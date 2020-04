PS4 e Xbox One: tutti i nuovi giochi in uscita a maggio 2020

Come già accaduto nel mese di aprile, anche il calendario delle uscite videoludiche in programma per maggio 2020 è stato purtroppo vittima degli sconvolgimenti che la pandemia di Coronavirus/COVID-19 ha portato con sé. Numerosi infatti i posticipi che sono stati annunciati in rapida sequenza nel corso delle ultime settimane. Impossibile non citare l'attesissima ultima fatica di Naughty Dog, con The Last of Us Parte 2 ora atteso a giugno. Ma non si è trattato dell'unico caso: Marvel's Iron-Man VR risulta tuttora rinviato a data da destinarsi, mentre Sword Art Online: Alicization Lycoris e Wasteland 3 saranno pubblicati rispettivamente a luglio e ad agosto 2020.



Nonostante tutto, i giocatori PlayStation 4 e Xbox One avranno comunque a disposizione un'interessante selezione di produzioni videoludiche alle quali dedicarsi nel corso del mese. Nella speranza che non subentrino ulteriori imprevisti a modificare i piani di software house e publisher, di seguito trovate i principali nuovi giochi in arrivo a maggio su console Sony e Microsoft.



John Wick Hex

Sviluppatore: Bithell Games

Publisher: Good Shepherd Entertainment

Genere: Action / Strategico

Data di uscita: 5 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Direttamente dal grande schermo e dopo una prima apparizione su PC, l'iconico personaggio di John Wick è pronto a debuttare anche su PlayStation 4. Mantenendo le fattezze dell'attore Keanu Reeves, quest'ultimo sarà infatti protagonista di una storia inedita all'interno di John Wick Hex.

La produzione firmata da Bithell Games si presenta come un action strategico, all'interno del quale il giocatore dovrà guidare secondo per secondo le azioni del sicario. Centrali, esattamente come nella trilogia cinematografica, le elaborate coreografie che regolano i combattimenti e che promettono una sempre sorprendente fusione tra utilizzo di armi da fuoco e tecniche di lotta corpo a corpo.



In attesa della versione PlayStation 4, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di John Wick: Hex per PC, a cura di Claudio Cugliandro.



Void Bastards



Sviluppatore: Blue Manchu

Publisher: Humble Bundle

Genere: FPS

Data di uscita: 7 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Già disponibile su piattaforme Microsoft, Void Bastards è pronto a varcare i confini dell'universo PC e verdecrociato per farsi strada nella softeca di PlayStation 4. Nei panni di un gruppo di fuggiaschi, il giocatore dovrà affrontare le insidie proposte dalla Nebulosa del Saragasso, in un'opera sopra le righe, la cui natura FPS non esclude la presenza di alcuni elementi di carattere gestionale. Per emergere vittoriosi da quest'avventura nello spazio profondo, sarà necessario sfuggire a peculiari pericoli tra cui pirati, balene del vuoto ed eremiti affamati.

A dare forma al gioco troviamo un comparto grafico in stile cel-shading variopinto e scanzonato, che richiama immediatamente alla mente un'estetica emersa direttamente da un albo a fumetti, con tanto di onomatopee a schermo e nemici rappresentati in chiave bidimensionale.



Per ogni dettaglio, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Void Bastards realizzata dal nostro Gabriele Carollo.



Star Wars Episode I: Racer

Sviluppatore: Aspyr Media

Publisher: Aspyr Media

Genere: Racing Game

Data di uscita: 12 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Direttamente dalle nebbie videoludiche del 1999, in piena era Nintendo 64, arriva su PlayStation 4 Star Wars Episode I: Racer. Il gioco di corse all'insegna della velocità sfrenata porrà i giocatori nei panni di piloti di Sgusci, pronti a contendersi la vittoria contro alieni provenienti da ogni angolo della galassia lontana lontana di Guerre Stellari.

Con l'introduzione di rinnovamenti sia sul fronte della risoluzione sia su quello della configurazione del sistema di controlli, quest'avventura ambientata in uno dei contesti più noti di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma è pronta a tornare a sfrecciare nelle case degli appassionati dell'immaginario creato da George Lucas, questa volta su PlayStation 4.



Those Who Remain

Sviluppatore: Camel 101

Publisher: Wired Productions; WhisperGames

Genere: Horror psicologico

Data di uscita: 15 maggio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Horror psicologico in prima persona, Those Who Remain è una produzione indipendente plasmata da un team di sole tre persone. Nei panni di Edward, il protagonista si troverà a impersonare un uomo che ha perso tutto, moglie e figlia in primis, e che è ora pronto, afflitto da dipendenza da alcool e depressione, a farla finita. Il fato non sembra però voler assecondare quest'intenzione e pone l'uomo al centro di un inquietante thriller ambientato nella fittizia città di Dormont, località popolata da angoscianti figure ammantate nell'ombra, ma comunque perfettamente percepibili.

Per cercare di sopravvivere, Edward potrà procedere solamente attraversando le aree di gioco rischiarate da una fonte luminosa, condizione da attivare tramite la risoluzione di puzzle ambientali. Elemento interessante, per risolvere questi ultimi sarà necessario spostarsi tra due dimensioni: il mondo materiale e una realtà parallela sovrannaturale.



Per maggiori dettagli su quest'intrigante produzione, vi rimandiamo al provato di Those Who Remain disponibile sulle pagine di Everyeye e redatto dal nostro Andrea Fontanesi.



Golf with Your Friends

Sviluppatore: Blacklight Interactive

Publisher: Team17

Genere: Party game / Sportivo

Data di uscita: 19 maggio

Piattaforme: PlayStation 4 / Xbox One



A partire dal mese di maggio, gli appassionati di minigolf potranno cimentarsi in sfide all'ultima buca all'interno di Golf with Your Friends. Sviluppato da Blacklight Interactive, il titolo offre una modalità multiplayer online fino a 12 giocatori, che consentirà di dare vita a grandi sfide, rese più dinamiche dalla possibilità di ostacolare i propri avversari con peculiari espedienti. Intrappolare palline utilizzando del miele, congelarle o persino trasformare in cubi saranno infatti mosse perfettamente legittime!

Con nove campi buca e tre diverse modalità, il party game a tema golfistico offre la possibilità di affrontare tradizionali partite di minigolf, ma anche sue insolite varianti che includono canestri e porte da hockey.



The Wonderful 101 Remastered

Sviluppatore: Platinum Games

Publisher: Platinum Games

Genere: Action

Data di uscita: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation 4



Dalla softeca Wii U fa ritorno sulle scene un coloratissimo, frizzante ed anomalo action game firmato dalla maestria degli ormai iconici Platinum Games. A seguito di una campagna di crowfunding Kickstarter interessata da un successo straordinario, gli autori di Bayonetta e Astral Chain propongono una versione rimasterizzata dell'esclusiva Nintendo del 2013.

Tra miglioramenti grafici e nuovi contenuti, The Wonderful 101 Remastered porta l'ironia e la positiva follia del team anche su console Sony, con pubblicazione attesa su PlayStation 4. Tra eserciti alieni e bizzarri omini in calzamaglia, adorabili cliché supereroistici e frenetici scontri, Platinum Games è pronta a condurre la sua creazione oltre i confini del catalogo Wii U, per presentarla ad una platea più vasta.



In attesa di poter offrire un giudizio definitivo sulla versione rimasterizzata del titolo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di The Wonderful 101, realizzata dal nostro Francesco Fossetti in occasione della pubblicazione su Wii U.



Maneater

Sviluppatore: Tripwire Interactive

Publisher: Tripwire Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



In dirittura di arrivo su console Sony e Microsoft, Maneater è un'insolita avventura ruolistica che porrà il giocatore nei panni di un feroce squalo, pronto a seminare il panico all'interno di un action RPG open world, ribattezzato dal team di sviluppo come uno..."ShaRkPG". Ambientato in un mondo costituito di sette macro-regioni animate da un ciclo giorno/notte, il titolo offrirà una campagna principale dalla narrazione strutturata in una sorta di reality show, il cui protagonista assoluto sarà il nostro alter-ego pinnato.



Nei panni, inizialmente, di uno squalo ancora cucciolo, il giocatore dovrà farsi largo tra gli abissi, esplorandone i fondali e divorando ciò che incontra lungo le correnti. Così facendo, vedremo accrescersi sempre di più le dimensioni e la portata letale degli attacchi della creatura, che acquisirà persino una serie di abilità alquanto sopra le righe, decisamente non previste nel tradizionale percorso evolutivo di uno squalo. Altre creature delle profondità dei mari o incauti pescatori ambiziosi saranno gli avversari del protagonista di Maneater, in un Action RPG dalle premesse quantomeno bizzarre ed intriganti.

Saints Row The Third Remastered

Sviluppatore: Volition

Publisher: Deep Silver

Genere: Azione

Data di uscita: 22 maggio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Versione migliorata e definitiva di uno dei capitoli più amati della serie a firma Volition, Saints Row The Third Remastered è pronto a calare i giocatori in una Steelport più bella che mai. Con migliorie apportate a grafica, illuminazione e comparto VFX, la produzione offre un'interessante occasione per tornare a calarsi nei panni dei Saints. Dopo aver affermato il proprio controllo su Steelwater, l'autorità di questi ultimi sarà messa in discussione dal gruppo rivale dei Syndicate: ne seguirà un furioso confronto a Steelport, ex metropoli ormai tramutatasi in un area poco raccomandabile.

Ad arricchire il pacchetto proposto troviamo inoltre l'inclusione degli oltre 30 DLC pubblicati per la versione originale del gioco. Infine, supportate anche le funzionalità multiplayer, che consentiranno di vivere la follia di Steelport in compagnia di un amico.



Minecraft: Dungeons

Sviluppatore: Mojang

Publisher: Xbox Game Studios

Genere: Dungeon Crawler

Data di uscita: 26 maggio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



L'universo a cubetti di Minecraft si prepara ad espandersi con l'arrivo di Minecraft Dungeons, avventura ispirata ai tradizionali dungeon crawler. Originariamente attesa ad aprile, è stata protagonista di un rinvio, ma è ora in dirittura di arrivo. Superando livelli ambientati tra miniere, canyon, paludi e molto altro, il protagonista dovrà farsi strada sino al malvagio Arci-abitore, per sconfiggerlo e salvare così gli abitanti del villaggio.

Le missioni possono essere affrontate in solitaria oppure in compagnia di amici, grazie ad una modalità cooperativa sino a quattro giocatori. In quanto produzione firmata Xbox Game Studios, Minecraft Dungeons sarà parte del catalogo Xbox Game Pass sin dal giorno dell'esordio del titolo sul mercato console.



Maggiori dettagli su questa nuova declinazione del popolare universo Mojang, rimandiamo al nostro provato di Minecraft: Dungeons, a cura di Gabriele Carollo.



Fast & Furious Crossroads

Sviluppatore: Slightly Mad Studios

Publisher: Bandai Namco

Genere: Azione

Data di uscita: 27 maggio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Inseriamo nella nostra rassegna anche Fast & Furious Crossroads, la cui data d'uscita risulta tuttavia incerta. Fissata per il 27 maggio su PlayStation 4 e Xbox One, quest'ultima è infatti attualmente oggetto di valutazione da parte di Codemasters, in seguito al significativo rinvio che ha interessato l'uscita nei cinema di Fast & Furious 9.

La produzione firmata dagli autori di Need for Speed: Shift e Project Cars si presenta come un action game a squadre da affrontare a bordo di bolidi a quattro ruote. Presente all'appello una modalità single-player che vanta una linea narrativa completamente inedita, ma che vede comunque presente il buon Dom Toretto, pronto a popolare, oltre alle sale cinematografiche, anche gli schermi delle case dei videogiocatori. Presente inoltre una modalità multigiocatore online, che consentirà agli aspiranti piloti di creare una propria crew.



Shantae and the Seven Sirens

Sviluppatore: WayForward

Publisher: WayForward

Genere: Metroidvania

Data di uscita: 28 maggio

Piattaforma: PlayStation 4 / Xbox One



Dopo un primo esordio su Apple Arcade, giunge anche su console Shantae and the Seven Sirens, una nuova avventura che vede protagonista l'eroina dai capelli viola, metà Genio e metà umana. Questa nuova incarnazione della serie esordita nel 2002, conduce Shantae su di un'isola tropicale dietro la cui apparente pace si celano in realtà una serie di intriganti e cupi misteri da svelare.

Ad azione ed esplorazione in pieno stile metroidvania, si alterneranno cutscene animate volte a rafforzare la componente narrativa del titolo. Guidata dal giocatore attraverso un coloratissimo e vivace mondo di gioco interconnesso, Shantae dovrà affrontare una miriade di nemici. Non mancano all'appello potenti Boss, tra i quali, ovviamente, anche le temibili Sette Sirene!