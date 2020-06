PlayStation Plus luglio 2020: ecco i tre nuovi giochi gratis per PS4

Sono già passati dieci anni dalla presentazione di PlayStation Plus, avvenuta il 29 giugno 2010 quando in giro c'era ancora PS3. Per celebrare una ricorrenza tanto importante, Sony ha così deciso di anticipare di qualche giorno l'annuncio dei nuovi giochi gratis, e di offrire agli abbonati ben tre titoli, invece dei soliti due mensili. Ciò significa che da 7 luglio al 3 agosto gli iscritti al servizio potranno aggiungere alla propria collezione, senza alcun costo aggiuntivo, NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ed Erica. Come se non bastasse, nel corso del prossimo fine settimana Sony mettere a disposizione anche un tema gratuito per PlayStation 4 e rendere l'accesso alle funzionalità PlayStation Plus totalmente libero dalle ore 00:01 del 4 luglio alle ore 23:59 del 5 luglio. Un decimo anniversario coi fiocchi, non c'è che dire.



Non possiamo però partire alla scoperta dei giochi di luglio, se prima non facciamo le nostre immancabili comunicazioni di servizio. Per prima cosa, segnaliamo che sul PlayStation Store sono disponibili degli sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus, su giochi come LEGO Marvel's Avengers e Jurassic World Evolution, giusto per citarne un paio. Inoltre, vi ricordiamo che avete tempo fino a lunedì 6 luglio per mettere in download i giochi PlayStation Plus gratis di giugno, ossia Call of Duty WWII e Star Wars Battlefront 2.

NBA 2K20

In attesa della ripartenza dell'NBA prevista per il 31 luglio, tutti i fan della lega cestistica americana possono consolarsi con l'ultimo capitolo della serie di basket per eccellenza, NBA 2K20. Oltre ad includere tutti i giocatori aggiornati all'ultima stagione, offre anche tante novità di gameplay, tra le quali spiccano un sistema di movimenti migliorato, un nuovo meccanismo di finte e palleggi, collisioni più realistiche e difese più responsive. NBA 2K20 permette inoltre di utilizzare le 12 squadre e le oltre 140 giocatrici della WNBA.

Vanto della produzione è Il Quartiere, una piattaforma che consente a giocatori e agli amanti del basket di riunirsi e dettare le nuove tendenze della cultura della pallacanestro. I fan di lunga data saranno inoltre felici di sapere che tra i team leggendari figurano i Portland Trail Blazers 2009-10, i Cleveland Cavaliers 2015-16, i San Antonio Spurs 2013-14 e i Phoenix Suns 2002-03, oltre alle migliori squadre All-Decade di ogni era della storia NBA. La ciliegina sulla torta è invece rappresentata dall'esperienza cinematica de La Mia Carriera, che vanta un cast stellare con celebrità come Idris Elba e Rosario Dawson. Leggete la recensione di NBA 2K20 per saperne di più.

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Secondo episodio della trilogia delle origini di Lara Croft, Rise of the Tomb Raider narra dell'avventura della predatrice di tombe più celebre di sempre nella meravigliosa e ostile Siberia, sulle tracce della città perduta di Kitezh. Purtroppo, la scoperta di un antico mistero la fa finire nel mirino della spietata organizzazione Trinity, che farà di tutto per eliminarla e raggiungere quel luogo leggendario prima di lei.

Quella che gli abbonati potranno scaricare gratuitamente dal prossimo 7 luglio è l'edizione più completa del gioco, ovvero la "20 Year Celebration". Oltre al titolo base, propone anche il DLC Legami di Sangue ambientato della magione dei Croft (con tanto di supporto a PlayStation VR), la modalità Stoicismo co-op online, il livello "Sopravvivenza estrema" per la campagna principale, un completo, un'arma per i 20 anni e 5 skin classiche di Lara, oltre ai contenuti del Season Pass Baba Jaga: il tempio della strega, modalità Stoicismo, Il risveglio della fredda oscurità, 12 completi, 7 armi e 35 Carte Spedizione. Tantissimi contenuti in grado di intrattenere per oltre cinquanta ore di gioco. Per maggiori dettagli potete rivolgervi alla nostra recensione di Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration.

Erica

Erica è un thriller interattivo esclusivo per PlayStation 4 che, con le sue scene girare dal vivo, rappresenta il perfetto punto d'incontro tra il cinema il videogioco. La produzione di FlavourWorks vi cala nei panni di Erica, una coraggiosa giovane donna funestata da incubi sull'omicidio del padre. Quando gli eventi traumatici che l'hanno tormentata da bambina tornano a galla insieme a dei macabri nuovi indizi, dovrà scoprire la terribile verità che si cela dietro la devastante tragedia.

In Erica ogni scelta o interazione con lo smartphone è in grado di influenzare lo sviluppo della storia, che presenta numerosi bivi e può concludersi con differenti finali. Tenete presente che per giocarci è necessaria l'applicazione di accompagnamento ERICA, una connessione Wi-Fi e uno smartphone iOS (iOS 9.0 o versioni successive) o Android (4.1 e versioni successive) compatibile. Ne ha parlato ampiamente il nostro Giuseppe Carrabba nella recensione di Erica.