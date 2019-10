PlayStation VR: i giochi in uscita a ottobre 2019

Ormai anche i videogiocatori in possesso di PlayStation VR fanno davvero fatica a star dietro a tutte le uscite. Il catalogo continua ad espandersi senza sosta, spesso e volentieri anche in maniera inaspettata. Basti pensare ad L.A. Noire The VR Case Files, arrivato a sorpresa sugli scaffali digitali lo scorso 24 settembre, subito dopo l'annuncio effettuato al PlayStation State of Play. Durante il medesimo appuntamento Sony ci ha anche fornito un'anteprima dei titoli in arrivo nei prossimi mesi, tra i quali spiccano After the Fall (2020) e Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! (autunno 2019).



Della data di lancio di Iron Man VR non ci sono ancora tracce, ma la volontà di Sony di imporsi sul mercato della Realtà Virtuale si è manifestata nell'annuncio del nuovo PlayStation VR Mega Pack 2019, bundle contenente, oltre al visore e la PS Camera, anche i voucher per riscattare cinque giochi: Astro Bot Rescue Mission, The Elder Scrolls V: Skyrim, Resident Evil 7 Remake, Everybody's Golf VR e PlayStation VR Worlds. Il prezzo e l'uscita non sono stati svelati, ma Sony ha assicurato che il debutto avverrà nel corso dell'autunno.



Adesso è però giunto il momento di concentrarci sul futuro immediato, poiché anche il mese di ottobre possiede diverse frecce al suo arco, una su tutte la promettente esclusiva Concrete Genie. È ora di andare alla scoperta dei giochi per PlayStation VR in uscita!

Carly and the Reaperman: Escape from the Underworld (2 ottobre)

Come lo stesso titolo lascia intendere, Carly e il Reaperman devono sfuggire agli spiriti che popolano il misterioso Underworld in cui sono stati catapultati. Si tratta di un'interessante platform asimmetrico, già disponibile su PC dallo scorso anno, in cui il Reaperman ha il compito di posizionare le piattaforme che Carly deve attraversare per raggiungere la fine dei livelli

Potete controllare entrambi i personaggi, oppure invitare un vostro amico a casa per farlo partecipare alla partita nei panni di uno dei due. I ragazzi di Odd Raven Studios assicurano che per completare gli oltre 50 livelli che compongono l'avventura sono necessarie più di 10 ore di gioco. La progressione è inoltre scandita dallo sblocco di numerosi oggetti di personalizzazione, tra cui sono compresi alcuni cappelli per il protagonista.



Espire 1: VR Operative (2 ottobre)

Inizialmente previsto per lo scorso 24 settembre, Espire 1: VR Operative ha subito un piccolo rinvio per consentire agli sviluppatori di risolvere alcuni problemi di natura tecnica. Il titolo viene descritto dai suoi stessi creatori come l'esperienza stealth definitiva in Realtà Virtuale, in grado di offrire meccaniche di gameplay raramente esplorate dai suoi congeneri.

Espire 1: VR Operative vi mette nei panni di un operatore del futuro, che dalla sua postazione è chiamato, in tutta sicurezza, a controllare il drone Espire model 1, il cui compito è quello di infiltrarsi all'interno dei vari livelli che compongono l'avanzamento. Il drone è libero di muoversi in tutte le direzioni e può fare affidamento su un'ampia varietà di armi e gadget. È in grado di avvicinarsi di soppiatto ai nemici, immobilizzarli, distrarli lanciando oggetti e arrampicarsi sulle superfici per aggirarli.



Potete impartire dei comandi vocali e persino alzare la voce per far avvicinare gli avversari verso la posizione del vostro alter ego robotico. Il particolare schema di controlli implementato dagli sviluppatori, inoltre, promette di ridurre al minimo il motion sickness. Acquistando il gioco sul PlayStation Store riceverete in regalo Killing Floor Incursion, titolo sviluppato dagli stessi ragazzi di Tripwire.

Gran Turismo Sport Spec II

Negli ultimi due anni, Gran Turismo Sport ha ricevuto un numero incredibile di aggiornamenti che hanno espanso l'esperienza di gioco originaria con una moltitudine di auto, eventi, modalità e competizioni multigiocatore aggiuntive, oltre alle condizioni atmosferiche avverse. Sony e Polyphony Digital hanno quindi ben pensato di lanciarlo nuovamente sul mercato in una nuova edizione spalmata su due Blu-ray, chiamata Spec II.



Gran Turismo Sport Spec II, in ogni caso, non offrirà l'iterazione più aggiornata del gioco: sui dischi troverete la versione 1.39, che comprende 275 auto delle 293 totali, rendendo quindi necessario un download aggiuntivo per portare il titolo all'attuale versione 1.45.

Perché parliamo di Gran Turismo Sport in un articolo dedicato all'universo della realtà virtuale? Semplice: il gioco di Polyphony Digital include sia una modalità Tour VR, che vi permette sfrecciare con indosso il visore di Sony a bordo di una selezioni di bolidi in alcuni dei tracciati del gioco, sia lo Showroom VR, nel quale osservare le vetture in uno spazio tridimensionale. Per maggiori informazioni su questa componente del titolo vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla modalità VR di Gran Turismo Sport.

Concrete Genie (9 ottobre)

Il concept alla base di Concrete Genie è davvero originale: il protagonista del gioco, Ash, si erge a difesa del borgo marittimo in cui vive utilizzando un'arma alquanto insolita: l'arte! Il ragazzo combatte a colpi d'immaginazione, trasformando le facciate dei palazzi in una tela per la sua straripante creatività, con l'obiettivo di strappare i quartieri dalle grinfie delle tenebre.

Nei suoi panni dovete realizzare delle opere d'arte per risolvere gli enigmi, sfruttando i controlli di movimento del Dualshock 4. Concrete Genie è primariamente un titolo tradizionale, ma offre anche due esperienze indipendenti e parallele alla storia principale, studiate specificamente per PlayStation VR. La prima vi consente di impugnare i due move come se fossero una tavolozza e un pennello per dare libero sfogo alla vostra immaginazione in un ambiente virtuale. In questo caso, la progressione viene scandita dal ritrovamento di nuovi oggetti, consegnati ogni volta che vengono portati a termine i compiti impartiti dallo spiritello Splotch oppure mediante cartoline.



La seconda, chiamata Pittura Libera, vi permette di personalizzare a vostro piacimento i cinque scenari dell'avventura principale inserendo gli elementi che più vi piacciono. Trovate maggiori informazioni nell'anteprima della modalità VR di Concrete Genie.

Crazy Machines VR (18 ottobre)

La storica serie di puzzle-game debutta finalmente anche sul visore di casa Sony con Crazy Machines VR, gioco composto da 40 livelli suddivisi in cinque capitoli. Sfide, ambientazioni e trofei sono unici e offrono un'esperienza fresca anche ai veterani del franchise, che per la prima volta in assoluto possono assumere il ruolo del professore e non del suo assistente!

In Crazy Machines VR potete interagir componenti di tutte le forme e dimensioni per costruire macchine sperimentali, al fine di risolvere una serie di enigmi sempre più difficili. Il titolo di Fakt Software incoraggia un nuovo tipo di risoluzione di puzzle mettendovi al centro dell'azione per spingervi a trovare soluzioni geniali per i molti rompicapo presenti. Se rimanete bloccati, non temete: un piccolo robot scontroso è pronto a darvi una mano!