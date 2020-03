PS4 e Xbox One: tutti i nuovi giochi in uscita ad aprile 2020

Dopo un mese di marzo decisamente intenso, che ha visto l'approdo sul mercato console di giochi del calibro di DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps e Nioh 2, si entra ufficialmente nel vivo della primavera con nuovi titoli in dirittura di arrivo su PlayStation 4 e Xbox One. A fiorire sulle console Sony e Microsoft troviamo un'interessante selezione di produzioni, tra le quali spicca in maniera particolare una tripletta di remake. Capcom e Square Enix hanno infatti scelto il mese di aprile per l'esordio di Resident Evil 3 Remake, Trials of Mana e del primo tassello dell'ambizioso progetto di remake di Final Fantasy VII.



Prima di passare in rassegna le principali novità in procinto di farsi largo nei cataloghi PS4 e Xbox One, è tuttavia necessario ricordare il possibile insorgere di problematiche nella distribuzione dei giochi in uscita nel mese di aprile 2020. L'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del CoronaVirus/COVID-19 potrebbe infatti determinare ritardi nella distribuzione delle copie fisiche di taluni titoli o costringere le software house a modificare i propri calendari di pubblicazione. Ciò detto, di seguito trovate tutti i dettagli sui giochi attualmente attesi nelle prossime settimane: buona lettura!



Resident Evil 3 Remake

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 3 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Un nuovo debutto in forma di ambizioso remake attende il terzo capitolo della celebre saga firmata Capcom. In una versione completamente rivista, l'incubo di Raccoon City torna a popolare il mondo videoludico, portando con sé pericoli ad ogni angolo e un Nemesis più letale che mai. Nei panni della superstite Jill Valentine, i giocatori dovranno ancora una volta riuscire a farsi strada tra indicibili orrori.

Ad arricchire l'esperienza di gioco, il remake di Resident Evil 3 offrirà anche l'inedita esperienza Resident Evil Resistance. Una modalità multiplayer dall'assetto asimmetrico 4v1, in cui un piccolo gruppo di superstiti dovrà sfuggire alle grinfie di un malvagio Mastermind.

Disaster Report 4: Summer Memories

Sviluppatore: Granzella

Publisher: NIS America

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 7 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Un'avventura single-player in cui il giocatore sarà posto di fronte alla necessità di reagire a un'improvvisa catastrofe naturale. In una località colpita da un violento terremoto, il nostro alter-ego digitale sarà chiamato a cercare di sopravvivere, in un'epopea il cui epilogo sarà plasmato da ogni scelta effettuata e personaggio incontrato.

Il quarto capitolo della serie Disaster Report giunge su PlayStation 4 con supporto a PlayStation VR, con una modalità slegata dalla storia principale, ma che consente di esplorare alcuni scenari con una visuale in prima persona.

Final Fantasy VII Remake

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 10 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Prende finalmente il via l'ambizioso progetto Square Enix volto a riproporre al pubblico l'iconico JRPG, in una chiave completamente rivista e modernizzata. Questo primo tassello del mosaico coprirà le fasi iniziali delle vicende narrate in Final Fantasy VII, andando a concludersi con la fuga dei protagonisti da Midgar.

Parallelamente, il racconto degli eventi che si verificano in città sarà esteso ed ampliato. Con un combat system completamente rivisto, Final Fantasy VII è pronto a riproporre l'epica epopea di Cloud Strife e di personaggi indimenticabili come Aerith, Tifa, Barrett e, ovviamente, lo spietato Sephiroth.

Hellpoint

Sviluppatore: Cradle Games

Publisher: tinyBuild

Genere: Souls-like

Data di uscita: 16 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Un RPG di impostazione souls-like e dall'impianto narrativo fantascientifico, Hellpoint è ambientato sulla misteriosa stazione spaziale di Irid Novo, orbitante nei pressi di un inquietante buco nero che esercita su di essa un'influenza misteriosa. La struttura è stata vittima di oscuri eventi e al suo interno si aggirano creature demoniache e letali.

Nel tentativo di fare luce su quanto accaduto, il giocatore attraverserà una mappa interconnessa, all'interno della quale individuare scorciatoie e segreti. Ad arricchire l'esperienza, la possibilità di vivere il titolo in compagnia di un amico, tramite una modalità cooperativa online e in locale.

MotoGP 20

Sviluppatore: Milestone

Publisher: Milestone

Genere: Corse / Simulazione

Data di uscita: 23 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Ritorna la celebre serie videoludica dedicata agli appassionati di MotoGP, accompagnata da una modalità carriera che consentirà ai giocatori sia di fondare un proprio team sia di unirsi a una delle squadre della stagione competitiva 2020. Con una grafica che punta a un maggiore grado di realismo, server dedicati per il gioco online e un'IA neurale migliorata, la nuova creazione di Milestone promette di offrire un'esperienza ancora più ricca dei suoi predecessori.

A completare il quadro, una modalità di gioco volta a far rivivere la storia della MotoGP, con ben 43 differenti bolidi a due ruote e una selezione di 46 piloti storici, tra cui Casey Stoner e Dani Pedrosa.

Trials of Mana

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: JRPG

Data di uscita: 24 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Il JRPG del 1995 esordito sul mercato come Seiken Densetsu 3 torna a proporsi al pubblico in forma di remake. Con una nuova grafica 3D, combat system e comparto audio completamente rinnovati, Trials of Mana invita a immergersi in un'avventura il cui esito varierà a seconda del protagonista scelto e degli alleati che lo accompagneranno nel suo epico viaggio.

Con un setting spiccatamente fantasy, il titolo Square Enix porterà i giocatori a fronteggiare una minaccia creduta sepolta nel passato e avvolta nella leggenda. Tra regni in crisi e la progressiva avanzata di forze oscure, saremo chiamati a sfruttare il potere del Mana per offrire nuova speranza a un mondo ormai sull'orlo della distruzione.



Per maggiori dettagli, vi suggeriamo di recuperare la nostra prova di Trials of Mana.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto

Sviluppatore: CyberConnect2

Publisher: Bandai Namco

Genere: Picchiaduro 3D

Data di uscita: 24 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



L'ultimo capitolo dell'apprezzata serie videoludica dedicata all'universo di Naruto ritorna in scena con questa nuova edizione. Il titolo include al suo interno l'originale Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, arricchito da una serie di contenuti aggiuntivi. Tra questi ultimi, figurano in particolare un Season Pass comprensivo di tre DLC e l'espansione Road to Boruto.

Con la produzione CyberConnect2, gli affezionati lettori del manga di Masashi Kishimoto potranno ripercorrerne l'intero arco narrativo conclusivo, partendo dalla Quarta Guerra Ninja per arrivare alle vicende narrate nel film Boruto: Naruto The Movie.

Deliver Us the Moon

Sviluppatore: KeokeN Interactive

Publisher: Wired Productions

Genere: Indie

Data di uscita: 24 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Ambientato in un futuro distopico in cui la Terra è entrata in una profonda crisi energetica, Deliver Us the Moon offre una narrazione che ripercorre gli stilemi del thriller sci-fi. Per garantire la sopravvivenza dell'umanità, gli Stati più influenti hanno creato la World Space Agency, istituzione incaricata di reperire una promettente fonte di energia sulla luna. Una notte, tuttavia, ogni collegamento con la Terra si interrompe ed ogni speranza è improvvisamente perduta.

Ad anni di distanza da questi eventi, il giocatore veste i panni dell'ultimo astronauta presente sul nostro pianeta. Accettato di intraprendere una missione sul satellite, il protagonista dovrà scoprire la verità su ciò che vi è accaduto. Accompagnato solamente da un robottino di nome ASE, il nostro alter ego digitale dovrà raccogliere uno dopo l'altro una serie indizi per cercare di scoprire il mistero che avvolge la Luna.



Il titolo di KeokeN Interactive, già disponibile su PC, arriva ora anche su PlayStation 4 e Xbox One: sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca recensione di Deliver Us the Moon.

Predator: Hunting Grounds

Sviluppatore: IIIFonic

Publisher: SIE

Genere: Sparatutto Multiplayer

Data di uscita: 24 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Predator approda sulla scena videoludica con uno shooter multiplayer dalla struttura asimettrica di tipo 4v1. Il giocatore potrà scegliere di interpretare la mostruosa e letale creatura aliena oppure un soldato d'élite, parte di un piccolo commando formato da altri tre compagni.

L'obiettivo del manipolo di esseri umani sarà quello di portare a termine una serie di missioni sul campo, senza farsi scoprire e senza essere intercettati dalla furia del Predator. Viceversa, nei panni della creatura aliena, il focus dell'esperienza si sposterà sulla necessità di dare la caccia agli ignari esseri umani, sfruttando ogni arma a propria disposizione.

Daymare: 1998

Sviluppatore: Invader Studios

Publisher: Destructive Creations; All In! Games

Genere: Survival Horror

Data di uscita: 28 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Già disponibile su PC, approda ora anche su console Daymare: 1998, survival horror in terza persona che pone i giocatori di fronte a nemici estremamente ostici. Con una narrazione vissuta attraverso lo sguardo di tre differenti personaggi, il titolo firmato da Invader Studios chiede ai giocatori di fare luce su di un misterioso incidente verificatosi in un centro di ricerca segreto.

Nei panni di un soldato d'élite, un pilota di elicotteri e un ranger forestale, si dovrà tentare di raccogliere prove e indizi per far luce sull'accaduto, cercando al contempo di gestire al meglio le risorse che si hanno a disposizione, con l'obiettivo primario di riuscire a sopravvivere.

Sakura Wars

Sviluppatore: SEGA

Publisher: SEGA

Genere: JRPG

Data di uscita: 28 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4



Già disponibile in Giappone, il nuovo capitolo della serie SEGA è pronto ad approdare anche sul mercato occidentale, in esclusiva su PlayStation 4. Ambientato in una versione steampunk della Tokyo Imperiale del 1940, il gioco offre una duplice anima, che fonde dating sim e GDR.

Una nuova Divisione Floreale, costituita da talentuose attrici che in tempo di guerra si rivelano essere anche prodi combattenti, è stata istituita per far fronte a una minaccia demoniaca. Il giocatore vestirà i panni di Seijuurou Kamiyama, nuovo comandante del peculiare corpo armato.

Moving Out

Sviluppatore: SMG Studio; Devm Games

Publisher: Team17 Digital

Genere: Indie

Data di uscita: 28 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Un folle simulatore di traslochi è pronto a fare il proprio debutto su PlayStation 4 e Xbox One. Nei panni di un professionista dell'arredo, saremo chiamati a destreggiarci tra le richieste degli abitanti della cittadina di Packmore. Tra incarichi che si riveleranno via via sempre più ardui, il giocatore dovrà imparare a padroneggiare la fisica che regola il funzionamento del mondo di Moving Out.

Una bizzarra avventura da affrontare in solitaria oppure in compagnia, grazie a una modalità cooperativa in locale fino a quattro giocatori.

Minecraft Dungeons

Sviluppatore: Mojang

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Dungeon Crawler

Data di uscita: 30 Aprile

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



L'universo a cubetti di Minecraft si prepara ad espandersi con l'arrivo di Minecraft Dungeons, avventura ispirata ai tradizionali dungeon crawler. Superando livelli ambientati tra miniere, canyon, paludi e molto altro, il protagonista dovrà farsi strada sino al malvagio Arci-abitore, per sconfiggerlo e salvare così gli abitanti del villaggio.

Le missioni possono essere affrontate in solitaria oppure in compagnia di amici, grazie ad una modalità cooperativa sino a quattro giocatori. In quanto produzione firmata Xbox Game Studios, Minecraft Dungeons sarà parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno dell'esordio del titolo sul mercato console.