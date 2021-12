PlayStation Plus: tre nuovi giochi gratis per PS4 e PS5 a dicembre

Sony chiude il 2021 di PlayStation Plus strizzando l'occhio a tutti gli appassionati dei giochi di ruolo d'azione, i quali potranno scegliere tra Godfall (nella nuova Challenger Edition) e Mortal Shell, due titoli che hanno metabolizzato la lezione impartita dai souls per dirigersi verso nuovi territori ludici. A completare l'ultima line-up di giochi gratis dell'anno ci penserà invece un prodotto completamente diverso, LEGO DC Super-Villains, che mette i cattivoni della DC al centro dell'azione con la solita ironia che contraddistingue le produzioni a base di mattoncini danesi. Tutti e tre i giochi saranno disponibili a partire da martedì 7 dicembre, ciò significa che c'è tempo fino a lunedì 6 dicembre per aggiungere alla raccolta tre dei giochi PlayStation Plus gratis di novembre, ossia Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, First Class Trouble e Knockout City. Resteranno a disposizione fino all'inizio di gennaio, invece, i tre titoli gratis per PlayStation VR, ovvero The Walking Dead Saints & Sinners, The Persistence e Until You Fall. Fatti questi indispensabili avvisi, possiamo procedere alla scoperta dei nuovi giochi di dicembre!

Godfall: Challenger Edition (PS4 e PS5)

Famoso per essere stato uno dei giochi di lancio della console next-gen di Sony, Godfall si appresta ad entrare nella selezione dei giochi PlayStation Plus con un'edizione nuova di zecca, la Challenger Edition, nella duplice versione per PS4 e PS5. Cosa include al suo interno?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare di primo acchito, la Challenger Edition è in realtà un'edizione ridotta dell'opera originale. Al suo interno trovano spazio solo ed esclusivamente le tre modalità Endgame, denominate Portatore di Luce (una sorta di orda), Pietre del Sogno (che mette i giocatori dinanzi a scontri con nemici casuali) e Torre delle Prove Ascesa (una serie di prove di difficoltà crescente). Tutte e tre le modalità possono essere affrontate in cooperativa con altri due amici, con tanto di supporto al gioco cross-gen e compatibilità con la versione base di Godfall.



Dunque, nella Challenger Edition non troverete la storia principale per giocatore singolo, né tantomeno i contenuti dell'espansione Fire & Darkness. In mancanza della campagna principale, vi verranno offerti fin dall'inizio gli equipaggiamenti e le abilità necessarie per affrontare dei contenuti che normalmente non sarebbero accessibili prima dei titoli di coda.



Per quanto riguarda il gioco in sé, Godfall può essere descritto come un looter-slasher in terza persona ambientato in un universo fantasy pieno di eroici cavalieri e pervaso da magia arcana, che spinge i giocatori a cimentarsi in brutali combattimenti corpo a corpo in stile souls che mettono in palio gustosi tesori di rarità crescente. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Godfall.

Mortal Shell (PS4)

Senza allontanarci eccessivamente dai dettami del gameplay alla base di Godfall, arriviamo a Mortal Shell, un soulslike dalle tinte oscure ambientato in un mondo sull'orlo del collasso che saprà mettere a dura prova la vostra tenacia con ardui combattimenti corpo a corpo.

Le meccaniche di gioco ruotano attorno alla possibilità di recuperare e governare i resti perduti dei guerrieri sconfitti in passato, che giacciono inermi in giro per un mondo la cui estetica trae ispirazione in egual misura da Dark Souls e Bloodborne. Risvegliando questi involucri e occupando i loro corpi potrete sfruttare le loro abilità e perfezionare la vostra maestria in combattimento. Ciascun involucro si adatterà ad un differente stile di gioco, pertanto la scelta di quello più adatto alle proprie velleità rappresenta un'importante variabile nel gameplay.



In Mortal Shell non c'è traccia di scudi e la fase difensiva viene affidata al comando della schivata, a puntuali contrattacchi e ad abilità specifiche, come la capacità di tramutarsi in pietra. Le battaglie, strategiche e ragionate, richiedono dunque un attento calcolo dei tempi e dei movimenti dei nemici. Leggete la nostra recensione di Mortal Shell per saperne di più.

LEGO DC Supe- Villains (PS4)

Unitevi a Joker, Harley Quinn, Sinestro, Gorilla Grod, l'Enigmista e agli altri supercriminali della Injustice League in LEGO DC Super-Villains, ennesima dissacrante e godibilissima avventura partorita dai ragazzi di TT Games. I supereroi della Lega della Giustizia sono misteriosamente spariti, dunque siete invitati a creare un diabolico alter ego composto da mattoncini danesi per fare squadra con i più grandi cattivoni della storia DC. Il vostro compito? Proteggere la Terra da un gruppo di strani aspiranti supereroi provenienti da un altro universo!

Da LEGO DC Super-Villains potete aspettarvi le medesime meccaniche che hanno fatto la storia della serie: un gameplay adatto anche ai più piccolini, enigmi ambientali che richiedono l'impiego delle abilità uniche dei personaggi giocabili per essere risolti, tonnellate e tonnellate di segreti ed Easter egg da scoprire, e una storia dalle tinte comiche rispettosa del materiale originale. Il tutto, calato in un contesto open world che stupisce per la complessità delle strutture ambientali costruite con i LEGO.



L'immancabile cooperativa locale a schermo condiviso per due giocatori completa il quadro di un gioco leggero e scanzonato adatto ai giocatori di tutte le età, ein particolar modo ai fan del mondo DC. Leggete la recensione di LEGO DC Super-Villains.