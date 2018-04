PlayStation VR: da Rick & Morty a Time Carnage, i nuovi giochi di aprile 2018 Rick & Morty Virtual Rick-Ality e Time Carnage arrivano ad aprile su PlayStation VR, seguiti da The American Dream e Crisis on the Planet of Apes.

Dopo un mese di marzo decisamente interessante, anche aprile non sembra essere da meno per gli utenti PlayStation VR. Gli appassionati di sparatutto in prima persona troveranno ad attenderli Time Carnage, mentre chi preferisce le avventure narrative potrà ripiegare con The American Dream. Ma le novità non finiscono qui, perché ad aprile PlayStation VR accoglierà anche Rick and Morty Virtual Rick-Ality e Crisis on the Planet of di Apes.

Crisis on the Planet of the Apes - 3 aprile, 19.99 euro

Sviluppato da FoxNext VR Studio, Crisis on the Planet of the Apes è un action adventure in prima persona, in cui i giocatori impersoneranno un primate intelligente dell'universo del Pianeta delle Scimmie.

Nel corso dell'avventura, disponibile dal 3 aprile, dovremo fuggire da una base militare arrampicandoci sulle pareti, saltando, impugnando fucili d'assalto e utilizzando tutta la nostra forza per abbattere i nemici umani. Crisis on the Planet of the Apes durerà circa 2 ore, poco più se ci dedicheremo alla ricerca dei segreti sparsi per le ambientazioni.

The American Dream - 6 aprile, 24.98€

Disponibile già da un mese sul PlayStation Store, The American Dream arriva su PlayStation VR anche in versione retail il 6 aprile. Ci troviamo di fronte ad un'avventura satirica in realtà virtuale che ricrea la magia degli anni '50 negli Stati Uniti d'America. E' proprio in questo periodo che uno dei massimi produttori di armi da fuoco ha costruito un ampio complesso per aiutare il Patriota americano a vivere una vita più comoda e agiata.

La campagna principale sarà giocabile esclusivamente in single player, e seguirà una storia composta da oltre 20 livelli diversi. Ognuna delle ambientazioni che visiteremo nel corso dell'esperienza sarà coinvolgente e interattiva, e reagirà in modo diverso a seconda dell'utilizzo delle nostre armi. Ma proprio quest'ultime saranno il fulcro di The American Dreams: avremo a disposizione tantissime bocche da fuoco attentamente progettate fra cui pistole, mitragliatrici e fucili tattici sportivi.

Time Carnage - 10 aprile, 19.99€

Si continua con gli sparatutto in prima persona con Time Carnage, un frenetico survival in cui impugneremo un fucile da cecchino. Viaggeremo attraverso il tempo e distruggeremo mondi pieni di dinosauri, mostri, robot e zombie.

La varietà dei nemici da affrontare non mancherà, così come quella delle armi da impugnare, il cui numero ammonta a ben venticinque esemplari. Tra le modalità disponibili in Time Carnage troveremo sia una campagna single player con 16 livelli, sia una modalità Arcade, contraddistinta da sfide da superare e oggetti misteriosi da recuperare. Buone notizie anche per le ambientazioni: durante il nostro viaggio esploreremo un mondo post apocalittico, la giungla preistorica, il deserto ghiacciato e una metropoli futuristica.

Rick and Morty Virtual Rick-Ality - 10 aprile, 24.99 euro

Rick and Morty Virtual Rick-Ality è un'interessante avventura pensata interamente per la realtà virtuale, in cui saremo chiamati a risolvere enigmi e oltrepassare portali diretti in altre dimensioni.

Nei panni di Morty, il nostro compito sarà quello di aiutare (o meno) Rick ad esplorare mondi alquanto bizzarri, in cui non mancheranno alieni da sconfiggere e problemi da affrontare nel più breve tempo possibile. Rick and Morty Virtual Rick-Ality è il titolo perfetto per i fan della serie animata, in quanto consentirà ai giocatori di visitare alcuni dei luoghi più iconici del brand fra cui il celebre garage di Rick.