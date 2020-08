PS4 e Xbox One: i giochi in uscita a settembre 2020

Dopo un agosto all'insegna dei campi da calcio di Captain Tsubasa: Rise of the New Champions, del mondo post apocalittico di Wasteland 3 e del coloratissimo battle royale di Fall Guys: Ultimate Knockout, anche il mese di settembre promette grande varietà ai giocatori console. Si spazia infatti dall'azione supereroistica di Marvel's Avengers all'epopea gangster di Mafia: Definitive Edition, passando per il parquet di NBA 2K21 e gli stadi di PES 2021 Season Update. Non mancano poi all'appello intriganti produzioni Indie, quali Ary and the Secret of Seasons, Genshin Impact o Spelunky 2. Senza indugio, inoltriamoci dunque in direzione dell'autunno per presentare i giochi PS4 e Xbox One in arrivo a settembre 2020: buona lettura!



Ary and the Secret of Seasons

Sviluppatore: eXiin / Fishing Cactus

Publisher: Modus Games

Genere: Action Adventure

Data di uscita: 1 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Produzione indipendente made in Belgio, Ary and the Secret of Seasons è un action adventure con elementi puzzle-platform che pone i giocatori al controllo delle stagioni. Delicata e divertente fiaba moderna, vede protagonista la piccola Ary, pronta a intraprendere un epico viaggio per salvare il magico regno in cui vive e ritrovare il fratello scomparso.

L'avventura si dipana nel Regno di Vivaldi, le cui quattro regioni erano un tempo caratterizzate da una stagione perenne. Ora l'equilibrio si è infranto e Ary dovrà imparare rapidamente a controllare gli elementi per ripristinare l'equilibrio e risolvere un grande mistero.



WRC 9

Sviluppatore: KT Racing

Publisher: Nacon

Genere: Racing Game

Data di uscita: 3 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Gli amanti del rally possono prepararsi a sollevare nubi di polvere e schizzi di fango grazie al ritorno del franchise di WRC. La nona incarnazione del racing game ufficiale del Campionato del Mondo di Rally è infatti ormai in dirittura di arrivo. Con tutti i piloti della competizione, WRC 9 consente di cimentarsi con la guida off-road, in un simulativo che propone una fisica migliorata e nuovi contenuti.

Oltre all'introduzione dei rally di Giappone, Kenya e Nuova Zelanda, il titolo include alcune opzioni di gioco inedite. Tra queste un sistema di Club con cui creare il proprio campionato e competere online col resto della community.



Marvel's Avengers

Sviluppatore: Crystal Dynamics

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita: 4 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Dopo una lunga attesa, approda infine sul mercato videoludico l'avventura dedicata ai Vendicatori di casa Marvel. Plasmata da Crystal Dynamics, la produzione prende il via in un mondo in cui gli Avengers non rappresentano più un faro per l'umanità. La fiducia nei loro confronti è crollata in seguito a un incidente che ha condotto alla nascita degli Inumani, ovvero terrestri dotati di superpoteri. Una di questi ultimi, la giovane Kamala Khan / Ms. Marvel, è però determinata a ricomporre la coalizione di eroi. Dopo aver incontrato Bruce Banner / Hulk, la ragazza diverrà il motore che condurrà a una nuova ascesa dei Vendicatori.

Il titolo può essere giocato in single player, oppure in modalità cooperativa online a 4 giocatori. Pensato come un progetto in continua evoluzione, Marvel's Avengers si amplierà nel tempo grazie a nuove missioni ed eroi aggiunti gratuitamente. Tra i tanti possiamo citare Occhio di Falco e Spider-Man, con quest'ultimo esclusivo delle versioni PS4 e PS5. Il titolo include un sistema di microtransazioni.



Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2

Sviluppatore: Vicarious Vision

Publisher: Activision

Genere: Sportivo

Data di uscita: 4 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Anticipato dal susseguirsi di numerosi rumor sul ritorno della serie, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ripropone in un unico pacchetto i primi due titoli della serie sportiva. Direttamente dal 1999, il brand fa dunque ritorno sugli scaffali videoludici, per offrire un'esperienza fedele al feeling originale, ma arricchita di modernità. A plasmare la produzione, troviamo il team autore di Crash N.Sane Trilogy, pronto ancora una volta a dare nuova gloria a icone del passato.

Tra rivisitazione grafica e una formula di gameplay collaudata, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 invita i giocatori a cimentarsi in concatenazioni di trick spettacolari.



NBA 2K21

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 4 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Anche quest'anno, ritorna in scena su console il dinamico universo dell'NBA, il campionato più amato dagli appassionati del basket spettacolare. NBA 2K21 riporta i giocatori sul parquet per vivere in prima persona emozionanti competizioni sportive, scandite da una continua ricerca del canestro decisivo.

Con rifiniture e miglioramenti al comparto grafico, alle dinamiche di gameplay e alle funzionalità online competitive, la nuova incarnazione dello sportivo di 2K punta a offrire un'esperienza ancora più immersiva.



Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Sviluppatore: KAIKO, Big Huge Games

Publisher: THQ Nordic

Genere: GDR

Data di uscita: 8 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



L'iconico RPG Kingdom of Amalur ritorna nelle mani dei videogiocatori in un'edizione rimasterizzata, pronto a riproporre l'esperienza ludica confezionata col coinvolgimento dello scrittore R.A. Salvatore e del fumettista Todd McFarlane. In un universo fantasy lacerato da uno spietato conflitto, il giocatore veste i panni di un guerriero strappato all'abbraccio della morte e pronto a cimentarsi nella ricerca dei segreti dell'immortalità.Tra attacchi magici e tecniche ravvicinate, il Regno di Amalur propone scontri spettacolari con schiere di pericolosi nemici.

Oltre a una grafica migliorata, Kingdom of Amalur: Re-Reckoning include tutti i DLC del gioco originale, per un titolo dalla notevole longevità.



eFootball PES 2021 Season Update

Sviluppatore: Konami

Publisher: Konami

Genere: Sportivo

Data di uscita: 15 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Modificando le consuetudini della serie calcistica, quest'anno Konami non porta sul mercato la tradizionale nuova iterazione di PES. Al contrario, il colosso videoludico propone un prodotto stand alone a prezzo ridotto e in forma di aggiornamento stagionale, battezzato eFootball PES 2021 Season Update. Il contenuto mantiene tutte le feature e le caratteristiche di gameplay apprezzate in PES 2020, senza apportarvi stravolgimenti.

PES 2021 Season Update segna il passaggio del franchise in direzione della next gen, con l'universo di PES che a partire dal prossimo anno prenderà forma grazie all'Unreal Engine.



Spelunky 2

Sviluppatore: Mossmouth

Publisher: Mossmouth

Genere: Indie

Data di uscita: 15 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4



L'apprezzato Spelunky ritorna con un secondo capitolo, che punta ad ampliare l'esperienza di gioco e a soddisfare tanto gli appassionati quanto i nuovi giocatori. Il roguelike platformer in due dimensioni è pronto a trasportare l'utente sulla Luna, per una missione che richiede eccellenti doti da esploratore. Alla ricerca della famiglia scomparsa e di tesori inestimabili, i giocatori dovranno cimentarsi con una nuova avventura.

Spelunky 2 può essere giocato in single player, oppure in multiplayer locale fino a quattro a giocatori. Il sequel introduce inoltre un comparto multigiocatore online.



Crysis Remastered

Sviluppatore: Crytek

Publisher: Crytek

Genere: FPS

Data di uscita: 18 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Già disponibile su Nintendo Switch, Crysis Remastered riporta sul mercato videoludico un'icona degli sparatutto in prima persona. Ad oltre 13 anni di distanza dall'esordio del gioco, Crytek propone il primo Crysis in versione rimasterizzata, invitando i giocatori a (re)indossare la versatile Nanotuta. Ritrovato tecnologico dalle incredibili potenzialità, quest'ultima consente di occultarsi agli occhi nemici o di sfruttare incredibili velocità e potenza.

In Crysis Remastered, il protagonista è chiamato a fronteggiare una minaccia aliena nel cuore di un arcipelago della Corea del Nord. Iniziata come una missione di salvataggio, l'intervento nell'area si trasformerà in una vera e propria guerra, da condurre in un grande mondo sandbox.



WWE 2K Battlegrounds

Sviluppatore: Saber Interactive

Publisher: 2K

Genere: Wrestling Game

Data di uscita: 18 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



L'universo della WWE si presenta al pubblico in un'incarnazione totalmente arcade, pronta a proporre spettacolari scontri tra le star più note del roster della lega wrestling. Superstar e Leggende sono pronte a sfidarsi ai quattro angoli del globo, in scenari surreali e interattivi, in cui scatenare tecniche e abilità speciali. Molti i tipi di match inclusi, tra i quali figurano le note Royal Rumble o Steel Cage.

WWE 2K Battlegrounds include il supporto al multiplayer competitivo, con sfide da affrontare sia online sia in locale.



13 Sentinels: Aegis Rim

Sviluppatore: Vanillaware

Publisher: Atlus

Genere: Visual Novel

Data di uscita: 22 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4



Dai creatori di Odin Sphere e Muramasa, è in arrivo sul mercato 13 Sentinels: Aegis Rim, peculiare visual novel dall'animo multigenere, nel quale trovano spazio combattimenti strategici tra colossali mecha e inquietanti kaiju. Con ben 13 protagonisti giocabili, il titolo proposto da Atlus è ambientato principalmente nel 1985. L'alternarsi dei capitoli e dei protagonisti delineerà tuttavia ben presto un quadro temporale più complesso.

Tra viaggi nel tempo, inquietanti creature ed evoluzione di rapporti interpersonali, i tredici guardiani attendono i giocatori su PlayStation 4.



Trollhunters: I Difensori di Arcadia

Sviluppatore: WayForward

Publisher: Outright Games

Genere: Platform / Avventura

Data di uscita: 25 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Ispirato alla serie animata co-prodotta da Dreamworks e Netflix e ideata dal regista Guillermo Del Toro, Trollhunters: I Difensori di Arcadia pone il giocatore nei panni di Jim Lake Jr. Con una storia inedita, il platform adventure vede l'eroe impegnato in un tentativo di fermare Porgon il Troll Illusionista. In questa difficile impresa, il protagonista è affiancato da diversi volti familiari ai fan della serie. Potenziando le proprie abilità e l'immancabile armatura, Jim Lake Jr. dovrà fermare l'Apocalisse Temporale.

Trollhunters: I Difensori di Arcadia offre una modalità multiplayer cooperativa in locale, in cui un amico potrà vestire i panni di Claire.



Mafia: Definitive Edition

Sviluppatore: Hangar 13

Publisher: 2K

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 25 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Il mese di settembre, il team di Hangar 13 farà ai giocatori un'offerta che non possono rifiutare, grazie alla pubblicazione del remake del primo capitolo della trilogia di Mafia. Ambientato nell'Illinois degli ammalianti Anni Trenta, nel pieno del periodo proibizionista, il titolo pone l'utente nei panni di Tommy Angelo, tassista che si ritroverà improvvisamente coinvolto nel mondo della criminalità organizzata.

Il remake confezionato da Hangar 13 ripropone in maniera fedele le vicende della celebre epopea gangster, ampliando al contempo alcuni elementi della sceneggiatura. Il lavoro svolto include inoltre una limatura ed estensione delle dinamiche di gameplay, oltra all'inclusione di un comparto grafico completamente rivisto e migliorato.



Genshin Impact

Sviluppatore: miHoYo

Publisher: miHoYo

Genere:Action GDR/ Free to Play

Data di uscita: 28 Settembre

Piattaforma: PlayStation 4



Spesso accostato per estetica e stile a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in verità Genshin Impact possiede una propria identità ed è pronto a dimostrarlo a partire dal mese di settembre. Il titolo conduce il giocatore nel Regno di Teyvat, intrigante continente dalle atmosfere fantasy costituito di sette Città Stato. Nei panni di un misterioso Viaggiatore proveniente da un altro mondo, dovremo metterci sulle tracce di un fratello scomparso e di un modo per fare ritorno a casa.

Nella nostra impresa saremo accompagnati da un variegato party di comprimari in stile JRPG, ognuno dotato di specifiche abilità e caratteristiche. Nelle fasi di esplorazione e di combattimento sarà possibile controllare un unico personaggio alla volta, passando liberamente dall'uno all'altro. Con un combat system spiccatamente action, dungeon da esplorare e poteri elementali da acquisire, Genshin Impact approda sul mercato come free to play.



The Walking Dead: Onslaught

Sviluppatore: Survios

Publisher: Survios

Genere: Realtà Virtuale

Data di uscita: 29 Settembre

Piattaforma: PlayStation VR



Il franchise reso popolare dalla serie TV esordisce nel mondo della Realtà Virtuale, anche su PS VR, con The Walking Dead: Onslaught. In un mondo in cui la società umana è al collasso, i giocatori pronti a indossare il visore potranno calarsi nei panni del proprio personaggio preferito, per affrontare uno spietato e pericoloso mondo post apocalittico.

Interpretando Rick, Daryl, Michonne e Carol, ci si ritroverà nella zona sicura di Alexandria, protagonisti di una vicenda completamente inedita. Con l'obiettivo di trasformare l'insediamento in un nuovo faro per l'umanità, il giocatore dovrà affrontare zombie, potenziare il proprio personaggio e il suo arsenale, raccogliere risorse e interagire con altri personaggi.