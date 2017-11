PlayStation VR: da The Inpatient a Skyrim, tutte le novità di novembre 2017 The Elder Scrolls V Skyrim, Monster of The Deep Final Fantasy XV e The Inpatient arrivano a novembre su PlayStation VR.

Ritorna l'appuntamento di Everyeye con le uscite mensili del PlayStation VR. A novembre i possessori del visore Sony avranno a disposizione diverse tipologie di esperienze: dalla pesca di Monster of the Deep Final Fantasy XV ed all'esplorazione di The Elder Scrolls V: Skyrim si aggiunge anche l'inquietante avventura grafica The Inpatient, quest'ultima sviluppata dai ragazzi di Supermassive Games già autori di Until Dawn.

The Elder Scrolls V Skyrim VR - 17 novembre 69.99€

Bethesda Game Studios pubblica su PlayStation VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR, celebre e apprezzato RPG uscito originariamente sei anni fa. In questa nuova versione, disponibile dal 17 novembre a (69.99 euro), i giocatori proveranno un coinvolgimento e l'immediatezza che solo la realtà virtuale è in grado di offrire, e si ritroveranno a girovagare per le splendide lande innevate di Skyrim a combattere antichi draghi, esplorare vecchie rovine o accampamenti e perdersi in aspre montagne.

Il titolo include anche tutti i DLC pubblicati in precedenza, che oltre ad aggiungere diverse nuove ambientazioni permetteranno di moltiplicare a dismisura il già grandissimo numero di ore necessarie per il completamento del gioco.

Monster of the Deep Final Fantasy XV - 21 novembre (29.99 euro)

L'apprezzato minigioco della pesca di Final Fantasy XV viene rimodellato in funzione di PlayStation VR: con Monster of the Deep i giocatori si uniranno ad Ignis, Prompto, Gladio e ad altri volti familiari in un viaggio attraverso ambienti pittoreschi con lo scopo di sventare una minaccia nascosta nelle profondità del mare.



Nella modalità storia vivremo un emozionante combattimento contro una delle creature marine più pericolose del mondo di Eos, o potremo anche rilassarci con i suoni e i paesaggi della quindicesima fantasia finale nella modalità di pesca libera. Non mancheranno infine nuove e complesse sfide da affrontare nei tornei, che una volta superate ci concederanno ricompense con cui personalizzare la propria attrezzatura da pesca per catturare prede più grosse.

The Inpatient - 21 novembre (39.99 euro)

E sempre il 21 novembre su PlayStation VR arriverà anche The Inpatient, intrigante horror psicologico ambientato sessant'anni prima degli eventi narrati in Until Dawn. In questa nuova avventura ci risveglieremo senza ricordi in una strana struttura medica, e spetterà soltanto a noi scoprire il perché siamo intrappolati nel sanatorio di Blackwood Pines.

Gli sviluppatori premettono un'immersione senza precedenti grazie ad un modello corporeo su schermo completo di gambe, braccia e mani, e agli innovativi comandi vocali che ci permetteranno di parlare esattamente come il protagonista. Affronteremo, infine, una serie di scelte cruciali che ci porteranno ad uno dei molteplici bivi in cui la narrazione può dividersi.

Time Carnage - 27 novembre (24.99 euro)

L'ultimo gioco per PSVR in arrivo a novembre è Time Carnage , un survival shooter in sviluppo presso il team inglese di Wales Interactive. Gli utenti vestiranno i panni di un cacciatore di trofei armato di una buona varietà di armi, oltre 25 strumenti di morte, che dovrà sfruttare per affrontare ed esplorare ambienti bizzarri abitati da dinosauri, robot e addirittura anche qualche zombie.

Fra gli armamenti a nostra disposizione potremo utilizzare mazze da baseball, coltelli a serramanico, pistole laser, revolver, fucili a pompa automatici, balestre e anche varie tipologie di granate, mentre sul fronte delle modalità troveremo la classica Campagna, l'Arcade Mode e ben 20 sfide differenti, che una volta completate sbloccheranno bizzarri trucchi da usare ogni momento. Time Carnage uscirà su PlayStation VR il 27 novembre, anche in versione fisica.