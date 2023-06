PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023: da Far Cry a Deus Ex

24. Ripetiamo, ventiquattro. È l'incredibile numero dei videogiochi che oggi vanno ad arricchire il già cospicuo catalogo di PlayStation Plus Extra, ai quali vanno ad aggiungersi altri tre classici destinati a Premium. Quantitativamente parlando, Sony sta abituando davvero bene gli abbonati ai due piani più prestigiosi di PlayStation Plus (che compiono un anno proprio questo mese) e lo stesso può dirsi dell'aspetto qualitativo, come dimostrano la caratura e la varietà delle novità odierne, capaci di andare incontro ai gusti di qualsiasi tipo di videogiocatore. Non ci credete? Allora date un'occhiata a tutti i nuovi giochi disponibili da oggi 20 giugno per PlayStation Plus Extra e Premium!

I nuovi giochi per PlayStation Plus Extra

• Far Cry 6 | PS4, PS5

• Rogue Legacy 2 | PS4, PS5

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge | PS4, PS5

• Soulstice | PS5

• Redout 2 | PS4, PS5

• Hundred Days: Winemaking Simulator | PS4, PS5

• Inscryption | PS4, PS5

• Tacoma | PS4

• Deus Ex: Mankind Divided | PS4

• Thief | PS4

• Elex 2 | PS4, PS5

• The Talos Principle: Deluxe Edition | PS4

• The Wild at Heart | PS4

• Carto | PS4

• Killing Floor 2 | PS4

• Lonely Mountains: Downhill | PS4

• Vampire: The Masquerade - Coteries of New York | PS4

• A Hat in Time | PS4

• Forager | PS4

• Dodgeball Academia | PS4

• MX vs ATV Legends | PS4, PS5

• PAW Patrol: I Supercuccioli Salvano Adventure Bay | PS4, PS5

• La Mia Amica Peppa Pig | PS4, PS5

• DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Ace | PS4, PS5



Capofila indiscusso della nuova ondata i giochi, Far Cry 6 è l'episodio più recente della serie multimilionaria di Ubisoft. Sparatutto open world esattamente come i suoi diretti predecessori, questo sesto capitolo porta l'azione a Yara, un fittizio paradiso dei Caraibi governato da Antón Castillo, (interpretato da Giancarlo Esposito) e dal giovane figlio Diego, che segue le orme insanguinate del padre.

Nei panni di Dani Rojas siete chiamati a lottare per la libertà approfittando di alcune novità assolute per la serie, come gli Amigos (animali mercenari che offrono aiuto in battaglia), nuove meccaniche (come il sabotaggio) e folli armi di fortuna (incluso un lancia-dischi che suona la Macarena). Per il resto, aspettatevi tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo di Far Cry - azione a tutto spiano, un open world sconfinato e una moltitudine di missioni primarie e secondarie. Leggete la nostra recensione di Far Cry 6.



Un caloroso benvenuto se lo merita anche Rogue Legacy 2, che festeggia il debutto su PS4 e PS5 finendo immediatamente nel catalogo di PlayStation Plus Extra. Come il precedente, è un rogue-lite genealogico con partite randomiche, personaggi che cambiano di volta in volta e meccaniche come i miglioramenti permanenti e la morte definitiva della progenie.

Tra le novità, figurano meccaniche ancor più raffinate, un rinnovato sistema di generazione dei biomi, oggetti speciali mai visti prima e un nuovo stile artistico con personaggi in 3D su scenari realizzati a mano.



Se le mazzate (virtuali) rappresentano il vostro pane quotidiano, allora Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge saprà darvi ciò di cui avete bisogno. DotEmu omaggia il quartetto di tartarughe e i picchiaduro a scorrimento di una volta esibendo un'estetica vintage in stile anni '80 e un gameplay di palese ispirazione old-school.

Nonostante guardi al passato, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge non rinuncia all'accessibilità, risultando adatto a qualsiasi tipo di videogiocatore. La modalità storia comprende 16 livelli (accessibili da una mappa di New York in 16-bit) che possono essere completati in circa due ore, una durata coerente con gli obiettivi di un prodotto che fa della rigiocabilità e della cooperativa le sue carte vincenti. Abbiamo pure la recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge



Questo mese l'Italia fa la voce grossa con ben tre differenti produzioni.

La prima è Soulstice, un gioco d'azione stylish per il quale i ragazzi di Reply Game Studios si sono ispirati a capisaldi del genere come Devil May Cry e Bayonetta. Ambientato in un mondo fantasy oscuro e carico di mistero, offre il controllo di due sorelle: Briar combatte in mischia e scatena combo letali, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è uno spirito capace di dominare il campo di battaglia con abilità ultraterrene e poteri mistici. Redout 2 è un omaggio ai capisaldi delle corse futuristiche quali F-Zero, Wipeout, Rollcage e POD. Progettato da 34BigThings per garantire un'esperienza di guida veloce, tosta e soddisfacente, il titolo si caratterizza per un modello di guida/levitazione basato su forze fisiche e uno stile grafico che mescola oggetti e paesaggi low-poly con shaders e luci allo stato dell'arte. Rispetto al primo capitolo, alza la posta in gioco con ben 36 circuiti unici e 12 telai pienamente personalizzabili. Hundred Days: Winemaking Simulator di Broken Arms Games è un singolare gioco manageriale e simulativo interamente dedicato alla produzione vitivinicola, nel quale siete chiamati a gestire la vostra azienda e seguire la produzione del vino dal vigneto alla bottiglia, fino alla distribuzione in tutto il mondo.



Si prosegue poi con Inscryption, un cupo gioco di carte che fonde meccaniche da roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e tematiche da horror psicologico.

Seduti ad un tavolo di una piccola stamberga, siete invitati da un misterioso personaggio (che funge anche da narratore) a partecipare ad un particolare gioco basato sui combattimenti tra animali selvatici. Tra una partita e l'altra, avete l'opportunità di affrontare rompicapi e raccogliere oggetti utili al proseguimento della storia. La cosa più importante da tenere a mente è che chi perde muore e viene trasformato in una carta che sarà poi utilizzata dal protagonista successivo. Inscryption, in ogni caso, non è solo questo, dal momento che cela colpi di genio e svolte inaspettate che meritano di non essere spoilerate.



Dagli autori del pluripremiato Gone Home arriva invece Tacoma, un'avventura fantascientifica di stampo narrativo ambientata nel 2088 su una stazione spaziale deserta. Nei panni di Amy Ferrier, dovete recuperare l'Intelligenza Artificiale ODIN e indagare la vita privata e lavorativa dei membri dell'equipaggio alla ricerca degli indizi necessari a svelare le loro storie.

Il sistema di sorveglianza ha registrato in 3D i momenti cruciali vissuti dall'equipaggio, dandovi la possibilità di riavvolgere le registrazioni, soffermarvi su punti specifici e cambiare punto di vista. In sostanza, la produzione di Fullbright lascia a voi il pieno controllo della narrazione.



Eidos Montréal contribuisce con due produzioni lanciate quando ancora faceva parte di Square Enix (a chi se lo fosse perso segnaliamo che l'azienda canadese è entrata in Embracer Group nel 2022).

Deus Ex: Mankind Divided può fare la felicità di tutti gli amanti dei GDR, dello stealth, del cyberpunk e degli immersive sim. Ambientato dopo i fatti di Human Revolution, vede Adam Jensen nelle vesti di un agente dell'antiterrorismo costretto a muoversi in un mondo che odia i potenziati come lui. La storia comincia a Dubai ma ben presto si sposta a Praga, un piccolo ma denso open-world ricolmo di dettagli tutti da scoprire. L'articolato level design e l'approfondito sistema di dialoghi permettono di affrontare ogni situazione in molteplici modi differenti, come abbiamo ampiamento spiegato nella nostra recensione di Deus Ex: Mankind Divided. Thief vi mette invece nei panni di Garrett, il Ladro Supremo, in un'avventura stealth in prima persona ambientata nei meandri oscuri della Città, messa in ginocchio da un'epidemia. Esplorazione e pianificazione sono gli elementi fondanti di questo gioco, che riesce a catturare anche e soprattutto per la sua peculiare atmosfera.



ELEX II è un gioco di ruolo open world realizzato dagli stessi autori di Gothic e Risen. Il vostro compito è quello di difendere il mondo fantascientifico post-apocalittico di Magalan da una nuova minaccia proveniente dal cielo.

Per farlo, oltre ad approfittare di un jetpack capace di scorrazzarvi ovunque, dovete riunire tutte le fazioni del pianeta e interagire con una moltitudine di personaggi non giocanti, i quali ricorderanno le vostre azioni e reagiranno di conseguenza.



Per i palati più fini c'è The Talos Principle: Deluxe Edition, un puzzle game in prima persona che vi cala nei panni di un'intelligenza artificiale senziente collocata all'interno di una simulazione che riproduce le più grandi rovine dell'umanità.

Tra un rompicapo e l'altro (ce ne sono più di 120 basati sulla manipolazione di fasci di laser, il controllo di droni e la gestione del tempo), il filo della narrazione s'intreccia con una parabola metafisica il cui obiettivo è quello di spingervi a riflettere sul significato del libero arbitri. The Talos Principle è caldamente consigliato a tutti coloro che hanno già apprezzato giochi come Portal e The Witness.



Tanta roba, vero? Non è ancora finita! Ci sono anche The Wild at Heart, un gioco d'avventura disegnato a mano con due ragazzini in fuga dalle avversità in un misterioso regno nascosto, ricco di enigmi da risolvere, segreti che aspettano di essere scoperti e magiche creature; Carto, un gioco d'avventura con una peculiare meccanica rompicapo che permette di scoprire pezzi della mappa di gioco e ridisporli per dare forma a nuovi livelli e percorsi; Killing Floor 2, un gioco cooperativo in cui massacrare zombie in allegra compagnia; Lonely Mountains: Downhill, che permette di lanciarsi in discese a rotta di collo a bordo di una bici.

E poi ancora: Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, un'esperienza narrativa ambientata nel ricco universo della quinta edizione di Vampire: The Masquerade; A Hat in Time, un colorato platform 3D con protagonista una bambina capace di viaggiare nel tempo; Forager, un gioco open world in 2D ispirato ai titoli classici di esplorazione, coltivazione e produzione;Dodgeball Academia, un gioco di ruolo sportivo che consente di partecipare ad incontri di dodgeball con uno stile picchiaduro unico; MX vs ATV Legends, un gioco di corse off-road open world incentrato su veicoli a due ruote, ATV e UTV.



Ai più piccolini sono infine indirizzati PAW Patrol: I Supercuccioli Salvano Adventure Bay, La Mia Amica Peppa Pig e DC League of Super-Pets: Le Avventure di Krypto e Ace, nei quali possono ritrovare gli amici a quattro zampe che hanno imparato a conoscere ed amare sul piccolo e sul grande schermo.

I classici per PlayStation Plus Premium

• Killzone: Liberation | PSP

• Worms | PS1

• Herc's Adventures | PS1



Guerrilla Games ha ormai messo da parte gli Helghast per dedicarsi esclusivamente ad Aloy, in compenso gli abbonati più nostalgici possono riscoprire Killzone Liberation, lanciato originariamente nel 2006 su PSP.

Ambientato due mesi dopo il primo Killzone per PS2, vede Jan Templar di nuovo in azione in una campagna composta da cinque capitoli con quattro livelli ciascuna. Differentemente dalla serie principale, Killzone Liberation è tuttavia un run and gun isometrico con un protagonista capace di utilizzare un ampio arsenale di armi, torrette e veicoli d'ogni genere, tra cui carrarmati, hovercraft e jetpack.



Vero e proprio cult degli anni '90, Worms per PlayStation 1 è invece un gioco strategico a turni che vede due fazioni di vermi scontrarsi a suon di proiettili, razzi, mortai, granate, mine, molotov, piccioni, pecore e banane. No, le ultime tre armi non le abbiamo inventate noi, esistono davvero nel gioco e fanno anche molto, molto male! Herc's Adventures per PS1, infine, è un colorato gioco d'avventura con visuale dall'alto pubblicato da LucasArts nel 1997. Ambientato nell'Antica Grecia, vede per protagonisti tre distinti personaggi giocabili, Herc (Ercole), Atlanta (Atalanta) e Jason (Giasone). I tre sono chiamati a collaborare per salvare la dea della natura, Persefone, dalle grinfie del dio degli inferi, il perfido Ade. Caratterizzato da un vivace umorismo, presenta anche una singolare meccanica: ad ogni morte, gli eroi vengono spediti nell'oltretomba, dove devono farsi strada per risalire e continuare l'avventura. Più volte si muore, più diventa difficile ritornare in superfice, fino alla quinta morte, che decreta il Game Over definitivo.