PlayStation Plus: Yakuza Zero e BioShock Trilogy gli sconti di novembre 2017 Anche a novembre 2017 gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno usufruire di sconti sui migliori giochi per le piattaforme Sony.

Anche a novembre tornano sul PlayStation Store gli sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus: per il mese in corso abbiamo selezionato tre diverse aree, ovvero giochi giapponesi, vecchi classici e giochi remastered e titoli in arrivo, sui quali potrete ottenere interessanti sconti effettuando il preordine. Di seguito, i migliori sconti di novembre 2017 per gli utenti Plus sui giochi per PlayStation 4 e PlayStation VR.

Giochi giapponesi

Iniziamo la nostra carrelata di offerte segnalando il recente Marvel vs Capcom Infinite, disponibile in edizione Standard a 47.99 euro e in versione Deluxe a 76.49 euro, in entrambi i casi con uno sconto pari al 15% rispetto ai prezzi di listino. Se siete appassionati di picchiaduro e di supereroi Marvel, vi consigliamo caldamente di acquistare la Deluxe Edition che include il Season Pass e altri contenuti in-game decisamente interessanti, tra cui alcuni costumi esclusivi. Sempre in tema picchiaduro, è disponibile in promozione (41.24 euro) anche The King of Fighters XIV Special Anniversary Edition, edizione speciale del gioco che include nuovi personaggi (tra cui Whip, Yamazaki, Vanessa e Rock Howard) e dieci costumi originariamente pubblicati come DLC.



Appassionati di sport? In offerta trovate Everybody's Golf (31.99 euro), ultimo episodio della popolare serie di giochi sportivi che tanto successo ha riscosso in tutto il mondo, il gioco si contraddistingue per uno stile grafico colorato e vivace e per un gameplay di stampo arcade perfetto per grandi e piccini.

Continuiamo la nostra rassegna segnalando Dragon Quest Builders (44.99 euro), un coloratissimo "Adventure Builder" stile Minecraft ambientato nel mondo di Dragon Quest, un titolo che spicca per uno stile grafico cubettoso e vivace e per un gameplay divertente e ricco di sfumatore. Per gli amanti della serie Square-Enix però gli sfondi non finiscono qui perchè in promozione troviamo anche Dragon Quest Heroes (29.99 euro) e Dragon's Quest Heroes 2 (44.99 euro), quest'ultimo proposto nella ricca Digital Explorer Edition che include il gioco completo, il costume del protagonista di Dragon Quest 1, un tema per la dashboard, un bonus in-game per Dragon Quest Builders e il Pacchetto Esploratore con armi, scudi, vestiti e altri oggetti da utilizzare nel gioco.



Restando in casa Square-Enix, citiamo la promozione su World of Final Fantasy, in vendita a 44.99 euro (anzichè 59,99 euro) e andiamo avanti conStar Ocean Integrity and Faithlessness (conosciuto anche come Star Ocean V) proposto in Edizione Digitale Deluxe al prezzo di 22,49 euro. Questa versione include, oltre al gioco completo, anche alcuni contenuti bonus tra cui l'anello delle Valkyrie, il braccialetto delle stelle, la statua Golden Bunny e la colonna sonora dei giochi della serie Valkyrie Profile.

Chiudiamo infine con due giochi della serie Yakuza, ovvero Yakuza Kiwami (27.99 euro) e Yakuza Zero (41.99 euro), ottimi punto di partenza per scoprire le origini della serie SEGA in vista dell'arrivo di Yakuza 6 (2018) e Yakuza Kiwami 2, quest'ultimo non ancora confermato per l'Occidente.

Vecchi classici e giochi remastered

Apriamo la sezione dedicata ai vecchi classici e ai remastered con Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 HD ReMIX (39.99 euro), raccolta che include Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts II Final MiX, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MiX e Kingdom Hearts Re:coded. Al prezzo di 47.99 euro è invece possibile acquistare Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, altra ricca raccolta che include Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts X Back Cover e Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage. Gli amanti dei JRPG troveranno pare per i loro denti con Star Ocean Till The End Of Time (16.99 euro), qui riproposto come parte della collana PS Classic, con grafica HD e supporto per Trofei e Remote Play.



Cambiando genere, segnaliamo l'interessante sconto su BioShock The Collection (34.99 euro), per poco più di trenta euro è possibile acquistare le versioni rimasterizzate di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite con tutti i DLC inclusi. Una bella occasione per ripassare la storia della saga di Ken Levine in attesa del tanto rumoreggiato BioShock 4.

Fan di GTA? In questo caso il Grand Theft Auto Trilogy Pack (24.49 euro) è l'acquisto giusto per voi, questo pacchetto include GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, tre classici proposti ad un costo davvero contenuto, scontato del 30% per gli abbonati Plus. Da prendere il considerazione anche il Pacchetto Classici Rockstar PS2 (48.99 euro), collection che include Canis Canem Edit (Bully), Max Payne, The Warriors, R ed Dead Revolver e Manhunt, tutti riproposti con grafica HD, compatibilità con il Remote Play e supporto per i Trofei.



Altro acquisto consigliato per gli appassionati di retrogaming è Wonder Boy The Dragon's Trap, remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap, in vendita a 13,99 euro. Caratteristica di questa riedizione è la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla grafica "moderna" (ridisegnata a mano) a quella classica in 8-bit. Un titolo davvero imperdibile per i nostalgici...



L'ultima segnalazione è dedicata invece ai fan di Final Fantasy, a cui consigliamo tre diversi giochi: Final Fantasy Type-0 HD (14.99 euro), Final Fantasy VII (11.99 euro) e Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (22.49 euro).

Sconti sui preordini

Per quanto riguarda i preordini, vi segnaliamo per iniziare gli sconti su due giochi Ubisoft: The Crew 2 Deluxe Edition e Far Cry 5 Deluxe Edition, entrambi disponibili per il preordine al prezzo di 71.99 euro anzichè 79.99 euro, con un risparmio pari al 10% sul costo di listino.

Il 14 novembre uscirà Farming Simulator 17 Platinum Edition, acquistabile al prezzo di 44.99 euro (anzichè 49.99 euro) per i membri Plus, ma solo effettuando il preordine entro il 13 novembre, affrettatevi, dunque! Il 9 dicembre arriverà invece LocoRoco 2 Remastered, ora prenotabile al prezzo di 12.14 euro anzichè 13.99, con uno sconto del 10%.