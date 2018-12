PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis di gennaio 2019

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi che faranno parte della line-up PlayStation Plus di gennaio 2019. Gli abbonati su PS4 potranno scaricare gratuitamente lo sportivo Steep e Portal Knights, mentre su PlayStation 3 segnaliamo Zone of the Enders HD Collection e Amplitude. Si chiude infine con PS Vita, che tra qualche giorno accoglierà Fallen Legion: Flames of Rebellion(scaricabile anche su PS4 in Cross Buy) e Super Mutant Alien Assault.

PlayStation 4

Lanciato alla fine del 2016, Steep ci farà esplorare un grande open world tra le Alpi, dove la neve è sempre fresca e le discese sono potenzialmente infinite. Il nostro compito sarà quello di conquistare le più impegnative montagne del pianeta con sci, tute alari, snowboard e parapendio, e potremo farlo sia in single player che in cooperativa insieme ad altri 4 giocatori. Saranno molte le sfide disponibili nella vasta mappa esplorabile di Steep e, una volta completate, potremo immortalare le migliori acrobazie e condividerle sui social network, o decidere di continuare il nostro viaggio verso prove ancora più complesse e, potenzialmente, rischiose.

Portal Knights è un sandbox tridimensionale con elementi RPG in cui gli utenti esploreranno decine di isole generate casualmente, scegliendo il proprio personaggio tra diverse classi ruolistiche come il cavaliere, l'arciere e il mago. Nella modalità creativa sarà possibile progettare e realizzare una propria isola, grazie al comodo editor che permetterà di creare strutture semplici e complesse in poco tempo. Se da un lato avremo a disposizione una casa tutta nostra con tantissimi materiali ed elementi d'arredo, dall'altro troveremo ad attenderci un multiplayer cooperativo online per 4 giocatori, che si riducono a 2 nel caso di co-op locale in split screen.

PlayStation 3

A differenza di quanto visto con ZOE The 2nd Runner MARS su PS4 uscito qualche mese fa, Zone of the Enders HD Edition include entrambi i capitoli della serie di action game in cui giganteschi mech da combattimento di daranno battaglia ad alta quota. Il primo episodio, prodotto da Hideo Kojima, è ambientato nel 2172 attorno all'orbita di Giove e narra la storia del pilota di mecha Leo Stenbuck. Il sequel vede infine la dispotica organizzazione BAHRAM usare la tecnologica robotica degli Orbital Frame per conquistare sia la Terra che Marte. Il giocatore prenderà il controllo del robot JEHUTY, con cui sarà in grado di colpire duramente l'esercito avversario con poteri impareggiabili. Se al lancio di Zone of the Enders HD Edition gli utenti avevano lamentato eccessivi cali di frame rate e una pulizia di immagine non soddisfacente, l'ultima patch del gioco introduce il supporto ai 60FPS, aumenta la risoluzione e implementa l'antialiasing e migliori effetti particellari.

Reboot dell'omonimo titolo uscito su PS2 nel lontano 2003, Amplitude è un interessante rhythm game sviluppato dai ragazzi di Harmonix Music Software grazie al successo della campagna di finanziamento su Kickstarter. Presente anche una campagna single player basata su un concept album fantascientifico composto da 15 canzoni, nella quale il giocatore viaggerà all'interno della mente umana per risvegliare una misteriosa paziente in coma ed espanderne così la percezione del mondo esterno. Amplitude include anche una componente multiplayer fino ad un massimo di quattro giocatori per volta, proponendo diverse opzioni come la classica modalità "Tutti contro Tutti", "Squadra contro Squadra" o "Cooperativa a punti".

PlayStation Vita

Fallen Legion Flames of Rebellion è un action RPG che ci porterà ad esplorare un continente devastato alla ricerca di alleati per affrontare limpero avversario. Le splendide terre in cui viaggeremo sono tutte disegnate a mano, e popolate non soltanto da nemici umani ma anche da pericolosi mostri come le manticore. Durante i combattimenti non saremo soli, e in aggiunta ai membri del party potremo contare su un gruppo di armi viventi con cui effettuare combo e attacchi speciali. Oltre alla componente da JRPG ne troveremo una gestionale che ci richiederà di governare un impero tra feroci battaglie e decisioni difficili che potrebbero cambiare le sorti del conflitto e le condizioni dei propri sudditi. Fallen Legion: Flames of Rebellion sarà scaricabile a gennaio su PS Vita e PS4.

In Super Mutant Aliens i giocatori impersoneranno un gruppo di robot di sicurezza incaricati di proteggere ciò che resta della razza umana. Sono solo tre le navi spaziali che hanno abbandonato un pianeta Terra distrutto dagli alieni, e adesso la minaccia extraterrestre è pronta a sterminare gli ultimi sopravvissuti. Spetterà dunque a noi impedire l'estinzione, prendendo il controllo dei robot e utilizzando le loro armi devastanti per ostacolare gli alieni. In questo sparatutto arcade in 2D esploreremo stanze generate casualmente che, oltre ad orde di nemici assetate di sangue, potranno nascondere anche armi sbloccabili, esplosivi, abilità speciali e mosse difensive.