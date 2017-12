PlayStation VR: da DOOM VFR a Shooty Fruity, tutte le novità di dicembre 2017 DOOM VFR e Shooty Fruity sono le principali novità di dicembre su PlayStation VR insieme alla Ultimate VR Collection.

La fine del 2017 è alle porte, e col posticipo all'anno prossimo di alcuni dei progetti Sony più interessanti (tra tutti The Inpatient e Bravo Team) sono poche le novità che attendono gli utenti PlayStation VR a dicembre. Gli appassionati di sparatutto, però, troveranno pane per i loro denti con DOOM VFR, mentre chi preferisce un intrattenimento più leggero potrà divertirsi con Shooty Fruity. Si conclude infine con Ultimate VR Collection, una raccolta retail di cinque titoli per il visore Sony tra cui citiamo Dexed ed Unearthing Mars.

DOOM VFR - 1 Dicembre 29.99€

Bethesda chiude in bellezza il 2017 su PlayStation VR con DOOM VFR, titolo realizzato appositamente per il visore di Sony che ci farà indossare i panni di un superstite cibernetico attivato dall'UAC per respingere un'invasione demoniaca, ripristinare l'ordine e impedire una catastrofe su Marte.

Invece di un semplice porting dalla versione console, infatti, gli sviluppatori di ID Software ci propongono un'esperienza tutta nuova e ambientata poco dopo l'attacco demoniaco del gioco originale, in cui ci immergeremo con l'ausilio della realtà virtuale e affronteremo orde di demoni apparentemente infinite, esplorando allo stesso tempo lo splendido mondo alieno di DOOM. Il gioco è disponibile per il download a partire da oggi a 29.99€.

Shooty Fruity - 19 dicembre 19.99€

Rimanendo sempre in tema sparatutto, Shooty Fruity è un curioso FPS per PlayStation VR in cui impersoneremo un commesso intento a far esplodere miriadi di frutti per avviare una succulenta carriera. Avremo la possibilità di provare diverse carriere, assumendo svariati ruoli e affrontando sfide sempre nuove fra cui l'addetto ai pagamenti, alla mensa e molto altro ancora.

Ma distruggere quintali di frutta non sarebbe divertente senza un armamentario adeguato, ed è proprio qui che Shooty Fruity dà il meglio di sé: avremo a disposizione un'ampia lista di pistole, esplosivi e potenziamenti ammazza-frutti in grado di migliorare a dismisura i nostri riflessi e le nostre capacità. Shooty Fruity sarà scaricabile dal 19 dicembre a 19.99€.



Ultimate VR Collection - 1 dicembre 50.98€

Pensata, almeno per il momento, come esclusiva per il mercato retail, Ultimate VR Collection è una raccolta che include ben 5 titoli per PlayStation VR tra cui Dexed, uno sparatutto su rotaia sviluppato da Ninja Theory (autori di DMC ed Hellblade) in cui dovremo individuare e colpire i nemici con due blaster e difenderci dal fuoco con un lanciaghiaccio. In Bandit Six, invece, saremo chiamati a controllare la torretta posteriore di un bombardiere della Seconda Guerra Mondiale, mentre in Fated vivremo un'avventura in prima persona focalizzata su narrazione ed emozioni.



All'interno della raccolta troveremo anche Korix, un tower defense fantascientifico in cui dovremo lottare nello spazio profondo per la sopravvivenza della nostra razza. Chiudiamo, infine, con Unearthing Mars, un vero e proprio viaggio interattivo su Marte della durata di 2 ore. Ultimate VR Collection è disponibile nei negozi da oggi a 50.98€.

