PS4 e Xbox One: tutti i nuovi giochi in uscita ad agosto 2020

Se le nuove uscite console di luglio 2020 hanno visto come protagonisti assoluti il Giappone di Ghost of Tsushima, l'asfalto rovente di F1 2020 e le atmosfere JRPG di Fairy Tail, il mese di agosto promette una line-up di titoli ancora più ampia e variegata. Spaziando da Wasteland 3, nuovo RPG di inXile Entertainment, ai roboanti motori di Project CARS 3, passando per i campi da calcio di Captain Tsubasa Rise of New Champions e intriganti produzioni indie del calibro di Windbounds o Samurai Jack: Battle Through Time, le prossime settimane non mancheranno di proporre produzioni adatte a ogni appassionato. Sfidiamo dunque immediatamente il caldo che domina il cuore dell'estate 2020 e passiamo in rassegna le principali produzioni in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del mese di agosto: buona lettura!



Fall Guys Ultimate Knockout

Sviluppatore: Mediatonic

Publisher: Devolver Digital

Genere: Party Game; MMO; Battle Royale

Data di uscita: 4 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4



Parte della line-up di giochi gratis PS Plus di agosto 2020, Fall Guys: Ultimate Knockout sarà disponibile su console dal prossimo 4 agosto. Con uno stile minimale, ma coloratissimo, la produzione plasmata da Mediatonic si presenta come un peculiare connubio tra party game, MMO e battle royale. In questo animato mondo virtuale, oltre 60 giocatori si cimentano infatti in un susseguirsi di bizzarre sfide, a seguito delle quali sarà eletto un solo vincitore.

Oltre alla modalità battle royale, gli utenti potranno contare anche sulla presenza di un comparto multiplayer cooperativo, fondato sul confronto tra giocatori organizzati in squadre.

Relicta

Sviluppatore: Mighty Polygon

Publisher: Ravenscourt

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 4 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Dimenticati su di una base lunare abbandonata, i giocatori vestiranno i panni di una luminare della fisica, chiamata a svelare i segreti che si celano attorno la struttura. Ambientato nel XXII secolo, Relicta è un puzzle game con visuale in prima persona e dalla forte componente narrativa, che ci condurrà a esplorare i misteri celati nelle profondità della Luna. Le nostre scelte non mancheranno di avere conseguenze: potrebbero infatti costare alla protagonista tanto la vita della figlia quanto la salvezza dell'intera umanità.

Sfruttando i principi del magnetismo e della gravità, il giocatore dovrà dar fondo alla propria creatività per risolvere enigmi e misteri di questo intrigante thriller psicologico fantascientifico.

Skully

Sviluppatore: Finish Line Games

Publisher: Modus Games

Genere: Indie

Data di uscita: 4 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Su di un'isola misteriosa, un litigio tra i tre figli di una divinità mette a repentaglio la sicurezza stessa dell'atollo. Per placare il conflitto, la misteriosa entità decide di sfruttare i suoi poteri per offrire nuova vita a uno strano teschio approdato dal mare. Proprio nei panni di questo alquanto peculiare alter-ego , il giocatore dovrà cimentarsi in un'avventura che lo condurrà attraverso 18 livelli ambientati in sette differenti ecosistemi.

Per superare ogni ostacolo e sconfiggere pericolosi avversari, Skully potrà adottare tre forme distinte. Rotolando e balzando, la sua missione si preannuncia entusiasmante!

Fast & Furious Crossoroads

Sviluppatore: Slightly Mad Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Racing Game

Data di uscita: 7 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Il titolo Bandai Namco si colloca nella cronologia ufficiale del franchise cinematografico reso celebre da Vin Diesel e Paul Walker. Con una storia completamente inedita, Fast & Furious Crossroads porta nei salotti dei videogiocatori i personaggi di Dominic Toretto, Letty e Roman, oltre a Vienna e Cam, nuovi membri della squadra. Tra inseguimenti mozzafiato, rapine e fughe a tutto gas, il gioco promette di far sfrecciare l'utenza attraverso i quattro angoli del globo, spaziando tra il deserto del Marocco e le grandi capitali europee di Atene e Barcellona, passando da New Orleans.

Ad arricchire l'offerta ludica contribuisce un comparto multigiocatore, grazie al quale gli utenti potranno dare vita alla propria crew e cimentarsi in un'adrenalinica azione di squadra.



In attesa di questa nuova produzione firmata dagli autori di Project CARS, sulle pagine di Everyeye trovate un'anteprima di Fast & Furious Crossroads, redatta dal nostro Antonio Izzo.

EA Sports UFC 4

Sviluppatore: EA Canada

Publisher: EA

Genere: Sportivo

Data di uscita: 14 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Ritorna anche quest'anno la serie videoludica dedicata al mondo delle arti marziali miste e al campionato UFC. Con questa nuova incarnazione, EA propone ai giocatori di fare il proprio ingresso nell'ottagono per provare con mano le migliorie apportate all'IP. Tra queste figura la tecnologia Real Player Motion, per un'esperienza di gioco più fluida e realistica. Il team di sviluppo ha inoltre rivisto il sistema dei takedown, che può ora contare su di un assortimento di mosse molto più vasto.

Da segnalare infine la presenza della modalità online Battaglie Blitz, tramite la quale affrontare altri giocatori in tesi combattimenti a sei round.

PGA Tour 2K21

Sviluppatore: HB Studios Multimedia

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 21 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



L'universo del golf compie il suo ritorno nel mondo videoludico con la nuova edizione della serie simulativa 2K. Con PGA Tour 2K21, gli appassionati potranno cimentarsi in una modalità carriera, affrontando uno dopo l'altro i professionisti della FedEx Cup, per un totale di 12 avversari, tra i quali figura anche Justin Thomas. La sfida si muove lungo riproduzioni in chiave realistica di molteplici campi da golf, inclusi il TPC Sawgrass, l'East Lake Golf Club e moltissimi altri.

Accanto alla modalità single player, il team di sviluppo ha inoltre previsto diverse opzioni multigiocatore. Nell'ambito di partite sia online sia in locale, gli aspiranti golfisti potranno contrapporsi in un'ampia selezione di format, tra cui Stroke Play, Alt Shot, Skin o 4-Player Scramble.

Samurai Jack

Battle Through Time

SoleilAdult Swim GamesAction; Platform21 AgostoPlayStation 4 / Xbox OneDirettamente dalle battute finali della serie animata, compie il suo ritorno Samurai Jack, in un'avventura doppiata dagli interpreti originali., il titolo firmato dagli sviluppatori di Soleil Ltd punta a mettere in scena un emozionante viaggio attraverso lo spazio e il tempo. Nei panni di Samurai Jack, decantato come il più grande guerriero della storia, il giocatore dirigerà i propri passi verso il misterioso Regno di Aku.

A cavallo tra passato e futuro, l'avventuriero dovrà sia fronteggiare pericolosi mostri diabolici sia fare ritorno verso mondi conosciuti, per rivivere eventi passati.

Insurgency Sandstorm

Sviluppatore: New World Interactive

Publisher: Focus Home Interactive

Genere: FPS

Data di uscita: 25 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Disponibile su PC dal dicembre del 2018, Insurgency: Sandstorm si prepara a debuttare anche su PlayStation 4 e Xbox One. L'apprezzato FPS tattico a squadre firmato da New World Interactive si propone di dipingere in chiave realistica un immaginario conflitto contemporaneo localizzato in Medio Oriente. Oltre ad attenzione per ogni spostamento all'interno della mappa di gioco e scrupolo nella gestione delle munizioni, Insurgency: Sandstorm richiede uno stretto lavoro di squadra per strappare la vittoria agli avversari.

Sviluppato tramite il versatile Unreal Engine 4, l'FPS tattico offre un'esperienza multiplayer competitiva che vede confrontarsi squadre composte da un massimo di 16 giocatori, affiancata da un'opzione cooperativa pensata per 8 utenti che desiderano sfidare l'IA del titolo.

Street Power Football

Sviluppatore: SFL Interactive

Publisher: Maximum Games

Genere: Sportivo

Data di uscita: 25 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Per gli appassionati di street football, sarà presto disponibile Street Power Football, titolo sportivo che adotta un approccio arcade. Con l'obiettivo di divenire "Streeet King", il giocatore potrà sfidare grandi leggende della disciplina e cimentarsi nell'apprendimento di trick: il tutto sotto la guida diretta di Sean Garnier.

Streeet Power Foootball propone sei modalità di gioco differenti, mentre tra gli esponenti dello street football presenti nel gioco possiamo citare i freestyler Liv Cook e Melody Donchet.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 27 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4



A quindici anni di distanza dal suo esordio su GameCube, il JRPG ritorna sulla scena grazie alla pubblicazione di un'edizione rimasterizzata. Inizialmente atteso per il mese di aprile 2020, Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition è stata oggetto di posticipo in seguito all'emergenza globale Coronavirus. Ora, l'avventura Square Enix pensata per essere fruita in modalità cooperativa online è però pronta ad approdare su console.

Tra le novità introdotte in questa riedizione, figurano aree inedite per i dungeon, che avranno dunque qualcosa di nuovo da offrire anche ai fan di vecchia data.

Project CARS 3

Sviluppatore: Slightly Mad Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Racing Game

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Questo mese, Slightly Mad Studios non propone al pubblico esclusivamente Fast & Furious: Crossroads, ma anche la terza incarnazione del franchise di Project CARS. La nuova declinazione dell'esperienza di guida simulativa si presenta sul mercato forte di una modalità carriera pronta a trasformare i giocatori in vere e proprie leggende del mondo dell'automobilismo. Un vasto numero di circuiti collocati ad ogni angolo del globo saranno il parco giochi ideale per ogni appassionato di racing game, per una sfida che promette di essere arricchita dall'implementazione di un ampio set di condizioni metereologiche.

Con un sistema di controlli totalmente riprogettato, Project CARS 3 promette un sistema di manovrabilità dei veicoli che possa risultare maggiormente realistico e al contempo ancora più divertente, per un'esperienza di guida intensa e dinamica.



In attesa della pubblicazione, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Project Cars 3, a cura del nostro Matteo Mangoni.

Wasteland 3

Sviluppatore: inXile Entertainment

Publisher: inXile Entertainment

Genere: RPG

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Dopo aver conquistato pubblico e critica con Wasteland 2, eletto Gioco dell'Anno nel 2015, il team di inXile invita i i giocatori a fare ritorno nell'immaginario post-apocalittico della saga con un terzo capitolo. Nel tentativo di ricostruire una società allo sbando, in Wasteland 3 il giocatore assumerà il controllo di una squadra di Desert Ranger composta da un massimo di sei membri. Con un combat system a turni e una trama costellata di colpi di scena, bivi decisionali e dalla necessità di fronteggiare difficili quesiti etici, l'RPG di inXile invita ogni utente a tracciare il proprio percorso unico in quest'intensa avventura virtuale.

Originario dell'Arizona, il nostro alter ego verrà contattato dal leader che controlla l'area del Colorado, pronto a promettergli supporto in cambio dello svolgimento di una missione che può essere affidata solamente a un membro estraneo alla comunità. Da queste premesse, il giocatore partirà per un viaggio durante il quale dovrà apprendere di chi fidarsi, in un mondo ormai vittima di corruzione, lotte tra fazioni e scontri fratricidi.



Per prepararvi al meglio ad affrontare il mondo ostile plasmato dagli sviluppatori di inXile Entertainment, potete dedicarvi alla lettura del provato di Wasteland 3 firmata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.

Madden NFL 21

Sviluppatore: EA

Publisher: EA

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Ritorna su console il football americano, grazie alla nuova incarnazione del franchise EA Madden NFL. Con l'atleta Lamar Jackson come testimonial in copertina, Madden NFL 21 offrirà un'interessante selezione di nuove modalità e funzionalità. Tra queste ultime troviamo Rise of the Fame, grazie alla quali il giocatore potrà cimentarsi in un entusiasmante percorso di conquista della gloria sportiva, con l'obiettivo di lasciare la propria impronta nel mondo del football d'oltreoceano.

Immancabile inoltre un comparto multiplayer, pensato sia per l'offline (con sessioni da 2 a 4 giocatori), sia per l'online (con sessioni da 2 a 6 giocatori).

Windbound

Sviluppatore: 5 Lives Studios

Publisher: Deep Silver

Genere: Indie

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Protagonista di questa variopinta avventura indie è Kara, giovane guerriera naufragata sulle coste delle Isole Proibite, un insieme di atolli a lei sconosciuti. Con l'obiettivo di fare ritorno a casa, la ragazza dovrà dare fondo a ogni sua risorsa, dedicandosi alla caccia e alla creazione di strumenti per sopravvivere nella natura selvaggia.

Esplorando le diverse isole che compongono l'arcipelago, Kara affronterà ambienti differenti, costruendo e potenziando con cura un proprio veliero, così da renderlo in grado di resistere alle onde più possenti e a pericolose creature marine. Windbound non racconta tuttavia solo una storia di sopravvivenza, ma anche e soprattutto un viaggio interiore e introspettivo, all'insegna del mistero e di svolte inaspettate.

Captain Tsubasa Rise of New Champions

Sviluppatore: Tamsoft Corporation

Publisher: Bandai Namco

Genere: Sportivo

Data di uscita: 28 Agosto

Piattaforma: PlayStation 4



La celebre saga manga e anime, più nota in Italia col titolo di Holly & Benji, diviene protagonista di una nuova trasposizione videoludica grazie a Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Il titolo Bandai Namco si presenta come un gioco di calcio dalla marcata identità arcade, che punta a riproporre la spettacolarità dei confronti tra i personaggi nati dalle matite di Yoichi Takahashi. La produzione offrirà due differenti modalità storia, una delle quali volta a ripercorrere gli eventi messi in scena nell'anime di CaptainTsubasa.

Presente all'appello anche una modalità multiplayer, che consentirà sia di competere online per la conquista di premi e trofei, sia offline, per sfide sino a 4 giocatori.



Sia che conosciate il protagonista dell'opera del mangaka Yoichi Takahashi come Holly sia che l'abbiate sempre chiamato col suo nome giapponese, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, a cura del nostro Icilio Bellanima.