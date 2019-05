PlayStation Plus maggio 2019: i nuovi giochi gratis per PS4

Sony Interactive Interactive Entertainment ha finalmente svelato i titoli che gli abbonati a PlayStation Plus potranno aggiungere alla propria raccolta durante il mese di maggio 2019, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo. Stavolta la compagnia giapponese ha selezionato due titoli estremamente diversi tra loro, ma che riescono ad eccellere nei rispettivi generi d'appartenenza: stiamo parlando del walking simulator What Remains of Edith Finch e del party game Overcooked.



Entrambi i titoli verranno resi disponibili al download a partire da martedì 7 maggio. Lo stesso giorno lasceranno la Instant Game Collection i giochi gratis di aprile 2019, pertanto, se non lo avete ancora fatto oppure vi siete appena abbonati, vi consigliamo di aggiungerli subito alla vostra raccolta prima che vengano rimossi per sempre. Detto ciò, è ora di passare in rassegna i nuovi giochi riservati agli abbonati a PlayStation Plus.



What Remains of Edith Finch

Dopo essersi fatti notare dall'intera industria videoludica con l'interessante The Unfinished Swan, i talentuosi ragazzi di Giant Sparrow hanno tirato fuori dal cilindro quel piccolo gioiellino che risponde al nome di What Remains of Edith Finch, che a cavallo tra il 2017 e il 2018 ha fatto meritatamente incetta di premi. In quest'avventura in prima persona fortemente incentrata sulla narrativa sarete chiamati ad impersonare la giovane Edith ed esplorare l'ormai deserta magione dei Finch, alla (ri)scoperta delle storie dei membri della famiglia che l'hanno abitata nel corso delle decadi. Ogni ricordo ritrovato vi consentirà di vivere l'ultimo giorno di vita di uno dei parenti di Edith: grazie a questa trovata, il tono del racconto e l'esperienza di gioco non cessano mai di mutare, riuscendo nell'impresa di tenere sempre alta l'attenzione e di scatenare un continuo, e genuino senso di meraviglia.



Passo dopo passo riuscirete a ricostruire l'intera storia della famiglia Finch, fino ad arrivare ad un finale che, siamo sicuri, saprà stupirvi. Grazie a What Remains of Edith Finch, l'intero (sotto)genere dei walking simulator ha compiuto un sostanzioso passo in avanti verso la completa affermazione. Sebbene i punti cardine di questo tipo di esperienze siano stati rivoluzionati, la sceneggiatura imbastita da Giant Sparrow brilla per la delicatezza e l'intelligenza con la quale affronta una tematica come la morte, che permea il tessuto stesso dell'intera produzione. Che sia prematura o ingiusta, improvvisa o voluta, ciò che gli esseri umani temono più di ogni altra cosa in What Remains of Edith Finch sembra assumere i connotati di un inizio più che di una fine, essenziale per ritornare alle proprie origini e quindi alla vita.



Overcooked

Overcooked funge da perfetto contraltare all'altro titolo gratuito di questo mese. Se da un lato What Remains of Edith Finch scuote l'animo dei videogiocatori facendoli riflettere su un tema delicato come quello della morte, il titolo di Team17 punta tutto sul divertimento spensierato. Overcooked è un gioco di gruppo a sfondo culinario in grado di ospitare fino a quattro partecipanti in contemporanea. Assieme ai vostri amici, dovrete cucinare e servire un'incredibile varietà di pietanze prima che i clienti indignati vadano via dal vostro ristorante sbraitando.



Il Regno delle Cipolle è in serio pericolo, minacciato da un antico demone con la faccia a forma di polpettone e gli arti composti da spaghetti. Il vostro compito sarà quello di intraprendere un viaggio tra le cucine più crudeli e insolite che si siano mai viste, con l'obiettivo di diventare Master Chef e conquistare la bestia affamata. Sebbene Overcooked possa essere affrontato in solitaria, riesce a dare il meglio di sé solamente se giocato in multiplayer locale (la modalità online non è contemplata). Esattamente come nelle cucine dei migliori ristoranti, dovrete lavorare in sinergia dividendovi le mansioni, essere rapidi e soprattutto coordinati.



