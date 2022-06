PlayStation Plus: a luglio arrivano Crash 4, Man of Medan e Arcadegeddon

Il nuovo corso di PlayStation Plus viene inaugurato con una Instant Game Collection di pregio, essendo composta da due giochi di forte richiamo come Crash Bandicoot 4: It's About Time e The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, e un indie con tutte le carte in regola per catturare gli appassionati del genere d'appartenenza, ossia Arcadegeddon, pronto ad uscire dalla fase in Early Access. Il nuovo trittico sarà messo a disposizione di tutti gli abbonati ai piani Essential, Extra e Premium a partire da martedì 5 luglio, ciò significa che i giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2022 verranno rimossi per sempre nella giornata di lunedì 4 luglio. Riscattateli, prima che sia troppo tardi: vorreste mica perdervi God of War?

Crash Bandicoot 4 It's About Time (PS4 e PS5)

Reso possibile dal successo della N. Sane Trilogy, che fatto conoscere ai videogiocatori delle nuove generazioni il marsupiale arancione, Crash Bandicoot 4: It's About Time rappresenta a tutti gli effetti il quarto capitolo canonico della serie inaugurata più di vent'anni orsono da Naughty Dog sulla prima PlayStation.

Sviluppato da Toys for Bob, studio già responsabile di Spyro Reignited Trilogy, It's About Time onora degnamente il personaggio di Crash imbastendo un'avventura rispettosa del canone e allo stesso tempo intrisa di novità ben contestualizzate. La storia prende piede immediatamente dopo i fatti narrati in Crash Bandicoot 3: Warped, e vede Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka prendere di mira non solo il nostro universo, bensì l'intero multiverso! Con il continuum spazio-temporale sconquassato, toccherà a Crash e Coco, aiutati da nuovi personaggi giocabili come Tawna, Dingodile e lo stesso Cortex, riportare l'ordine nella nostra realtà e rimettere al loro posto quattro Maschere Quantiche, guardiane dello spazio e del tempo che rappresentano anche il motore del gameplay.



Ogni Maschera Quantica è dotata di poteri specifici: quella del Tempo, ad esempio, rallenta lo scorrere del gioco, mentre quella della Gravità permette ai personaggi di procedere a testa in giù. Crash e Coco, inoltre, hanno imparato a correre sui muri, scivolare sui binari e dondolarsi con le corde, mentre gli altri tre personaggi aggiungono ulteriori stili di gioco negli stage a loro dedicati. Il platform di Toys for Bob si distingue inoltre per un level design di buona fattura, un livello di difficoltà ben bilanciato e mai ingiusto, e un colpo d'occhio non indifferente che dà il meglio di sé su PlayStation 5 con il supporto al 4K e un framerate ancorato a 60fps. Leggete la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

The Dark Pictures Anthology Man of Medan (PS4)

Halloween è molto lontano, ma il terrore e la paura godono sempre di un certo fascino. Primo gioco della Dark Pictures Anthology ideata e sviluppata da Supermassive Games, lo stesso studio dietro ad Until Dawn per PS4, Man of Medan è un'avventura pervasa da un'atmosfera cupa e oscura in cui la tensione viene mantenuta viva dalla necessità costante di intervenire con delle decisioni, le quali possono alterare per sempre il destino dei protagonisti. Se avete già giocato all'esclusiva PlayStation, allora sapete bene di cosa stiamo parlando.

Cinque giovani vacanzieri in cerca d'avventura scelgono di mettersi sulle tracce della Ourang Medan, una leggendaria nave mercantile della Seconda Guerra Mondiale. Il gigante metallico, teatro di una terribile disgrazia avvenuta nel 1947, è ora ridotto ad un relitto putrescente in balia delle onde. Nel bel mezzo di una tempesta i giovani riescono a raggiungerla, scoprendo ben presto il terribile segreto che cela...



Chi sopravvivrà? Chi morirà? Il loro destino è nelle vostre mani. Man of Medan non brilla per longevità, ma è in grado di tenervi incollati allo schermo per tutta la sua durata, prestandosi inoltre ad essere giocato in compagnia grazie alla presenza di due modalità multigiocatore: Storia Condivisa, in cui due amici online possono controllare personaggi differenti e influenzare il corso della partita; Serata al cinema, un'esperienza in locale in cui fino a cinque giocatori possono passarsi il pad per impersonare diversi personaggi. Ne saprete di più nella nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: Men of Medan.

Arcadegeddon (PS4 e PS5)

Dopo aver trascorso un lungo periodo in early access, Arcadegeddon festeggia il lancio della versione 1.0 finendo immediatamente nel catalogo di PlayStation Plus e presentandosi alla grande schiera di abbonati appassionati di esperienze online.

La storia prende piedo quando Gilly, il proprietario di una sala arcade, crea un super gioco nel disperato tentativo di salvare la sua attività da una perfida multinazionale anonima. Sfortunatamente, gli uomini d'affari senza scrupoli lo manomettono contaminandolo con un virus. Spetterà a voi salvare il gioco e l'ultima sala giochi della città.



Arcadegeddon è uno sparatutto multiplayer che mescola PvP e PvE. Gli utenti sono invitati a formare squadre composte da quattro componenti per dirigersi alla scoperta di diversi biomi, mini-giochi e forzieri nascosti, e nel frattempo crivellare di colpi tanti tipi di nemici e boss. I livelli sono in costante evoluzione, offrendo continuamente nuovi stimoli, mentre le meccaniche competitive entrano in gioco quando c'è da mettere le mani sul bottino bonus: in queste fasi, i membri della squadra devono mettere da parte la loro amicizia e darsele di santa ragione per ottenere l'ambito premio.