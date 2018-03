PlayStation Plus: Nioh, Uncharted e The Last of Us tra gli sconti di marzo Nioh, Until Dawn e Uncharted The Nathan Drake Collection sono solo alcuni dei giochi in offerta a marzo per gli abbonati PlayStation Plus.

Dopo l'arrivo della nuova Instant Game Collection di marzo 2018, con Bloodborne e Ratchet & Clank a guidare uno dei migliori mesi di sempre, gli utenti PlayStation Plus potranno usufruire anche di una serie di sconti speciali sui titoli PlayStation 4. In questo articolo ve ne segnaleremo dieci in particolare, spaziando tra otto giochi attualmente disponibili e due pre-order da tenere assolutamente d'occhio.

Uncharted L'Eredità Perduta (22,99 euro)

Sebbene si sia presentato al pubblico come un'avventura standalone, Uncharted L'Eredità Perduta ha finito per lasciare il segno come i migliori capitoli della serie principale, rivelandosi una grande produzione all'insegna dello spettacolo, dell'azione, del ritmo e di un level design davvero ineccepibile. Parlando del comparto narrativo, Nathan Drake ha lasciato il posto a Chloe e Nadine, permettendoci di approfondire il background e la caratterizzazione dei due personaggi con una storia altrettanto appassionante e ricca di sorprese.

Gli ingredienti principali del gameplay rimangono quelli di sempre, con l'aggiunta di alcune sezioni ad esplorazione libera che consentono di sperimentare diversi approcci tra un incarico e l'altro, mescolando senza soluzione di continuità fasi stealth, shooter e action. Come era lecito aspettarsi, sul versante tecnico abbiamo a che fare con uno dei migliori titoli disponibili su PlayStation 4, con tanto di supporto alla potenza extra di PlayStation 4 Pro (dove il gioco riesce a raggiungere la risoluzione 1440p). Qualora abbiate intenzione di recuperare Uncharted L'Eredità Perduta a un prezzo interessante, potrete approfittare dello sconto esclusivo del 42% riservato agli utenti PS Plus, così da acquistare il gioco 22,99 euro invece di 39,99 euro.

Nioh (a partire da 20,99 euro)

Chi non ha mai immaginato un souls-like ambientato nel Giappone Feduale? A partire da queste premesse il Team Ninja ha sfornato Nioh, un solido Action RPG sulla falsariga dei Dark Souls, ma dotato a sua volta di una personalità distintiva sia sul fronte delle atmosfere che in termini di battle system e gameplay. Il grado di sfida rimane tendenzialmente molto impegnativo, con la costante sensazione di pericolo e precarietà ad accompagnare l'avanzamento del giocatore.

Considerando tutte le espansioni uscite fino a questo momento, senza dimenticare le varie patch che hanno perfezionato i piccoli difetti tecnici e il bilanciamento dei combattimenti, acquistare Nioh al giorno d'oggi rimane un'opzione molto invitante per qualsiasi tipo di giocatore, a maggior ragione per chi ama il genere di appartenenza e le atmosfere del Giappone medievale. Grazie agli sconti speciali messi a disposizione per gli utenti PlayStation Plus, Nioh è disponibile sul PlayStation Store nella sua edizione Standard a 20,99 euro anziché 39,99 euro, oppure nella Complete Edition a 29,99 euro invece di 49,99 euro (questa versione include il gioco base e tutte le espansioni pubblicate dopo il lancio, vale a dire Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro).

The Jak and Daxter Collection (22,99 euro)

Dopo il successo di Crash Bandicoot, e prima del debutto di Uncharted, il talentuoso team di Naughty Dog si era messo alla prova su PlayStation 2 con la serie di Jak and Dexter, anticipando per certi versi alcuni elementi action adventure che avremmo rivisto nelle avventure di Nathan Drake. La Jak and Daxter Collection si presenta come la raccolta definitiva di tutti i capitoli di Jak and Dexter per PlayStation 2 emulati su PlayStation 4: stiamo parlando di Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak II: Renegade, Jak 3 e Jak X: Combat Racing, dunque dei tre capitoli principali della trilogia e dello spin-off ispirato a Crash Team Racing e Mario Kart.

Tutti e quattro i giochi supportano la risoluzione 1080p e i trofei, con la possibilità di ottenere ben quattro Platini (uno per ciascun gioco). Nel caso vogliate recuperare tutti i capitoli della serie nella loro versione PlayStation 4, la Jak and Daxter Collection può essere acquistata sul PlayStation Store a 22,99 euro anziché 39,99 euro, con un risparmio complessivo del 42% garantito per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Un bundle digitale molto interessante da accostare ai vari capitoli di Uncharted e naturalmente alla Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, nell'attesa che altri classici delle prime generazioni PlayStation come Medievil facciano a loro volta il salto su PlayStation 4.



The Last of Us Remastered (15,99 euro)

Parlando di Naughty Dog è impossibile non menzionare The Last of Us, senza ombra di dubbio una delle migliori esclusive PlayStation 3 della scorsa generazione. Il viaggio di Ellie e Joel è rimasto impresso nella memoria di molti giocatori, ridefinendo i parametri dei survival action, delle esperienze di gioco dal taglio cinematico e più in generale dei titoli a tema zombie. Grazie alla Remastered pubblicata nel 2014 The Last of Us si è ripresentato su PlayStation 4 nella sua forma migliore, valorizzando al massimo le sue eccezionali doti tecniche e artistiche, con tanto di supporto a PlayStation 4 per giocare a 4K senza compromessi (anche a beneficio dei pannelli 1080p grazie al supersampling).

I possessori della console standard possono comunque giovare di molte migliorie, con la possibilità di optare per una modalità a 60fps che scende a qualche piccolo compromesso con la qualità grafica per regalare una fluidità praticamente perfetta. Tra le novità va segnalata la presenza della modalità Foto, l'ideale per immortalare i momenti più intensi e significativi dell'avventura, oltre che per catturare gli scorci più spettacolari degli scenari. Approfittando degli sconti riservati agli utenti PlayStation Plus, The Last of Us Remastered può essere acquistato a 15,99 euro con un risparmio di 24 euro sul prezzo di listino.

Uncharted The Nathan Drake Collection (18,24 euro)

Chiudiamo la parentesi Naughty Dog con Uncharted The Nathan Drake Collection, raccolta che include i tre capitoli di Uncharted (Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L'inganno di Drake) rimasterizzati per PlayStation 4. Il lavoro di ottimizzazione svolto da Bluepoint Games (esattamente lo stesso team dietro il remake di Shadow of the Colossus) si è dimostrato di ottima fattura, permettendo agli utenti dell'ammiraglia Sony di rivivere le tre avventure di Nathan Drake a 1080p e a 60fps, senza rinunciare quindi alla fedeltà grafica o alla fluidità dell'azione.

Dal momento che i tre remaster non includono i rispettivi comparti multiplayer, la collection permette di accedere esclusivamente alle tre campagne in singolo, modalità che in ogni caso restano la portata principale dell'offerta. Se non avete mai giocato a nessun capitolo di Uncharted, dunque, avete l'occasione perfetta per recuperare i primi tre capitoli della serie in un colpo solo, ma l'acquisto della Nathan Drake Collection rimane un'opzione molto invitante anche per gli utenti che hanno già completato i tre giochi su PlayStation 3. Se volete mettervi al passo con la serie in modo da buttarvi successivamente su Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta, nel caso siate abbonati al PlayStation Plus potrete acquistare Uncharted The Nathan Drake Collection a 18,24 euro anziché 34,99 euro.

Until Dawn (13,24 euro)

Otto ragazzi si radunano in una baita di montagna, nello stesso luogo in cui un anno prima Hannah e Beth erano scomparse in seguito a uno scherzo finito male. In Until Dawn c'erano tutte le premesse dei tipici teen horror, e in effetti ci siamo ritrovati con un'avventura story driven caratterizzata da quel taglio narrativo, con una struttura di gioco paragonabile a quella alle produzioni Quantic Dream.

I giocatori si ritroveranno ad affrontare le insidie della notte fino all'arrivo dei soccorsi, naturalmente con l'obiettivo di sopravvivere: in preda alla paura e alla tensione saremo chiamati a prendere decisioni difficili mentre controlleremo ciascuno degli otto personaggi, decretando così la vita o la morte dei vari membri del gruppo. Considerando la presenza dei vari bivi narrativi, nonché la curiosità di scoprire cosa sarebbe successo imboccando una strada piuttosto che un'altra, oppure indovinando con il giusto tempismo l'esecuzione di un quick time event, il tiolo può vantare una buona rigiocabilità a tutto vantaggio della durata dell'esperienza. Approfittando dei saldi dedicati agli utenti PlayStation Plus, l'avventura horror di Supermassive Games è acquistabile sul PlayStation Store a 13,24 euro anziché 34,99 euro, con un risparmio complessivo del 62%.

WipEout Omega Collection (18,24 euro)

WipeOut Omega Collection si è aggiunto al catalogo dei remaster PlayStation 4 lo scorso giugno, presentandosi come uno dei migliori traguardi tecnici raggiunti su PlayStation 4 Pro (piattaforma dove si riescono a mantenere i 4K nativi a 60fps). I giochi inclusi nella raccolta sono Wipeout HD, Wipeout Fury e Wipeout 2048, per un totale di 46 navicelle selezionabili, 26 tracciati invertibili e 9 modalità di gioco differenti da alternare tra una gara e l'altra. Superfluo ricordare che stiamo parlando di uno dei racing game arcade più veloci di sempre, nonché di una delle rappresentazioni più iconiche delle corse futuristiche a base di veicoli antigravitazionali e armi distruttive, senza dimenticare naturalmente la colonna sonora techno e in generale l'eccezionale comparto sonoro.

Atteso a breve anche un aggiornamento gratuito pensato per PlayStation VR, con l'inclusione di una nuova modalità che permetterà di gareggiare in realtà virtuale con la visuale interna all'abitacolo, così da vivere la corsa dalla stessa prospettiva dei piloti. Dopo avervi consigliato remaster del calibro di The Last of Us e Uncharted, vi raccomandiamo di non lasciarvi sfuggire nemmeno WipeOut Omega Collection, disponibile sul PlayStation Store al costo di 18,24 euro (anziché 34,99 euro, con uno risparmio pari al 47%) per tutti gli utenti PlayStation Plus.

Gravity Rush 2 (12,99 euro)

La serie di Gravity Rush ha debuttato su PlayStation Vita, imponendosi come uno dei titoli più impressionanti sotto il profilo tecnico e ludico. Con il sequel, però, Sony Japan Studio ha deciso di dedicarsi esclusivamente all'hardware di PlayStation 4, proponendo con Gravity Rush 2 una serie di miglioramenti abbastanza netti rispetto al primo capitolo, come una veste grafica in linea con le produzioni moderne, ambientazioni più vaste, un level design più articolato e in generale un gameplay ancora più ricco di spunti.

Il seguito delle avventure a gravità zero di Kat, inoltre, può vantare una quantità considerevole di contenuti suddivisi tra quest secondarie, esplorazione dei giacimenti minerari, missioni sfida ed eventi multigiocatore, per un'esperienza di gioco longeva e variegata che potrà intrattenere gli utenti abbastanza a lungo. Se avete apprezzato il primo capitolo della serie, rimanendo colpiti in particolar modo dalle buone intuizioni di gameplay e dalla direzione artistica di assoluto valore, allora vi raccomandiamo di non lasciarvi sfuggire l'ottimo sequel: approfittando degli sconti speciali riservati agli utenti PlayStation Plus, Gravity Rush 2 per PlayStation 4 può essere acquistato a soli 12,99 euro invece di 39,99 euro, con un risparmio complessivo di 27 euro sul prezzo di listino.

Yakuza 6 The Song of Life + Yakuza 0 (67,49 euro)

Passando ai pre-order, quello di Yakuza 6: The Song of Life offre un'opportunità davvero imperdibile per chiunque voglia avvicinarsi alla saga: con una spesa di 74,99 euro, infatti, tutti gli utenti PlayStation 4 possono assicurarsi una copia digitale del sesto capitolo al momento del lancio (atteso per il 17 aprile) più una copia di Yakuza 0, spesa che si riduce a 67,49 euro nel caso siate abbonati al PlayStation Plus.

Si tratta indubbiamente di un'offerta molto vantaggiosa, visto che in questo modo potrete ottenere in un solo colpo Yakuza 6 al day one e Yakuza 0 praticamente in omaggio, mettendo mano anche all'ottimo prequel delle avventure di Kazuma Kiryu. Nel caso siate interessati soltanto al nuovo capitolo in arrivo ad aprile, in alternativa potete effettuare il pre-order classico di Yakuza 6 The Song of Life a 53,99 euro, risparmiando comunque 6 euro sul prezzo di listino. Considerando che a prezzo pieno Yakuza 0 costa 59,99 euro, la possibilità di rimediarlo quasi gratuitamente insieme alla nuova avventura di Kazuma rimane un'offerta da non lasciarsi sfuggire.

Dragon's Crown Pro (44,99 euro)

Chiudiamo la nostra lista con il pre-order di Dragon's Crown Pro, la riedizione di Dragon's Crown pensata per sfruttare la potenza di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Oltre a includere diverse migliorie tecniche e il supporto alla risoluzione 4K, il titolo potrà contare anche su una nuova colonna sonora composta da Hitoshi Sakimoto, sui sottotitoli in italiano con la presenza dell'audio inglese e giapponese, la modalità multiplayer online couch co-op in cui affrontare diverse sfide in compagnia di altri tre giocatori, e infine la compatibilità cross-play e cross-save con le edizioni PlayStation Vita e PlayStation 3.

A livello di contenuti, invece, il titolo conterrà al suo interno tutte le patch, gli aggiornamenti e il DLC Storyteller Voice Pack pubblicati per il gioco originale durante i mesi successivi al rilascio. Nell'attesa che Dragon's Crown Pro faccia il suo debutto il prossimo 15 maggio su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, potete procedere con il pre-order proposto a 44,99 euro per gli utenti PlayStation Plus (con un risparmio complessivo del 10% sul prezzo pieno di listino).