PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di novembre 2020

Quello di novembre è un mese importantissimo per tutti i fan di PlayStation, e il motivo è presto detto: dopo mesi di attesa e informazioni fornite con il contagocce, Sony lancerà finalmente sul mercato PS5, un evento che si preannuncia epocale. C'era tanta curiosità anche in merito ai piani per PlayStation Plus, servizio di punta della casa che, oltre a concedere la possibilità di giocare online e di conservare i propri salvataggi sul cloud, offre anche due giochi gratis ogni mese. Siamo felici di confermarvi che il Plus s'adeguerà di conseguenza: a novembre, ad affiancare i due consueti giochi gratuiti per PlayStation 4 - in questo caso La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight: Dark Void Edition - ci sarà anche un titolo per PlayStation 5, Bugsnax! A partire dal giorno di lancio della console di nuova generazione, inoltre, tutti gli abbonati avranno a disposizione anche la PlayStation Plus Collection per PS5, una selezione di ben 20 giochi dell'era PS4 giocabili su PS5 grazie alla funzione di retrocompatibilità: parliamo di grandi opere del calibro di The Last of Us Remastered, Days Gone, Resident Evil 7 e Uncharted 4: Fine di un Ladro, per intenderci. Non c'è mai stato un momento migliore per essere abbonati al Plus!



Prima di andare alla scoperta dei tre nuovi arrivati, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora pochi giorni per riscattare i giochi PS4 gratis di ottobre: Vampyr e Need for Speed Payback rimarranno nella Instant Game Collection fino a lunedì 2 novembre, dopodiché la lasceranno per sempre.

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (PS4) - dal 3 al 30 novembre

La storia de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, ambientata tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, comincia sul Monte Fato, esattamente dove terminava L'Ombra di Mordor. Talion e Celebrimbor, impegnati nella loro personale guerra contro l'Oscuro Signore, hanno forgiato un Nuovo Anello, un potentissimo oggetto che funge da espediente narrativo e di gameplay, donando ulteriore profondità al decantato Sistema Nemesi, meccanica procedurale che genera in maniera casuale i nemici, distinti da personalità, abilità e pattern d'attacco unici.

Con il Nuovo Anello Talion può assoggettare le menti degli Uruk, inducendoli a sposare la sua causa: in questo modo può ingaggiarli come guardia del corpo oppure spedirli in una missione d'infiltrazione tra le linee nemiche per assassinare un bersaglio specifico. Le opportunità concesse sono molteplici, e culminano tutte con gli Assedi, delle sezioni esaltanti in cui il protagonista è chiamato a guidare il proprio esercito in battaglia.



Dal primo capitolo si è evoluto anche il sistema di combattimento, grazie all'introduzione di ulteriori mosse e diverse meccaniche prettamente RPG che danno all'avventura una marcia in più. Nonostante una certa ripetitività di fondo, i tanti riferimenti al materiale originale saranno in grado di tenere incollati allo schermo tutti i fan di Tolkien. Maggiori informazioni potete trovarle nella recensione de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.

Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto (PS4) - dal 3 al 30 novembre

Hollow Knight è spiazzante, ostico e punitivo. Si apre mostrando il nostro eroe, con il mantello sferzato dal vento e l'aculeo in spalla, giungere nel cupo reame di Nidosacro, una volta brulicante di insetti pieni di vita e ora ridotto in rovina da un cataclisma. Gli abitanti sono periti o fuggiti via, lasciando il posto a bestie feroci e a pochi, strambi personaggi erranti.

In breve tempo, l'opera di Team Cherry ci getta in un'intricata rete di città e cunicoli sotterranei, in balia dei pericoli più disparati, fornendoci pochissime informazioni. Hollow Knight è senza dubbio uno dei migliori metroidvania dell'ultima decade, e pur aderendo ai canoni del genere non ha avuto paura di osare, imbastendo un comparto narrativo dai contorni sfumati, senz'altro debitore dei capolavori di Hidetaka Miyazaki.



Forte dei consensi unanimi di critica e pubblico, Hollow Knight si è espanso a più riprese con diversi contenuti aggiuntivi totalmente gratuiti - Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood e Godmaster - tutti disponibili nell'Edizione Cuore di Vuoto ora offerta agli abbonati PlayStation Plus. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Hollow Knight.

Bugsnax (PS5) - dal 19 novembre 2020 al 4 gennaio 2021

Bugsnax è un colorato e stravagante gioco d'avventura in prima persona ambientato su Snacktooth Island, il luogo dove vivono le creature leggendarie che danno il nome al titolo. Nei panni di un giornalista alla ricerca di un grande scoop, vi recherete sull'isola per scoprire cosa è successo all'esploratrice Elizabert Megafig, scomparsa in circostanze misteriose: il suo accampamento è stato distrutto, mentre i suoi affamati seguaci, i Grumpus, sono scappati sparpagliandosi in tutti i biomi di Snacktooth Island!

Il vostro compito sarà quello di catturare dei Bugsnax da dare in pasto ai Grumpus: ce ne sono ben 100, tutti estremamente differenti tra loro, sia nell'aspetto, sia nell'indole. Per catturarli dovrete impiegare delle strategie creative sfruttando i vari gadget messi a disposizione, che spaziano dal Snaxscope, uno strumento che fornisce indizi sui loro comportamenti, alla trappola Sack Trap, fino ad arrivare al Lunchpad, che permette di lanciare oggetti in aria, a esche di vario genere. Ogni Bugsnax interagisce in maniera differente con le trappole e i sistemi in mano ai giocatori, alimentando il piacere della scoperta.



Bugsnax uscirà anche su PlayStation 4 il 12 novembre, ma questa versione non sarà inserita nella Instant Game Collection. Le edizioni per le due console di Sony, inoltre, avranno liste dei trofei separate. In prima battuta non sarà neppure supportato il trasferimento dei salvataggi da PS4 e PS5, una funzionalità destinata ad arrivare successivamente con un aggiornamento post-lancio. Bugsnax per PS5 rimarrà nel PlayStation Plus per un periodo insolitamente lungo, dal 19 novembre 2020 al 4 gennaio 2021.