PlayStation VR: giochi in Realtà Virtuale, nuove uscite di settembre 2019

L'estate volge al termine, l'aria si sta rinfrescando ed è finalmente tornato il momento di indossare il visore di PlayStation VR per re-immergersi nei fantastici mondi in Realtà Virtuale. Per la prossima, grande esclusiva di casa Sony - Concrete Genie - dovremo attendere il mese di ottobre, mentre di Iron Man VR si sono perse momentaneamente le tracce, ma per fortuna settembre non si rivelerà affatto avaro di uscite. Pochi giorni addietro è stato lanciato Blindfold, una coraggiosa esperienza in realtà virtuale che racconta della prigionia di un giornalista in un carcere iraniano. Gli amanti del tennistavolo avranno pane per i loro denti con VR Ping Pong Pro, che li porterà a competere in giro per il mondo, mentre Battlewake saprà soddisfare tutti coloro che hanno sempre sognato di guidare una ciurma di pirati in realtà virtuale. Andiamo alla scoperta dei giochi per PlayStation VR in uscita a settembre 2019!

Blindfold: A Vérité VR Experience (4 settembre)

Blindfold: A Vérité VR Experience sceglie di raccontare un argomento spinoso e straziante accompagnandovi nel famigerato carcere iraniano di Evin e mettendovi nei panni di un fotoreporter che sta affrontando un duro interrogatorio per aver diffuso la propaganda contro il regime. Mentre il direttore Assadollah Lajevardi metterà alla prova la vostra volontà, potrete annuire o scuotere la testa, oppure restare immobili e in silenzio: le vostre azioni influenzeranno la storia basata sulle scelte.

Tratto da resoconti reali e fatti storici, Blindfold è stato realizzato con il supporto del Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) e del Centro per i difensori dei diritti umani in Iran. Il suo obiettivo è quello di offrire una breve esperienza che esplora le possibilità narrative uniche offerte dalla realtà virtuale. Si tratta di un titolo complementare a 1979 Revolution: Black Friday di iNK Stories e può già essere acquistato a soli 1,99 euro.

Battlewake (10 settembre)

Sviluppato dai creatori di Raw Data e Creed: Rise to Glory, Battlewake è un gioco d'azione e combattimento a base di pirati indirizzato esclusivamente alla Realtà Virtuale, che vi calerà nei panni di quattro Signori dei Pirati dotati di poteri magici intenzionati a razziare e conquistare i mari di New Urth a bordo della loro nave pesantemente armata.

Battlewake offrirà un ampio ventaglio di modalità che vi faranno abbracciare la vita piratesca a tutto tondo. Da una campagna composta da 20 capitoli affrontabile sia in solitaria che in cooperativa, alla modalità Warfare, che vi chiamerà a completare degli obiettivi senza fine assieme ai vostri amici. Non mancherà all'appello neppure il PvP tutti contro tutti per 2-10 giocatori: dopotutto, impersonerete dei pirati senza scrupoli!

Groundhog Day: Like Father Like Son (17 settembre)

Prodotto da Sony Pictures, Groundhog Day: Like Father Like Son rappresenta il sequel virtuale del celebre film Ricomincio da capo con protagonista Bill Murray. Giocherete nei panni di Phil Connor Jr., cresciuto all'ombra di suo padre - un uomo, purtroppo scomparso, che ha trascorso la sua vita a ripetere sempre lo stesso giorno nel tentativo di renderlo perfetto.

Tale padre, tale figlio: in questo titolo in realtà virtuale sviluppato da Tequila Works (Brothers: A Tale of Two Sons, RiME), Phil Jr. si ritrova intrappolato nella sua città natale di Punxsutawney, dalla quale credeva di essere fuggito, e costretto a ripetere sempre lo stesso giorno, finché non imparerà il vero valore dall'amicizia e della famiglia. Ludicamente parlando, Groundhog Day vi permetterà di parlare con gli abitanti di Punxsutawney mettendovi dinanzi ad una serie di enigmi e ad una narrazione ramificata.

Espire 1: VR Operative (24 settembre)

Espire 1: VR Operative viene descritto dai suoi stessi creatori come l'esperienza stealth definitiva in Realtà Virtuale, in grado di offrire meccaniche di gameplay raramente esplorate dai suoi congeneri.

Espire 1: VR Operative vi metterà nei panni di operatore del futuro, che dalla sua postazione sarà chiamato, in tutta sicurezza, a controllare il drone Espire model 1, impegnato ad infiltrarsi in differenti livelli e libero di muoversi in tutte le direzioni. Il drone potrà fare affidamento su un'ampia varietà di armi e gadget, e sarà in grado di avvicinarsi di soppiatto ai nemici, immobilizzarli, distrarli lanciando oggetti e arrampicarsi sulle superfici per aggirarli. Potrete anche impartire dei comandi vocali, e alzare la voce per far avvicinare gli avversari verso la posizione del vostro alter ego robotico. Il particolare schema di controlli implementato dagli sviluppatori, inoltre, promette di ridurre al minimo il motion sickness.

Dr. Who: The Edge of Time (settembre)

In Dr. Who: The Edge of Time dovrete unirvi al Dottore nell'ennesima missione attraverso lo spazio e il tempo volta al salvataggio dell'universo. Mentre viaggerete nello spazio con il Tardis e visiterete pianeti alieni, armati di Cacciavite Sonico dovrete risolvere il mistero che si cela dietro al Reality Virus, che genera una forza in grado di controllare le persone.

Dr. Who: The Edge of Time, forte della licenza della BBC, offrirà asset, suoni, alieni, robot (perfidi Dalek inclusi) ed Easter egg della serie ufficiale, con tanto di doppiaggio del tredicesimo dottore, Jodie Whittaker. Per l'occasione, farà la sua apparizione un mostro mai visto prima d'ora!

VR Ping Pong Pro (settembre)

Realizzato da Merge e One-O-One Games, in collaborazione con IV Productions, VR Ping Pong Pro si configura come l'erede di VR Ping Pong del 2016. Il titolo includerà otto differenti livelli, tra i quali saranno compresi la sala giochi, lo stadio, il parco, il garage e il giardino giapponese, tutti realizzati in maniera foto-realistica.

VR Ping Pong Pro metterà a disposizione cinque livelli di difficoltà, da Novizio a Pro, per andare incontro alle esigenze di tutti i tipi di utenti. Il tutto sarà condito dalla possibilità di personalizzare la racchetta e la pallina in molteplici modi. Potrete monitorare le vostre prestazioni consultando le statistiche dettagliate e mettere alla prova le vostre abilità nelle modalità Partita Singola, Torneo e Multiplayer Online, con tanto di classifiche globali.



Spice & Wolf VR (settembre)

Realizzato da Spicy Tails grazie ad una campagna crowdfunding di successo condotta su Campfire, Spice & Wolf VR offre un'esperienza in realtà virtuale basata sull'omonima novel. Kraft Lawrence, un mercante itinerante, incontra Holo, una bellissima donna in grado di trasformarsi in lupo. Per evitare un acquazzone improvviso, Holo e Lawrence si riparano in un vecchio e abbandonato mulino ad acqua nel bosco.

Nell'abitazione i due trascorreranno del tempo assieme, conoscendosi a vicenda, godendosi il calduccio generato dal camino e partecipando ad alcune attività. L'esperienza potrà essere vissuta anche senza l'ausilio di PlayStation VR.