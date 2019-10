PlayStation Plus Novembre 2019: nuovi giochi PS4 gratis

A differenza del mese scorso, a questo giro Sony ha rispettato la sua consueta tabella di marcia e ha atteso l'ultimo mercoledì del mese per annunciare i nuovi giochi gratuiti per PlayStation Plus. A novembre tutti gli abbonati al servizio premium potranno scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo due titoli di assoluto rilievo, ovvero Nioh e Outlast 2, che potranno essere aggiunti alla raccolta a partire da martedì 5 novembre. Il giorno prima verranno rimossi dalla Instant Game Collection i giochi gratuiti di ottobre 2019, ovvero The Last of Us Remastered e MLB The Show 19, pertanto, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di riscattarli appena ne avete la possibilità. Prima di procedere alla rassegna, ci teniamo inoltre a segnalarvi che Sony ha appena lanciato gli sconti sui giochi a meno di 5 e 15 euro sul PlayStation Store.

Nioh

Nonostante sia nato sull'onda del successo dei lavori di Hidetaka Miyazaki, Nioh ha personalità da vendere e si distacca con decisione dalle sue fonti d'ispirazione. Il soulslike di Team Ninja offre un'esperienza di gioco brutale, intensa e appagante ambientata in Giappone nel periodo Azuchi-Momoyama, un'epoca di grandi battaglie culminata nel 1603 con l'unificazione del paese sotto l'egida dello shogun Ieyasu Tokugawa. In Nioh, il conflitto è ulteriormente inasprito dalla presenza di Yokai e mostruosità di vario genere che, nei panni dell'ammazza-demoni britannico William "Anjin" Adams, sarete chiamati a sterminare facendo affidamento su uno dei migliori combat system in circolazione.

Il sistema di combattimento di Nioh prevede tre posizioni per ognuna delle cinque categorie di armi messe a disposizione di William. Ogni stance permette di eseguire mosse molto differenti tra loro per velocità, portata e potenza. Se il titolo di Team Ninja riesce ad eccellere, in ogni caso, è anche grazie all'ottimo sistema di progressione e al variegato skill system di stampo ruolistico, caratteristiche che sono state ampiamente sviscerate nella recensione di Nioh redatta a suo tempo dal nostro Alessandro Bruni. Koei Tecmo ha inoltre approfittato dell'arrivo del gioco nella Instant Gaming Collection di PlayStation Plus per annunciare data d'uscita (e Open Beta) Nioh 2, seguito che promette di migliorare in tutto e per tutto il già eccellente lavoro compiuto con il capostipite.

Outlast 2

Outlast 2 è un survival horror in prima persona ambientato nello stesso universo narrativo del capostipite. Il protagonista della terrificante (e buia) avventura è Blake Langermann, un cameraman che lavora assieme a sua moglie Lynn. La coppia di giornalisti investigativi, seguendo una scia di indizi iniziata con l'omicidio apparentemente impossibile di una donna incinta, si mettono sulle tracce di Sullivan Knoth e dei suoi seguaci, che hanno fondato Temple Gate, una cittadina nascosta nel cuore del deserto dell'Arizona e lontana da qualsiasi segno di civiltà. Knoth e il suo seguito si stanno preparando per la fine dei tempi, e i due reporter si troveranno invischiati fino al collo.

Come nel primo capitolo, anche in Outlast 2 il senso di terrore viene esacerbato oltremodo dall'incapacità di combattere del protagonista, che sgusciando tra gli anfratti delle ambientazioni non può far altro che allontanarsi dalle minacce facendo affidamento su una telecamera. Si tratta dell'unico strumento che gli permette di vedere al buio, per il quale è richiesta un'oculata gestione delle batterie necessarie per alimentarla, rinvenibili esplorando a dovere le ambientazioni. La telecamera presenta anche una funzione di registrazione utilizzabile per riprendere i momenti più agghiaccianti e materiale di alto rilievo giornalistico, rivedibili in qualsiasi momento. Se volete saperne di più sull'eccellente survival horror di Red Barrels, vi consigliamo di leggere la recensione di Outlast 2 disponibile tra le nostre pagine.