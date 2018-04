PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis di maggio 2018 per PS4, PS3 e Vita

Puntuale come un orologio svizzero, Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi di maggio del PlayStation Plus: in preparazione dell'imminente Detroit, gli utenti PlayStation 4 potranno scaricare gratuitamente Beyond: Due Anime, a cui segue l'eccezionale Rayman Legends. Su PlayStation 3 segnaliamo invece l'RPG Risen 3: Titan Lords ed Eat Them, mentre su PlayStation Vita si aggiungono King Oddbal e Furmins. Continua ininterrottamente la grande varietà di generi che Sony garantisce già da diverso tempo, e siamo sicuri che maggio sarà un mese da non dimenticare per tutti gli amanti di platform, avventure grafiche e giochi di ruolo.



Disponibili da martedì 1 maggio

Beyond: Due Anime (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita/PS4/PS3))

Furmins (PS Vita)



Non più disponibili da martedì 1 maggio

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita )

Q*Bert Rebooted (PS3, PS Vita e PS4)

Nuovi Giochi PlayStation 4

In Beyond: Due Anime vivremo quindici anni della vita di Jodie Holmes, una ragazza che sin dalla nascita appare legata ad una misteriosa entità sovrannaturale capace di influenzare il mondo che la circonda. Esattamente come in Fahreneith e in Heavy Rain, i giochi precedenti di Quantic Dream, anche qui potremo compiere decisioni molto importanti da cui dipenderà uno degli epiloghi della vicenda. A differenza della versione PlayStation 3, il gioco su PS4 gode di vari miglioramenti grafici e dà la possibilità di seguire l'ordine degli eventi originale stabilito dagli sviluppatori oppure sceglierne uno che racconterà la storia cronologicamente. Ricordiamo inoltre che Detroit: Become Human, ultima fatica dello studio francese, uscirà il 25 maggio in esclusiva su PlayStation 4, e in versione digitale includerà gratuitamente una copia del già citato Heavy Rain.

Il secondo gioco del mese su PlayStation 4 è Rayman Legends. La Radura dei Sogni è di nuovo dei guai, dato che gli incubi si sono moltiplicati e hanno creato nuovi mostri ancora più terrificanti. Con l'aiuto di Rayman, Murfy e Globox dovremo affrontare creatore leggendarie come draghi, ranocchi giganti e mostri marini in un eccezionale platform bidimensionale. Oltre all'avventura principale, Rayman Legends include ben 40 livelli dell'episodio precedente, e propone al giocatore anche alcune modalità secondarie da giocare in cooperativa (modalità disponibile anche per la normale campagna).

Giochi Gratis PlayStation 3

Risen 3: Titan Lords è un gioco di ruolo fantasy in terza persona sviluppato dallo studio tedesco Piranha Bytes. Il mondo in cui è ambientato il titolo è stato abbandonato dagli dei, ed è flagellato dalla furia dei Titani. L'umanità lotta per riconquistare le forze, ma il protagonista dell'avventura deve affrontare problemi più pesanti: la sua vita è in frantumi. Il nostro obiettivo, quindi, sarà quello di partire all'avventura cercare di recuperare ciò che è andato perduto nelle tenebre dell'umanità, nonché di trovare una soluzione che ponga fine alla minaccia dei titani. Il gioco propone tre sentieri diversi da percorrere, e tre modi per combattere i colossali avversari e riconquistare l'anima del protagonista. La scelta su quale dei tre intraprendere spetterà soltanto a noi.

Si continua su PlayStation 3 con Eat Them, particolare gioco d'azione strategico uscito nel 2011. Nel titolo vestiremo i panni di un improbabile scienziato pazzo licenziato, che creerà e controllerà per i suoi scopi un branco di creature giganti. Nel corso dell'avventura condurremo le nostre bestie sul loro sentiero di distruzione per le strade della città, cercando di scovare il capo governativo che ha osato insultarci. Nel frattempo, i nostri mostriciattoli distruggeranno e mangeranno tutto ciò che avranno a portata di tiro. Sarà possibile personalizzare il proprio esercito con un'ampia gamma di armi, colori differenti e poteri mortali, e andando avanti nei livelli sbloccheremo anche nuovi oggetti e abilità.

Giochi PlayStation Vita

King Oddball è un particolare puzzle game che ricorda come dinamiche il più celebre Angry Birds. In questo titolo per PlayStation Vita (disponibile anche su PS4 e PS3 via Cross Buy) dovremo scatenare la fine del mondo lanciando macigni giganteschi. Il giocatore farà oscillare un masso gigante e calcolerà con precisione il momento di rilascio al fine di distruggere più obiettivi possibile in un solo colpo. Distruggendo tre o più obiettivi in una volta, otterremo anche dei bonus supplementari.

L'ultimo titolo di maggio è Furmins: i giocatori guideranno le omonime creaturine verso la cesta (che rappresenta la fine del livello), utilizzando come aiuto e col giusto tempismo gli oggetti che troveranno a disposizione. Spetterà a noi piazzare gli oggetti con attenzione per creare sentieri e reazioni a catena che aiuteranno i Furmins a raggiungere l'obiettivo. Il gioco include ben 108 livelli i in 9 mondi, e supporta pienamente sia il touch screen che il touch posteriore della console.