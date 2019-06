PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis per PS4 di luglio 2019

Un nuovo mese sta per cominciare, e ciò può voler dire una sola cosa per tutti gli abbonati a PlayStation Plus: l'Instant Gaming Collection sta per dare il benvenuto a due nuovi giochi gratuiti! Le aspettative in vista dell'annuncio, dopo il grande successo riscosso dai giochi gratis di giugno - Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania - erano molto elevate. Per luglio Sony ha così deciso di riservare a tutti i suoi utenti due giochi appartenenti a generi molto differenti dai precedenti, ovvero Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo. Il primo allieterà le giornate degli appassionati di calcio in attesa dell'inizio della nuova stagione, mentre il secondo vi catapulterà nelle sale giochi degli anni '90, dove andavano per la maggiore i cabinati da racing.



Entrambi potranno essere scaricati a partire da martedì 2 luglio, lo stesso giorno in cui verranno rimossi Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di metterli in download prima vengano rimossi per sempre. Come di consueto, prima di passare alla rassegna dei nuovi titoli, vi aggiorniamo sulle promozioni in corso sul PlayStation Store. Mentre vi scriviamo, sono attivi i Mega Sconti sui giochi PS4, tra i quali spiccano The Witcher 3: Wild Hunt, RAGE 2, Ghost Recon Wildlands, Dishonored 2 e DOOM, giusto per citarne alcuni. Avete tempo fino all'11 luglio per approfittarne!



Pro Evolution Soccer 2019

PES 2019 arriva nella Instant Gaming Collection con un tempismo perfetto. I principali campionati internazionali sono giunti al termine da un bel po' di settimane ormai, e molti giocatori hanno temporaneamente abbandonato i campi virtuali in attesa delle nuove edizioni dei loro giochi preferiti. Konami ha quindi ben pensato di gettare nella mischia il suo calcistico per eccellenza nel tentativo di attrarre a sé nuovi appassionati e invogliarli ad acquistare eFootball PES 2020, nuovo capitolo della serie in uscita il prossimo 10 settembre.

Il titolo di Konami, nonostante negli ultimi mesi sia stato aggiornato più volte con dei Data Pack aggiuntivi, non può competere con FIFA per quanto concerne le licenze, sopratutto dopo aver perso la Champions League. Può tuttavia contare sul Fox Engine, al quale si devono sia un comparto tecnico di prim'ordine, sia una lunga serie di intuizioni di gameplay che rendono la proposta di Konami unica e degna d'essere provata. Su tutte spicca il First Touch Impact, che potenzia la gestione della palla a 360°, sia in fase di possesso che di non possesso.



L'offerta single player, come da tradizione, è composta dalla Master League, che mette i giocatori nei panni di un allenatore, e Diventa un mito, che invece chiede di creare un atleta e portarlo al successo. Il fiore all'occhiello della componente online è invece rappresentato dalla mastodontica modalità MyClub che, sulla scia di FIFA Ultimate Team, invita gli utenti a creare da zero una squadra di calcio, acquistare nuovi calciatori tramite un sistema di carte casuali e infine farla diventare competitiva sui campi online. Per saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la recensione di PES 2019.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo è una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti degli iconici giochi di corse che impazzavano nelle sale giochi degli anni '80 e '90. Ogni singolo pixel del titolo di Aquiris Game Studio rappresenta un sentito omaggio a titoli immortali come Out Run, Top Gear e Rush. La grafica, pur essendo 3D, ricalca lo stile tipico dell'era 16-bit, ed è arricchita da una colonna sonora chiptune composta da Barry Leitch, storico sound designer di titoli arcade come Lotus Turbo Challenge e dei già citati Top Gear e Rush.



In Horizon Chase Turbo è prevista una sola visuale, quella alle spalle della vettura. Si parte, come da tradizione, sempre in ultima posizione, con l'obiettivo di arrivare primi effettuando sorpassi a rotta di collo stando bene attenti a non schiantarsi contro le automobili, i cartelli stradali, le rocce e i cactus disseminati sul percorso! Il modello di guida, com'è lecito attendersi, è puramente arcade, semplice ed immediato da padroneggiare.



Tramonti, pioggia, neve, ceneri vulcaniche e violente tempeste di sabbia... L'offerta contenutistica di Horizon Chase Turbo è di tutto rispetto e vanta ben 109 piste disseminate in 48 città. Le coppe da affrontare sono 12, mentre le auto sbloccabili ammontano a 31 unità. Per i più nostalgici è prevista una modalità multigiocatore in locale in grado di ospitare fino a quattro partecipanti in contemporanea su schermo diviso. Per quanto concerne la componente online, è prevista una modalità competitiva basata sui ghost che permette di sfidare gli amici, oltre alle immancabili classifiche online con le quali confrontare i propri tempi con quelli dell'intera comunità.