaticamente la partita e non hanno bisogno di completare l'incarico). Un sistema di potenziamenti per umani e alieni offre un adeguato senso di progressione, anche se non mancano diversi problemi adeguatamente descritti dal nostro Francesco Fossetti nella recensione di Predator Hunting Grounds.

Overcooked! All You Can Eat (solo su PS5)

Tutto ciò che la serie Overcooked! ha da offrire è contenuto in questa edizione... e non solo! All You Can Eat include Overcooked! e Overcooked! 2, tutti i rispettivi contenuti aggiuntivi, livelli inediti, nuovi chef, una grafica migliorata con il supporto al 4K e, per la prima volta in assoluto, il supporto al multigiocatore online per il primo capitolo, che va ad affiancare la già presente modalità locale.

Overcooked! All You Can Eat è il gioco perfetto per le serate tra amici, ma può anche mettere in seria discussione le amicizie più durevoli e gli amori più forti... Serve infatti grande affiatamento per superare i livelli cooperativi (in grado di ospitare fino a 4 partecipanti) di questo gioco a sfondo culinario, in cui bisogna cucinare e servire un'incredibile varietà di pietanze prima che i clienti indignati vadano via dal ristorante sbraitando. Esattamente come nelle cucine dei migliori ristoranti stellati, dovete lavorare in sinergia dividendovi le mansioni, essere rapidi e soprattutto coordinati.



Oltre alle modalità classiche (campagna, sopravvivenza e pratica), All You Can Eat offre pure la nuova Modalità Assistita, che include un ventaglio di opzioni per rendere il gioco meno stressante, per esempio aumentando il tempo a disposizione per completare le ricette o permettendo di saltare i livelli.