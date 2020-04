PS Plus: ecco i nuovi giochi gratis di maggio per PlayStation 4

Dopo un aprile a dir poco perfetto che ha portato in dote Uncharted 4: Fine di un Ladro, una delle esclusive simbolo della piattaforma, e DiRT Rally 2.0, uno dei punti di riferimento nell'ambito delle simulazioni rallystiche, per il mese di maggio Sony ha riservato agli abbonati PlayStation Plus due titoli che, seppur eccellano nei rispettivi generi di riferimento, hanno una presa indubbiamente minore sul grande pubblico: stiamo parlando di Cities Skylines e Farming Simulator 19, entrambi presenti anche nel catalogo di PlayStation Now da diversi mesi. Non commettete, in ogni caso, l'errore di bistrattarli, poiché entrambi hanno tutte le carte in regola per far divertire gli appassionati per moltissime ore di gioco!



Cities Skylines e Farmin Simulator 19 entreranno a far parte della Instant Game Collection nella mattinata di martedì 5 maggio. Ciò significa che il giorno prima verranno rimossi in maniera definitiva i due giochi gratis di aprile 2020, i già menzionati Uncharted 4 e DiRT Rally 2.0. Se non lo avete ancora fatto, riscattateli prima che sia troppo tardi!

Cities Skylines

Cities Skylines, gestionale sviluppato da Colossal Order per conto di Paradox Interactive, vi dà l'opportunità di costruire una città dalle fondamenta per poi osservarla crescere e trasformarsi in una tentacolare metropoli capace di soddisfare le richieste di una popolazione in continua espansione. A voi tocca il compito di gestire ogni singolo aspetto dell'agglomerato urbano, dai servizi pubblici alle ordinanze municipali, passando per la sanità, la sicurezza, il trasporto e l'istruzione.

I cittadini hanno esigenze molto differenti, e vi stupiranno con le loro molteplici reazioni alle vostre decisioni. I potenti strumenti messi a disposizione vi forniscono un ampio margine di manovra, e sarete liberi di erigere una città industriale avvolta in una nube di smog oppure una tranquilla cittadina balneare a misura di turista e alimentata da energie rinnovabili.



La scelta sta a voi, assicuratevi però di gestirla con il giusto equilibrio! Anche se Cities Skylines nasce su PC ed è stato realizzato a misura di mouse e tastiera, gli sviluppatori di Colossal Order sono riusciti ad adattare in maniera più che dignitosa il sistema di controllo al DualShock 4. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la recensione di Cities Skylines per console.

Farming Simulator 19

Avete sempre sognato di diventare degli agricoltori di fama internazionale? Molti di voi probabilmente no, ma credeteci se vi diciamo che Farming Simulator 19 vi farà venire una voglia matta di diventarlo! Nel corso degli anni i ragazzi di Giants Software hanno potenziato, rifinito e arricchito la loro simulazione, che con quest'edizione ha fatto un ulteriore balzo in avanti grazie all'introduzione di un nuovo motore grafico.

Farming Simulator 19 offre l'opportunità di creare una grande fattoria in due differenti ambienti, uno americano e l'altro europeo, pieni di attività agricole, raccolti da mietere e animali da accudire. Farming Simulator 19 mette a disposizione oltre 300 veicoli e macchinari autentici dei principali produttori, tra i quali sono compresi John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr. La versione PlayStation 4 vanta persino un trattore esclusivo, il New Holland T6 Blue Power.



Grazie alla modalità online è inoltre possibile far crescere la propria fattoria con l'aiuto degli altri giocatori e partecipare alle molteplici modalità create dalla comunità.