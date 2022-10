PlayStation Plus: novembre tra demoni, Harry Potter e mattoncini LEGO

Non delude proprio nessuno la selezione dei Giochi Mensili gratis di novembre per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Né gli hardcore gamer, che troveranno pane per i loro denti nello spietato Giappone Feudale di Nioh 2; né i più piccolini, che potranno (ri)vivere tutte le gesta del maghetto di Privet Drive nel delizioso stile LEGO della Harry Potter Collection; né tantomeno gli amanti delle esperienze più ricercate, che sperimenteranno le gioie e i dolori dell'assenza di gravità in Heavenly Bodies. I tre nuovi titoli saranno disponibili al download su PS4 e PS5 da martedì 1 novembre, ciò significa che avete tempo fino a lunedì 31 ottobre per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2022: non lasciatevi scappare!

Nioh 2 (PS4 e PS5)

A distanza di tre anni esatti dall'arrivo del primo capitolo nel PlayStation Plus, adesso tocca pure a Nioh 2, un action RPG all'arma bianca brutale e tecnico ambientato nel periodo Sengoku, una delle pagine più importanti e tumultuose della storia del Giappone. Tra fedeltà storica e magia demoniaca, l'avventura prende piede cinquant'anni dopo le vicende narrate dal predecessore concentrandosi su un nuovo protagonista, un cacciatore di demoni dal passato misterioso e liberamente personalizzabile nell'aspetto, nato sul confine tra il mondo degli umani e quello degli yokai.

Frutto di un amore proibito, le origini del nuovo eroe servono a giustificare la più importante novità di gameplay della produzione, le Forme Yokai: ce ne sono ben tre a disposizione - Bruto, Feroce e Spettro - ognuna contraddistinta da diversi moveset e da un connubio unico tra velocità, potenza e portata. In Nioh 2 i nemici sono inoltre in grado di creare un Regno Oscuro, un'area immersa nella turpe foschia del mondo dei Yokai che incrementa oltremodo la potenza di queste creature limitando al contempo la velocità di ricarica del Ki del protagonista.



Per il resto, Nioh 2 offre uno dei migliori combat system di sempre, tanto adrenalinico e spettacolare quanto punitivo e arduo da padroneggiare. Il numero di armi da mischia ammonta a nove (ognuna delle quali caratterizzata da tre differenti stance), alle quali vanno ad aggiungersi anche tre armi a distanza adeguatamente valorizzate da un buon sistema di mira. Su PlayStation 5 viaggia alla risoluzione 4K dinamica e 60fps, con la possibilità di raggiungere i 120fps con una modalità dedicata su schermi compatibili. E con queste informazioni abbiamo solo scalfito la superfice di un gioco enormemente stratificato che farà felice tutti gli amanti del genere in cerca di una vera sfida. Per tutto il resto c'è la nostra recensione di Nioh 2.

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Avete letto a ripetizione i romanzi di J.K. Rowling, avete guardato fino allo sfinimento le pellicole di Warner Bros. eppure non ne avete ancora abbastanza di Harry Potter e del suo mondo magico? In attesa di Hogwarts Legacy, potete rivivere tutte le avventure del mago più celebre dei nostri tempi con lo stile ironico, scanzonato e tagliente delle migliori produzioni LEGO.

La Collezione di LEGO Harry Potter include in un unico pacchetto LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7, due giochi lanciati originariamente su PlayStation 3 qui riproposti con una risoluzione maggiorata e un framerate a 60fps, che assieme allo stile senza tempo di LEGO contribuiscono a nascondere le rughe di un comparto tecnico innegabilmente arretrato.



Dall'invito ad Hogwarts al Torneo Tremaghi, dalla rinascita di colui che non deve essere nominato fino alla mirabolante battaglia finale, tutti i momenti salienti della saga sono impreziositi da esilaranti gag e dall'umorismo dissacrante tipico delle produzioni TT Games, che non risparmia neppure i momenti più drammatici. Pur non presentando la struttura open world dei giochi più recenti, i due LEGO Harry Potter offrono tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un gioco del franchise, come un level design semplice ma ricco di spunti creativi, enigmi ambientali basati sulla costruzione (e la distruzione) di strutture in mattoncini, tonnellate di segreti e strizzatine d'occhio ai fan, e un variopinto cast di personaggi.

Heavenly Bodies (PS4 e PS5)

Sviluppato dal piccolo studio australiano 2pt Interactive, Heavenly Bodies è un originale gioco basato sulla fisica che vi affida il compito di controllare le braccia e le mani di un cosmonauta. Mediante l'ausilio dei due stick analogici, dovete premere, tirare e girare un'ampia varietà di meccanismi in una stazione spaziale adibita alla ricerca scientifica.

La vostra missione è molto chiara: dovete mettere in funzione una delle opere di ingegneria più imponenti mai create, peccato che in assenza di peso nulla è fermo e nulla è sicuro. Destreggiandovi con l'assemblaggio di telescopi spaziali, la manutenzione dei pannelli solari e le ricerche sull'astrobotanica avrete così modo di scoprire le sfumature mutevoli dell'assenza di gravità.



Heavenly Bodies può essere giocato in solitaria oppure in cooperativa assieme ad un amico in locale (per l'online c'è lo Share Play di PlayStation). La difficoltà della modalità di controllo è pienamente personalizzabile, inoltre è anche possibile riassociare i comandi. Il tutto è infiocchettato da un'estetica stilizzata anni ‘70 chiaramente influenzata dagli archivi fotografici e dalle illustrazioni d'epoca.