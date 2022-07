PlayStation Plus Premium e Extra: gatti, supereroi e assassini a luglio

Sony non si è affatto risparmiata con il primo aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, comprendente la bellezza di ben diciassette giochi. Tra i tanti spicca senza ombra di dubbio Stray, promettente avventura felina in arrivo nella selezione immediatamente al day one, ma non scherzano neppure tripla A del calibro di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Marvel's Avengers e i numerosi esponenti della saga di Assassin's Creed. I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra e Premium verranno messi a disposizione di tutti gli abbonati a partire dal 19 luglio, nell'attesa andiamo alla loro scoperta.



PlayStation Plus Extra e Premium

· Stray | PS4 e PS5 - Day one

· Final Fantasy 7 Remake Intergrade | PS5

· Marvel's Avengers | PS4 e PS5

· Assassin's Creed Unity | PS4

· Assassin's Creed IV Black Flag | PS4

· Assassin's Creed Rogue Remastered | PS4

· Assassin's Creed Freedom Cry | PS4

· Assassin's Creed: The Ezio Collection | PS4

· Saints Row IV: Re-Elected | PS4

· Saints Row: Gat out of Hell | PS4

· Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

· L'era glaciale: La strampalata avventura di Scrat | PS4

· Jumanji: Il videogioco | PS4

· Al lavoro, Paw Patrol! | PS4

· ReadySet Heroes | PS4



Classici: solo per PlayStation Plus Premium

· No Heroes Allowed! | PSP

· LocoRoco Midnight Carnival | PSP

Supergatti, supersoldati e supereroi: i nuovi giochi per PS4 e PS5

Stray (PS4 e PS5) è un'avventura felina in terza persona dalle tinte cyberpunk, un concept decisamente originale che ha catturato stampa e pubblico fin dal primo annuncio, risalente al giugno del 2020. Nei panni di un gatto, dovrete fuggire da una cybercitta muovendovi tra i suoi torbidi vicoli, difendendovi da minacce inattese e dipanando i misteri di un luogo inospitale popolato da androidi bonari e creature pericolose. Ad assistervi ci penserà B-12, un piccolo drone volante con il quale il gatto protagonista stringerà un rapporto d'amicizia.

Non capita molto spesso di poter di osservare il mondo attraverso gli occhi di un randagio, che tra agili salti e manovre furtive può anche abbandonarsi alla sciocca spensieratezza e rompere le scatole all'inverosimile, dunque è facile comprendere il motivo per il quale Stray è il gioco più desiderato del mese dagli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Nell'attesa, potete consultare la lista completa dei trofei sbloccabili.



Dalle luci al neon di Stray al contrasto tra magia e tecnologia di Midgar, metropoli che fa da sfondo all'altra grande novità di luglio, Final Fantasy VII Remake Intergrade per PlayStation 5, versione definitiva del remake lanciato su PS4 nel 2020.

Prima parte di un ampio progetto di rifacimento della settima fantasia finale, Final Fantasy 7 Remake ha rimaneggiato ed ampliato la psicologia dei personaggi, le aree di gioco e la storia del classico originale, configurandosi come la prima parte di una trilogia che proseguirà con Rebirth e un terzo episodio non ancora annunciato. Essendo la prima parte di un puzzle ben più esteso, copre solamente la sezione ambientata a Midgar, sebbene sia stata sufficientemente ampliata da risultare fresca e appassionante anche per coloro che hanno letteralmente consumato i CD dell'originale.



L'edizione Intergrade, dal canto suo, impreziosisce il tutto con un comparto grafico di prim'ordine alimentato dal potente hardware di PlayStation 5, dotato di evidenti migliorie alle texture, alla resa della foschia e all'illuminazione, di due modalità grafiche e dell'immancabile supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del DualSense. Include inoltre Episode INTERmission, un'espansione narrativa che vede Yuffie, giovane ninja di Wutai, e il suo partner Sonon Kusakabe approdare a Midgar per infiltrarsi nel quartier generale della Shinra e rubare l'Ultramateria. Mantenendosi intorno alle 4-5 ore di durata, il DLC offre delle novità di gameplay derivanti dall'utilizzo di un nuovo personaggio e un nuovo punto di vista sull'immaginario narrativo, fungendo da ponte verso Final Fantasy 7 Remake Rebirth in uscita nell'inverno a cavallo tra il 2023 e il 2024.



Square Enix contribuisce alla causa anche con Marvel's Avengers (PS4 e PS5), gioco d'azione e avventura in terza persona con protagonisti gli eroi più potenti della Terra, che combina narrazione cinematografica e meccaniche sia solitarie sia cooperative. Gli amanti del gioco in singolo possono dedicarsi ad una campagna narrativa che inizia durante l'A-Day, un giorno di festa trasformato in una tragedia dall'attacco di un misterioso nemico per il quale vengono incolpati gli stessi Avengers.

Le modalità cooperative per quattro partecipanti invitano invece i giocatori a personalizzare e ampliare le abilità di una vasta gamma di eroi e difendere la Terra da minacce sempre più terribili. Da buon live service quale è, Marvel's Avengers viene aggiornato costantemente con nuovi contenuti sotto forma di nuovi eroi giocabili (di recente è arrivata la Potente Thor) ed espansioni narrative (come War for Wakanda con Black Panther).



Ubisoft amplia la sua già corposa selezione di videogiochi inclusi in PlayStation Plus Extra e Premium aggiungendo in un colpo solo un gran numero di episodi di Assassin's Creed: stiamo parlando di Assassin's Creed: The Ezio Collection (che include il secondo capitolo, Brotherhood e Revelations), Assassin's Creed 4: Black Flag (comprensivo dell'espansione Freedom Cry), Assassin's Creed Rogue Remastered e Assassin's Creed Unity.

In questo modo potrete vivere tutta la saga di Ezio, l'assassino più famoso e amato di sempre, approfondire le vicissitudini dei membri della confraternita nel continente americano e vivere i tumulti della Rivoluzione Francese. Tutti questi giochi vanno ad unirsi ad Assassin's Creed Valhalla, già incluso in PlayStation Plus Extra e Premium dal lancio del nuovo servizio avvenuto lo scorso mese di giugno. L'iniziativa fa inoltre parte dei festeggiamenti per il 15° anniversario del franchise, che culmineranno con il reveal del futuro di Assassin's Creed previsto a settembre.



A chi è in cerca di un'esperienza spensierata e caciarona sono dedicati Saints Row 4: Re-Elected (PS4) e la sua espansione stand-alone Gat Out of Hell (PS4), due open world esagerati e immediati che riescono a surclassare il già elevato livello di follia del precedente capitolo.

Ai tratti distintivi della serie - la tendenza all'eccesso, le situazioni surreali e le tonnellate di piombo - Saints Row 4 affianca un'invasione aliena, una realtà virtuale alternativa a la Matrix e tante super-abilità fuori di testa. Gat out of Hell, invece, spedisce uno dei personaggi più iconici del franchise direttamente all'Inferno!



La selezione di luglio è completata da Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5), un gioco d'avventura in terza persona che affonda le sue radici nei racconti del folclore nordico islandese; ReadySet Heroes (PS4), un frenetico dungeon crawler multigiocatore condito da epici scontri in arena; e tre giochi per famiglie, ossia L'era glaciale: La strampalata avventura di Scrat (PS4), Jumanji: Il videogioco (PS4) e Al lavoro, Paw Patrol! (PS4).

I classici per PlayStation Plus Premium

Agli abbonati al tier più costoso, PlayStation Plus Premium, Sony offre due classici provenienti dalla generazione PSP. Il primo, già anticipato da un leak dello Store, è LocoRoco Midnight Carnival,

un platform sviluppato e concepito da Japan Studio come uno spin-off della della serie. Lanciato originariamente nel 2009, prosegue la storia di LocoRoco 2 e impreziosisce il tipico gameplay della serie introducendo il salto e un moltiplicatore di punteggio. Il secondo è invece No Heroes Allowed!, terzo episodio del franchise di Badman lanciato da Acquire nel 2010 in Giappone e nel 2011 nel resto del mondo. Trattasi di un dungeon crawler in cui dovete vestire i panni del Dio della Distruzione, evocato da Badman con lo scopo di scavare un sotterraneo pieno di mostri e fermare l'avanzata degli eroi. Per entrambi i classici per PSP ci aspettiamo funzionalità di up-rendering, riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri personalizzati.



Prima di salutarvi, ci sembra doveroso far notare che per qualche minuto il PlayStation Store italiano ha elencato anche altri tre giochi classici, ossia Dino Crisis per PS1, Ridge Racer 2 per PSP e SoulCalibur Broken Destiny per PSP. Evidentemente inseriti per errore, sono stati rapidamente rimossi dai responsabili di Sony, ma nell'era del web nulla passa inosservato. Come mai sono stati menzionati proprio quei tre giochi? Che si tratti di un'anticipazione dei classici in arrivo con i prossimi aggiornamenti mensili di PlayStation Plus Premium? Staremo a vedere, nel frattempo i giochi a cui dedicarsi non mancano affatto.