PlayStation VR: da Transference a Zone of the Enders, le novità di settembre

Ritorna l'appuntamento di Everyeye con le uscite mensili per PlayStation VR. Settembre si sta rivelando un mese davvero interessante per la realtà virtuale di Sony: Konami pubblicherà infatti Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS, edizione rimasterizzata dell'omonimo gioco d'azione di pensata appositamente per il visore, a cui segue l'uscita di Creed: Rise to Glory. Fra le altre proposte di settembre segnaliamo anche Transference, l'intrigante thriller presentato da Elijah Wood, e l'adventure in salsa horror Blind.

Zone of the Enders: The 2nd Runner - MARS - 6 settembre, 29.99€

Sviluppato da Konami e pubblicato originariamente su PlayStation 2, Zone of the Enders The 2nd Runner MARS approda su PS4 e PS4 VR in un'edizione riveduta e corretta, ottimizzata sia per la risoluzione 4K che per la realtà virtuale di Sony.

Questo frenetico ed eccezionale gioco d'azione è ambientato nel 2174, anno in cui la dispotica organizzazione BAHRAM sta usando la tecnologica robotica degli Orbital Frame per conquistare sia la Terra che Marte. Il giocatore prenderà il controllo del robot JEHUTY, con cui sarà in grado di colpire duramente l'esercito avversario con poteri impareggiabili. Ricordiamo che Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars è giocabile sia su PlayStation 4 (dove supporterà la risoluzione 4K) che su PlayStation VR. Per gli abbonati al PlayStation Plus Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars sarà acquistabile a 26.99€ fino alla mezzanotte del 5 settembre.

Transference - 18 settembre, 24.99€

Transference è stato senza dubbio uno degli annunci più inaspettati dello scorso E3. Svelato ufficialmente sul palco della conferenza di Ubisoft dall'attore Elijah Wood (noto per il ruolo di Frodo Baggins ne Il Signore degli Anelli), il gioco si presenta come una vera e propria Escape Room nella mente di un folle.

I giocatori vivranno in prima persona i tre punti di vista di una famiglia nell'esperimento di uno scienziato tormentato, e dovranno svelare il mistero che si cela dietro a questo intrigante thriller psicologico. Ci troviamo di fronte ad un'esperienza il cui obiettivo è quello di fondere film e videogioco, potenziando ulteriormente questo mix grazie all'immedesimazione concessa soltanto dalla realtà virtuale. Nel corso del viaggio, potremo esplorare l'abitazione della famiglia, scovando gli indizi e interpretando gli eventi per scoprire la verità. Per gli abbonati al PlayStation Plus Transference sarà acquistabile a 22.49€ fino alla mezzanotte del 17 settembre.

Creed: Rise to Glory - 25 settembre, 24.99€

Dopo un gioco d'azione e un thriller psicologico si passa ad un picchiaduro. Il terzo gioco PS VR di settembre è Creed: Rise to Glory, in cui i giocatori vestiranno i panni e rivivranno le gesta del pugile Adonis Creed.

Durante questa esperienza in realtà virtuale dovremo affrontare faccia a faccia gli avversari più forti del mondo, in un titolo che ci consentirà di allenarci, combattere e vincere proprio come il protagonista dei due sequel della serie di Rocky. Vi rimandiamo alla nostra prova con mano per ulteriori dettagli sul gameplay, che grazie ad alcune soluzioni si è rivelato ben più che interessante. Creed: Rise to Glory è disponibile per il pre-order a 22.49€ per gli utenti Plus fino alla mezzanotte del 24 settembre.

Blind - 28 settembre, 19.98

Blind è l'ultimo titolo di settembre per PlayStation VR. Il gioco sviluppato da Perp Games si presenta come un thriller psicologico story driven interamente pensato per la realtà virtuale.

Il giocatore vestirà i panni di un misterioso uomo non vedente, confuso, spaventato, la cui unica possibilità di orientarsi sarà quella di percepire i suoni intorno a sé ed utilizzare un bastone per evitare gli ostacoli di un mondo freddo e poco ospitale. Il bastone servirà anche per inviare onde sonore che rileveranno brevemente i dintorni che poi spariranno nell'oscurità. Nel corso dell'avventura viaggeremo sempre più a fondo e scopriremo una villa piena di enigmi e pericoli.