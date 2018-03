PlayStation VR: da Bravo Team ad ARK Park, tutti i nuovi giochi di marzo 2018 Bravo Team e ARK Park sono le novità più importanti di marzo su PlayStation VR, seguite da Golem e da VRFC Realtà Virtuale Football Club

Se lo scorso mese si è dimostrato particolarmente interessante per PlayStation VR, grazie soprattutto all'uscita di Moss, marzo non sembra essere da meno. I possessori del visore Sony, infatti, troveranno ad attenderli lo sparatutto in prima persona Bravo Team, a cui seguirà l'affascinante esperienza virtuale di Ark Park. A chiudere la line-up ci pensano infine Golem e VRFC Realtà Virtuale Football Club, rispettivamente un gioco d'azione e uno sportivo di stampo arcade. Continuate seguirci per scoprire tutti i dettagli della line-up di marzo per PlayStation VR.

Bravo Team - 6 marzo 39.99€

Bravo Team è uno sparatutto tattico in prima persona che uscirà in esclusiva per la realtà virtuale di casa Sony. I giocatori verranno scagliati in una zona di guerra più realistica che mai, e proveranno il brivido di ogni esplosione, immersi nelle guerriglie oltre le linee nemiche.

Durante il conflitto verremo chiamati a pianificare manovre strategiche con la nostra unità per avvantaggiarci, e potremo ottenere la vittoria soltanto analizzando ogni singola possibilità e sfruttando al massimo le caratteristiche delle armi a nostra disposizione. Bravo Team, inoltre, supporta pienamente il Controller di Mira per PlayStation VR.

VRFC Realtà Virtuale Football Club - 6 marzo 17.99€ (14.39€ per gli abbonati Plus)

VRFC Realtà Virtuale Football Club è il primo gioco di calcio pensato sin dalla nascita per PlayStation VR. Ci troviamo di fronte ad uno sportivo arcade in prima persona basato sul sistema Agile Locomotion, grazie al quale i giocatori potranno correre, scattare e calciare un pallone in VR tramite l'utilizzo di due PlayStation Move.

Attraverso i movimenti delle braccia sarà possibile riprodurre le dinamiche fisiche della cosa e dei tiri, anche se le azioni più precise richiederanno la pressione di una serie di tasti. In VRFC 8 giocatori potranno sfidarsi online, mentre l'esperienza single player sarà basata su diverse tipologie di sfide che metteranno a dura prova le nostre abilità.

Golem - 13 marzo

Annunciato alla PlayStation Experience del 2015, Golem è finalmente in dirittura d'arrivo in esclusiva su PlayStation VR. In questo intrigante gioco d'azione vestiremo i panni di una ragazza capace di controllare giganteschi Golem, che potrà utilizzare anche per affrontare i nemici in scontri corpo a corpo.

Gli utenti potranno muoversi nelle ambientazioni semplicemente inclinandosi in avanti, grazie ad un sistema che gli sviluppatori di Highwire Games chiamano "incline control". L'avventura ci porterà ad esplorare ambientazioni davvero suggestive, tra cui le rovine di un'antica città abbandonata ormai da molto tempo.



Ark Park - 22 marzo

L'ultimo titolo di marzo per PlayStation VR è Ark Park, adventure game multiplayer che permetterà ai giocatori di visitare un parco in cui sono custodite diverse specie di dinosauri. Saremo in grado di esplorare oltre 10 ambientazioni uniche da soli o in compagnia dei propri amici, oppure dedicarci al ritrovamento del DNA dei dinosauri e di materiali con cui realizzare nuovi oggetti.

Se saremo fortunati, durante le nostre escursioni potremo trovare anche un raro uovo di dinosauro, che una volta schiuso darà alla luce un cucciolo da allevare fino all'età adulta. Ma non finisce qui: alcune delle creature del parco perderanno spesso il controllo, e spetterà a noi e al nostro gruppo di amici difenderne gli avamposti di ricerca più importanti e le tecnologie che ospitano.