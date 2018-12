PS4 e Xbox One: tutti i nuovi giochi in uscita a Gennaio 2019

Dopo un'annata ricca di sorprese e rivelazioni, il 2019 di PlayStation 4 e Xbox One si apre con l'arrivo di due titoli attesissimi dai giocatori. Da una parte c'è Resident Evil 2, remake di uno dei capitoli più apprezzati della celebre serie survival horror targata Capcom, mentre dall'altra troviamo Kingdom Hearts 3, finalmente in dirittura di arrivo dopo dieci anni di attesa. Senza trascurare il debutto di altri titoli promettenti come Ace Combat 7: Skies Unknown e Vane. Di seguito, tutte le uscite di gennaio 2019 previste sulle console Sony e Microsoft.

Megalith

Sviluppatore: Disruptive Games

Publisher: Disruptive Games

Genere: Azione/MOBA

Data di uscita prevista: 8 gennaio

Piattaforma: PlayStation VR



Il catalogo dei giochi multiplayer per PlayStation VR si espande l'8 gennaio con Megalith, nuovo action game in stile MOBA che ci mette nei panni di un titano, enormi creature in grado di distruggere ogni ostacolo incontrato sul proprio cammino. I match online 2v2 vedranno opporsi due squadre di piccole dimensioni, con l'obiettivo di eliminare il team avversario sfruttando le unità presenti sul campo. Ogni titano sarà caratterizzato da abilità speciali, permettendo ai giocatori di scegliere quello più adatto al proprio stile di combattimento.

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Sviluppatore: QLOC

Publisher: Bandai Namco

Genere: JRPG

Data di uscita prevista: 11 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Nel 2008 Tales of Vesperia usciva su Xbox 360 riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, tanto da essere ricordato ancora oggi come uno dei migliori episodi della serie JRPG di Bandai Namco. A distanza di dieci anni dal suo debutto il gioco torna con la Definitive Edition, edizione rimasterizzata per PlayStation 4 e Xbox One che include tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi, oltre a varie migliorie tecniche per il comparto grafico. In attesa del prossimo capitolo, l'11 gennaio gli amanti del genere avranno l'occasione perfetta per recuperare uno dei Tales of più amati.

Vane

Sviluppatore: Friend & Foe

Publisher: Friend & Foe

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4



Realizzato da alcuni ex-sviluppatori del Team ICO, Vane vuole riprendere le atmosfere che caratterizzano le opere di Fumito Ueda, proponendo una formula ludica ispirata a quella di Journey. Muovendosi sullo sfondo di una terra inesplorata, i giocatori vestiranno i panni di un ragazzo con il potere di trasformarsi in uccello. Persosi in un immenso deserto dominato da strutture ciclopiche di un'antica civiltà dimenticata, il giovane protagonista dovrà far fronte all'assalto di bestie feroci e ai pericoli rappresentati dalle misteriose architetture che dominano il paesaggio.

Onimusha Warlords

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Azione

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Il primo capitolo di Onimusha è stato lanciato nel lontano 2001 su PlayStation 2, dando vita a uno degli action adventure più apprezzati dell'epoca, successo che ha permesso l'arrivo di nuovi sequel fino al 2006. La serie tornerà su PS4 e Xbox One con una remastered del capostipite della saga: Onimusha Warlords presenterà un comparto tecnico rinnovato, un sistema di controllo adattato per sfruttare le caratteristiche dei moderni joypad e una colonna sonora rimasterizzata per l'occasione, con l'aggiunta di nuovi brani inediti.

The Walking Dead: The Final Season - Episodio 3

Sviluppatore: Skybound Games

Publisher: Skybound Games

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Dopo la sfortunata dipartita di Telltale e la chiusura dei progetti portati avanti dallo studio, lo sviluppo degli ultimi due episodi di The Walking Dead: The Final Season è passato a Skybound Games, permettendo di portare a termine le vicende di Clementine e compagni. Il terzo episodio sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 gennaio, consentendo ai giocatori di proseguire l'avventura da dove l'avevano lasciata in precedenza.

The Grand Tour Game

Sviluppatore: Amazon Game Studios

Publisher: Amazon Game Studios

Genere: Racing Game

Data di uscita prevista: 15 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



The Grand Tour Game ci mette al volante delle vetture comparse nella terza stagione dell'omonimo show televisivo, portandoci a visitare alcune delle location più iconiche come la pista di prova Eboladrome. Caratterizzato da transizioni senza interruzioni tra filmati e gameplay, oltre a ore di recitazione vocale con le voci originali di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, il gioco sarà intriso dell'umorismo e delle battute tipiche della serie. Nuovi episodi di The Grand Tour Game saranno aggiunti ogni settimana, includendo nuove vetture, tracciati e altro ancora.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Sviluppatore: Project Aces

Publisher: Bandai Namco

Genere: Gioco di volo

Data di uscita prevista: 18 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Ace Combat 7: Skies Unknown si prepara a debuttare il 17 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, presentandosi come uno dei capitoli più ambiziosi della serie. Gli sviluppatori promettono una campagna intensa e spettacolare, una riproduzione accurata dei velivoli e una longevità che si attesta sulle 50 ore per chi vuole completare il gioco al 100%. Il titolo includerà anche il supporto a PlayStation VR, permettendo ai possessori del visore Sony di giocare in Realtà Virtuale.

Life is Strange 2 - Episodio 2: Rules

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Publisher: Square Enix

Genere: Avventura

Data di uscita prevista: 24 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



A distanza di quattro mesi dal debutto della nuova stagione, Life is Strange 2 si prepara a ricevere il secondo episodio su PlayStation 4 e Xbox One. Intitolato Rules, il DLC proseguirà la vicenda dei fratelli Sean e Daniel Diaz, permettendoci di continuare il loro viaggio che li condurrà in Messico. I giocatori potranno riprendere la storia da dove l'avevano interrotta, vedendo gli effetti delle loro scelte riflettersi sul mondo di gioco e sui personaggi. Il debutto del nuovo episodio è previsto per il 24 gennaio.

Resident Evil 2

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Survival Horror

Data di uscita prevista: 25 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Uscito nel lontano 1998, Resident Evil 2 si è imposto rapidamente come uno dei migliori survival horror di sempre, rimanendo uno dei capitoli più amati della serie. A distanza di venti anni, il secondo capitolo di Resident Evil sta per tornare su PS4 e Xbox One il 25 gennaio, con un remake completo che ha richiesto oltre quattro anni di sviluppo. L'obiettivo di Capcom è quello di restituire il feeling del gioco originale con una veste moderna e al passo coi tempi: e dopo alcune prove su strada possiamo dire che il risultato è decisamente positivo.

Kingdom Hearts 3

Sviluppatore: Square Enix

Publisher: Square Enix

Genere: Action RPG

Data di uscita prevista: 29 gennaio

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One



Senza dubbio uno dei giochi più desiderati del 2019, Kingdom Hearts 3 arriva finalmente a placare un'attesa durata oltre dieci anni. Le avventure di Sora, Paperino e Pippo giungono al tanto agognato epilogo, proponendo un nuovo viaggio attraverso mondi vecchi e nuovi, impreziositi dall'immaginario che Disney ha costruito durante sua lunga esistenza: da Toy Story a Big Hero 6, passando per Hercules e tanti altri. Il debutto è fissato per il 29 gennaio, sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

Guacamelee! 2

Sviluppatore: DrinkBox Studios

Publisher: DrinkBox Studios

Genere: Action/Platorm

Data di uscita prevista: gennaio

Piattaforma: Xbox One



Dopo aver debuttato su PlayStation 4 lo scorso agosto, Guacamelee! 2 si prepara a uscire anche su Xbox One entro il mese di gennaio. Oltre a una nuova storia che vede Juan Aguacate dare la caccia a un potentissimo nemico, il sequel introduce una serie di mosse e abilità inedite con cui mettere fuori combattimento gli avversari, un nuovo sistema di progressione e il supporto alla co-op locale e online fino a quattro giocatori. La formula di gioco resta quella di un metroidvania, con un level design articolato e diverse boss fight da affrontare nel corso dell'avventura.