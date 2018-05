PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis di giugno 2018 per PS4, PS3 e PS Vita

A distanza di poche ore dall'annuncio dei Games With Gold, anche Sony Interactive Entertainment coglie l'occasione di svelare la sua offerta per il mese di giugno: gli abbonati al PlayStation Plus, infatti, troveranno ad attenderli su PS4 XCOM 2 e Trials Fusion. Tuttavia i giochi non finiscono qui, perché su PS3 avremo a disposizione Ghost Recon Future Soldier e Zombie Driver HD Complete Edition, mentre su PlayStation Vita è il turno di Squares e Atomic Ninjas.



PlayStation 4

Pubblicato all'inizio del 2016 esclusivamente su PC, XCOM 2 è il primo gioco di giugno per PlayStation 4. Lo strategico sviluppato da Firaxis è ambientato vent'anni dopo il primo capitolo, a seguito della resa incondizionata della Terraalle forze aliene. Gli XCOM, l'ultima linea di difesa del pianeta, sono stati decimati e dispersi, e nulla impedisce agli extraterrestri di governare il nostro mondo. Il giocatore prenderà il controllo dell'Avenger, una nave aliena convertita in base mobile, attraverso cui guidare la propria squadra d'assalto in giro per il mondo, creando consenso tra la popolazione e svelando i sinistri piani degli invasori. Il sistema di combattimento riprende da vicino quanto già visto nell'episodio precedente, e vede la presenza di cinque classi di soldati caratterizzate con alberi di abilità diverse, a cui si aggiungono alcune novità come il Momentum, che permettono di creare soldati specifici per le proprie tattiche. Anche l'ambiente dove saremo inviati a combattere sarà di fondamentale importanza, e nelle singole missioni si rivelerà necessario nascondere i nostri uomini per tendere imboscate alle pattuglie nemiche, nonché saccheggiare i corpi per recuperare armi e artefatti.



Ultimo capitolo tradizionale dell'apprezzato franchise di Ubisoft, Trials Fusion propone ai giocatori varie tipologie di attività, tutte in costante aggiornamento, fra cui spericolate corse su piattaforme e sfide di difficoltà crescente in cui sfrutteremo la nostra abilità per superare percorsi pieni di rampe e ostacoli, con l'obiettivo di ottenere i record sui tracciati, battendo i migliori piloti del mondo. Non mancherà poi la classica modalità Carriera in single player e un ricco comparto multigiocatore, seguito dalla possibilità di partecipare in coinvolgenti tornei globali e di sfruttare l'editor del gioco per realizzare da sé i propri circuiti.



PlayStation 3

Ghost Recon: Future Soldier è uno sparatutto tattico in terza persona sviluppato da Ubisoft nel 2012, in cui i giocatori entreranno a far parte di una squadra scelta di soldati addestrati per le missioni più delicate e pericolose. Armati fino ai denti e con una dotazione balistica all'avanguardia, i temibili Ghost saranno mandati nelle zone più calde del globo per dare la caccia ai bersagli più importanti. Ghost Recon Future Soldier propone, oltre al canonico single player, anche una campagna cooperativa e una modalità multiplayer 6vs6.



Zombie Driver HD è un folle mix di macchine, velocità, esplosioni, sangue e non-morti. Nel bel mezzo di un'invasione zombie, i giocatori dovranno vender cara la pelle a bordo del loro bolide. Gli utenti potranno inoltre misurarsi nelle modalità Macelleria e Corsa Sanguinosa: durante l'avventura dovremo sconfiggere boss, salvare i sopravvissuti e guidare veicoli fuori dalle righe come un bulldozer, un carro dei pompieri e anche un tank con cui distruggere tutto sulla nostra strada. In "Corsa Sanguinaria" rincorreremo le altre vetture per distruggerle senza pietà, mentre nella modalità "Macelleria" proveremo a sopravvivere il più possibile su speciali arene.



PlayStation Vita

Il primo gioco di giugno per PlayStation Vita è Squares, un peculiare puzzle game che basa tutto il suo gameplay sui riflessi degli utenti. L'obiettivo principale è quello di trasformare tutte le caselle di colore blu in grige: per farlo, ci toccherà utilizzare differenti tipi di tasselli, in una corsa contro il tempo che potrebbe seriamente mettere a dura prova le nostre capacità di ragionamento. In Squares avremo inoltre a disposizione un totale di 91 livelli, nonché un editor con potremo creare nuovi livelli, in modo tale da rendere la sfida virtualmente interminabile.

Atomic Ninja è un platform esclusivamente multiplayer in cui dovremo affrontare sia altri sette giocatori sia i bot, in battaglie online e in cooperativa locale tramite split screen. Il nostro obiettivo consisterà semplicemente nell'aggirare i nostri contendenti: a tal proposito, sarà indispensabile potenziare le nostre abilità e usare folli armi e trappole. Fra i talenti speciali troveremo l'invisibilità, la super velocità ed altre skill, capaci di mutare le nostre caratteristiche e tramutarci ora in un ninja furtivo, ora in un agile acrobata, ora in un bruto inarrestabile.



Le novità di giugno



Disponibili dal 5 giugno

XCOM 2 (PS4)

Trials Fusion (PS4)

Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier (PS3)

Zombie Driver HD Complete Edition (PS3)

Squares (PS Vita)

Atomic Ninjas (PS Vita)



Non più disponibili dal 5 giugno

Beyond: Two Souls (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)