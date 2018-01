PlayStation Plus: Nioh e Romancing SaGa 2 tra gli sconti di gennaio 2018 Anche a gennaio 2018 gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno godere di interessanti sconti sui migliori giochi per PS4, PlayStation VR e Vita.

I videogiochi entrano nella sua vita alla fine degli anni ’80, ai tempi del primo incontro con Super Mario Bros, e ancora oggi ne fanno stabilmente parte, dopo più di 20 anni. Pregi e difetti: riesce a terminare Super Mario Bros 3 in meno di otto minuti ma non ha mai finito Final Fight con un credito... ci sta ancora provando. Lo potete seguire sue su

Anche questo mese tornano gli sconti per gli abbonati PlayStation Plus, che si aggiungono ai già ricchissimi saldi di gennaio. Tra le decine di offerte presenti sul PlayStation Store, ne abbiamo selezionate dieci particolarmente interessanti, tra cui Uncharted The Nathan Drake Collection, Nioh Complete Edition, Raw Data per PlayStation VR, Mafia III, Ratchet & Clank e Far Cry 5 (disponibile in preordine). Di seguito, le offerte PlayStation Plus di gennaio 2018.

Nioh Complete Edition (31.49 euro)

La ricca Complete Edition di Nioh offre non solo il gioco completo ma anche i DLC Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro, oltre a cinque armi, l'armatura Nioh e gli elmi Kabuto del Drago Visitatore, Kabuto della Volpe Gentile e Kabuto del Tanuki Fortunato.

Il tutto al prezzo, decisamente interessante, di 31.49 euro, una cifra decisamente contenuta che vi permetterà di portarvi a casa uno dei migliori giochi per PlayStation 4 dell'anno appena trascorso.

Uncharted The Nathan Drake Collection (18.99 euro)

Per meno di 20 euro (18.99 euro per la precisione) sarà possibile acquistare la Nathan Drake Collection, raccolta che include le versioni PlayStation 4 di Uncharted Drake Fortune's, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake.

Se avete conosciuto la saga solo con Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta, è arrivato il momento di rimediare...

Mafia 3 Deluxe Edition (28.49 euro)

Uscito alla fine del 2016, Mafia III ha venduto oltre cinque milioni di copie in tutto il mondo, riscuotendo un discreto successo di pubblico e critica.

La Deluxe Edition del titolo di Hangar13 include il gioco completo e il Season Pass, il quale da accesso a tre diverse espansioni: Corri Dolcezza, Facce in Sospeso e Segni del Tempo. Per 28.49 euro si tratta di un pacchetto decisamente interessante per gli amanti del genere.

NBA Playgrounds (7.64 euro)

Bastano 7.64 euro per acquistare NBA Playgrounds, gioco sportivo di stampo arcade con licenza ufficiale della National Basketball Association.

NBA Playgrounds offre sfide 2v2 sui campetti delle maggiori città d'america, il roster include tutte le squadre attualmente present in NBA e superstar del passato e del presente tra cui LeBron James, Dwayne Wade, Allen Iverson, Derrick Rose, Dirk Nowitzki, Bradley Beal, DeAndre Jordan, Grant Hill, Jamal Crawford, Vince Carter, Ricky Rubio e Jeremy Lin, solamente per citarne alcuni. Se avete nostalgia degli anni di NBA Jam e NBA Hangtime, NBA Playgrounds è il gioco giusto per voi.

Raw Data (16.99 euro)

Scontato di oltre il 50% sul prezzo di listino (in vendita ora a 16.99 euro), Raw Data è uno dei più interessanti giochi del 2017 per PlayStation VR. Siamo nel 2271, e dopo un violento cataclisma Neo Shinjuku è stata ricostruita da un gruppo di replicanti: la situazione però sembra essere sfuggita di mano.

In qualità di agente segreto, la missione del giocatore è quella di infiltrarsi negli edifici di una grande corporazione per scoprire importanti segreti sul futuro della città. Questo il plot di Raw Data, sparatutto in prima persona ad ambientazione Sci-Fi che ci sentiamo di consigliare caldamente a tutti i possessori di PlayStation VR.

Firewatch (7.64 euro)

Uscito nel 2016 e acclamato come uno dei migliori giochi indipendenti degli ultimi anni, Firewatch viene ora proposto al prezzo di 7.64 euro, solamente per gli abbonati al servizio Plus.

Ambientato nel lontano 1989, Firewatch mette il giocatore nei panni di Henry, guardiaboschi del Wyoming che si troverà a dover fronteggiare numerose situazioni di pericolo che lo porteranno a mettere più volte in discussione la sua vita privata, il lavoro e l'amore per Delilah. Un gioco profondo e ricco di sfumature, con una trama ben scritta e una narrazione di ottimo livello. Nonostante l'esigua durata dell'avventura, Firewatch è un titolo da non perdere, in particolar modo a questo prezzo.

Romancing SaGa 2 (19.99 euro)

Distribuito nel 1993 su Super Nintendo, Romancing Saga 2 non ha mai goduto di una grande popolarità in Occidente, fino a quando lo scorso dicembre Square-Enix ha deciso di portare il gioco sulle principali piattaforme, tra cui PlayStation 4.

Come sovrano dell'impero di Varennes, dovrai guidare i tuoi uomini in una sanguinosa battaglia contro i Seven Heroes in quello che si presenta come un JRPG di stampo classico con elementi strategici. Lo stile grafico a 16-bit incanterà i puristi ma potrebbe far storcere il naso a coloro che si aspettavano una remastered più curata sotto il profilo tecnico. Ma al prezzo di 19.99 euro, Romancing SaGa 2 potrebbe rivelarsi la scelta giusta per tutti gli appassionati dei giochi di ruolo giapponesi dell'epoca SNES e Mega Drive.

Far Cry 5 Deluxe Edition (71.99 euro)

Prenota Far Cry 5 per avere accesso al pacchetto Giorno del Giudizio che include un completo esclusivo, skin, armi, veicoli e alcuni oggetti consumabili extra.

Acquistando la Deluxe Edition (71.99 euro per gli abbonati Plus) sarà possibile ottenere anche i pacchetti Asso dei Cieli, Esplosivi, Caccia Grossa e Caos, oltre al fucile d'assalto AR-C e alla pistola 44 Magnum, entrambe le armi decorate con skin esclusive.

Goat Simulator: GoatZ (2.19 euro)

Dopo MMO Simulator, Payday e Waste of Space, ecco arrivare GoatZ, espansione stand-alone (utilizzabile cioè senza bisogno di possedere il gioco originale) di Goat Simulator, in vendita al prezzo molto contenuto di 2,19 euro.

Goat Simulator GoatZ propone azione frenetica fino a un massimo di quattro giocatori, nuove capre con poteri e abilità esclusive, decine di armi e zombie, tantissimi zombie, elemento naturale di un'apocalisse a base di non morti.

Ratchet & Clank (18.99 euro)

In vendita a 18.99 euro Ratchet & Clank è il reboot della storica serie Insomniac uscito nel 2016 in contemporanea con l'omonimo film d'animazione in CGI.

Nonostante la pellicola non abbia riscosso il successo sperato, il gioco è stato accolto in maniera decisamente positiva da pubblico e critica: se cercate un platform 3D vecchia scuola con un comparto tecnico curatissimo (in particolar modo su PS4 Pro) potete prendere seriamente in considerazione l'acquisto del gioco, ora proposto a prezzo scontato.