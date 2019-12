PS Now gennaio 2020: arrivano Horizon e Uncharted L'Eredità Perduta

Con largo anticipo sulla consueta tabella di marcia, Sony ha annunciato i giochi che si uniranno al catalogo di PlayStation Now a partire dal mese di gennaio. Gli abbonati al servizio potranno cominciare il 2020 con il botto, grazie all'arrivo di due delle esclusive più amate dai giocatori: Horizon Zero Dawn, che ha segnato il debutto di Aloy, e Uncharted: L'Eredità Perduta, spin off tutto al femminile di Uncharted 4. Ad accompagnare i due giochi targati Sony (che rimarranno in catalogo fino al 7 aprile 2020) ci penserà un party game d'eccezione, il divertente Overcooked! 2.



Prima di procedere alla rassegna, ci teniamo a ricordarvi alcune importanti scadenze. God of War, Grand Theft Auto 5, inFamous Second Son e Uncharted 4: Fine di un Ladro, che lo scorso ottobre hanno inaugurato il nuovo corso di PlayStation Now, saranno rimossi dal catalogo il 2 gennaio 2020. Un mese dopo, il 2 febbraio, dovremo salutare Persona 5 e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, mentre il 3 marzo toccherà la stessa sorte a PUBG. Wolfenstein: The Old Blood e F1 2019, due dei giochi PlayStation Now di dicembre 2019, rimarranno in catalogo per un bel po' di tempo, fino al 1° dicembre 2020.

Horizon Zero Dawn

In un mondo primitivo con alcuni elementi che oseremmo definire "stonepunk", la popolazione umana è riuscita a riorganizzarsi in primitive società tribali. Il mondo è popolato da bestie meccaniche, alcune pacifiche, altre invece pronte a far di tutto pur di tenere gli umani fuori del proprio territorio. La protagonista della storia di Horizon Zero Dawn è Aloy, un'orfana adottata da un emarginato di nome Rost, allontanato tempo prima dalla sua tribù. Il ritrovamento di uno strano oggetto chiamato Focus, che le permette di analizzare nel dettaglio il mondo circostante, stravolge la sua vita per sempre.

L'opera di Guerrilla è un open world con dinamiche da action RPG, dove tutto è curato all'inverosimile, dalla caratterizzazione dell'ambientazione fino al monumentale comparto tecnico. La storia, dal canto suo, riesce a imbastire un un universo intrigante e sfaccettato, perfettamente in grado di tenervi incollati allo schermo fino alla sorprendente rivelazione finale. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Horizon Zero Dawn.

Uncharted L'Eredità Perduta

Uncharted: L'Eredità Perduta segue Chloe Frazer, la cacciatrice di tesori conosciuta nel secondo capitolo della serie, in un viaggio per strappare un antico manufatto, la leggendaria Zanna di Ganesh, dalle grinfie di uno spietato guerrafondaio. Per sua fortuna non è sola: in quest'impresa potrà contare sull'aiuto dell'abile mercenaria Nadine Ross.

Concepito inizialmente come un semplice DLC del quarto capitolo, durante la lavorazione L'Eredità Perduta ha ben presto preso le forme di una produzione a sé stante, con tutti i crismi di un titolo tripla A. È un nuovo Uncharted a tutti gli effetti, che presenta un ritmo ben dosato e un giusto equilibrio tra narrazione e sparatorie a tutto spiano, con un'ulteriore apertura verso un'esplorazione più libera, resa possibile da un level design sensazionale, ancora una volta arricchito da un comparto tecnico di prim'ordine.



Sarete inoltre felici di sapere che il gioco include l'accesso alle modalità multigiocatore e Sopravvivenza di Uncharted 4: Fine di un Ladro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione di Uncharted: L'Eredità Perduta.

Overcooked! 2

Esattamente come il suo diretto predecessore, Overcooked! 2 offre un'esperienza culinaria cooperativa per quattro persone che punta tutto sul divertimento spensierato, sia in locale che online. Il malvagio Ever Peckish è ormai un lontano ricordo, ma non sembra esserci pace per il Regno delle Cipolle, che si trova nuovamente in pericolo: stavolta dovrete tornare ai fornelli per placare la fame insaziabile del Pane Malfermo (The Walking Bread).

Overcooked! 2 è il gioco perfetto per animare le serate in compagnia degli amici. Vi ritroverete a cucinare nei luoghi più improbabili, da scuole di magia fino a miniere di carbone. Per massimizzare il punteggio dovrete collaborare e avvantaggiarvi delle opportunità concesse da cucine dinamiche e in continua evoluzione, munite tra l'altro di teletrasporti e piattaforme mobili. Se volete saperne di più sulle meccaniche di gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Overcooked! 2.