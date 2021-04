PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis di aprile per PS4 e PS5

Anche questo mese Sony ha pensato agli abbonati di entrambe le console, rinnovando la Instant Game Collection sia con dei giochi per PlayStation 4, sia con un titolo per la nuova PS5, che si dà il caso essere una vera e propria novità. Gli iscritti avranno infatti il privilegio di giocare fin dal day-one ad Oddworld Soulstorm, gioco nuovo di zecca al suo debutto assoluto. Ad affiancarlo ci saranno Days Gone, una delle esclusive più apprezzate di casa PlayStation, e Zombie Army 4: Dead War, che vi chiede di salvare l'Europa degli anni '40 da un'apocalisse zombie, meglio se in compagnia dei vostri amici. Tutti e tre i titoli saranno disponibili al download da martedì 6 aprile a lunedì 3 maggio, ciò significa che avete tempo fino a lunedì 5 aprile per aggiungere alla vostra raccolta i giochi PlayStation Plus gratis di marzo, ossia Final Fantasy 7 Remake per PS4, Remnant From The Ashes per PS4, Farpoint per PlayStation VR e Maquette per PS5.

Days Gone (PS4 e PS5)

Tra le esclusive più apprezzate dai giocatori PlayStation, Days Gone è uno dei migliori esempi di "open world narrativi" sulla piazza: merito di meccaniche di gioco solide e di una trama sorprendentemente sfaccettata, che funge da fulcro dell'intero impianto ludico piegando al suo servizio anche il gameplay. Il protagonista è Deacon St. John, un uomo dal passato tormentato costretto a sopravvivere in un Oregon post-apocalittico invaso dai Furiosi, esseri umani e animali mutati a causa di un'infezione virale.

Nei panni di Deacon siete chiamati ad affinare le strategie di combattimento, personalizzare le armi, acquisire nuove abilità, creare trappole e potenziare la moto, un indispensabile mezzo di locomozione. Sfuggire ad un'orda composta da centinaia di infetti assetati di sangue è una delle esperienze più incredibili che possiate vivere non solo su PlayStation 4, ma anche su PS5, dal momento che su quest'ultima i ragazzi di Bend Studio hanno pubblicato una patch che ha abilitato il framerate a 60fps, rendendo l'esperienza di gioco ancor più memorabile.



Days Gone è in ogni caso indirizzato principalmente agli abbonati PlayStation Plus su PS4, dal momento che già dallo scorso novembre è disponibile nella PlayStation Plus Collection di PS5. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Days Gone.

Zombie Army 4: Dead War (PS4, retrocompatibile con PS5)

Se state cercando un gioco all'insegna del divertimento più assoluto da affrontare in compagnia dei vostri amici, allora Zombie Army 4: Dead War capita proprio a fagiolo. Questo sparatutto cooperativo sviluppato da Rebellion, gli stessi di Snipe Elite, vi catapulta in un'Europa alternativa degli anni '40: al termine della prima trilogia Hitler è stato sconfitto, ma i morti sono risorti ancora una volta tornando più affamati che mai. Il vostro compito è molto semplice: dovete rispedirli all'Inferno, meglio se in compagnia di altri tre amici in cooperativa.

Lo stealth tanto caro agli episodi della serie Sniper Elite qui è totalmente inesistente, e l'approccio cauto e ponderato lascia il posto a una mattanza caotica e incessante. Zombie Army 4: Dead War ha però ricevuto in eredità la balistica targata Rebellion e la moviola a raggi X, che permette di osservare la lenta distruzione di ossa e organi interni causata da proiettili, bombe e altri strumenti d'offesa. Come in ogni gioco cooperativo che si rispetti, è inoltre possibile cucirsi addosso un personaggio su misura, privilegiando la tattica e le abilità che più si addicono al proprio stile di gioco.



Ci teniamo a rimarcare questi aspetti poiché la produzione brilla particolarmente quando affrontato in cooperativa, palesando tutti i suoi pregi e chiedendo ai giocatori una sana e appagante dose di strategia e tatticismo. Ne saprete di più leggendo la recensione di Zombie Army 4 Dead War.

Oddworld Soulstorm (PS5)

Anche ad aprile Sony propone a tutti i suoi abbonati una novità assoluta, in questo caso Oddworld Soulstorm nella sua edizione per PlayStation 5. In sviluppo da molti anni, il nuovo lavoro di Oddworld Inhabitants rivisita il classico Abe's Exoddus per fungere da seguito per Oddworld: New 'n' Tasty, capitolo precedente lanciato nell'ormai lontano 2014.

In questa nuova avventura siete chiamati a vestire ancora una volta i panni di Abe, reticente eroe Mudokon che, senza volerlo, ha scatenato una rivolta e ora deve guidare i suoi compagni nella lotta per la libertà contro i leader del pianeta, armati di qualsiasi mezzo di oppressione esistente, dalla propaganda alla forza spietata. Oddworld Soulstorm promette un grande salto visivo, cinematografico e ludico, mettendo nelle vostre mani nuove meccaniche e dispositivi complessi, e lasciandovi la libertà di decidere il destino di un'intera razza: fomenterete il cambiamento sociale o assisterete ad un genocidio?



Gli ambienti progettati in 2.9D sono ricchi di rompicapi da risolvere e ostacoli da superare con il giusto tempismo, a questo giro affiancati da elementi RPG-lite, come la possibilità di ottenere risorse per costruire nuovi oggetti ed armi, e il sistema Quarma, che riflette le azioni di Abe sancendo il suo destino e quello dei compagni. Ribadiamo che nella Instant Game Collection arriverà solo ed esclusivamente l'edizione PS5, e che non sarete in grado di giocarci su PlayStation 4.