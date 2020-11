Quali giochi avrà PS5 al lancio? La lista completa e aggiornata

Ci siamo! Attesa, bramata e desiderata, la prossima generazione di console è ormai alle porte. Il mese di novembre accoglierà infatti il debutto dei nuovi hardware da gaming, inclusa PlayStation 5. La futura ammiraglia di casa Sony esordirà in alcuni mercati - tra cui Giappone e Stati Uniti d'America - il prossimo 12 novembre, mentre l'utenza italiana dovrà attendere il 19 novembre. Ad accompagnare il lancio di PS5 troviamo una vasta selezione di produzioni videoludiche, frutto delle fatiche sia di First sia di Terze Parti, tra esclusive e multipiattaforma.



Dalle scuderie dei team interni giungono produzioni attesissime, tra le quali spiccano il remake di Demon's Souls, in arrivo sulla sola PlayStation 5, e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, destinato anche a PlayStation 4. Ad arricchire il quadro contribuiscono Astro's Playroom, distribuito gratuitamente con la console, o il nuovo Sackboy: Una Grande Avventura. Dalle software house Terze Parti giungono ulteriori grandi produzioni, come Assassin's Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion, ma anche la nuova IP di Godfall. Bando dunque agli indugi: impugniamo il DualSense e partiamo alla scoperta della line-up di lancio di PlayStation 5! Per saperne di più sulla console invece vi rimandiamo alla recensione di PS5.

Assassin's Creed: Valhalla

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Assassin's Creed: Valhalla promette ai giocatori un epico viaggio nella storia vichinga e nella mitologia norrena. Ambientato nel IX secolo, il titolo Ubisoft vede un clan della cultura nordeuropea abbandonare la Norvegia per dirigersi verso le coste inglesi. Nei panni del/la protagonista Eivor, il nostro compito sarà quello di destabilizzare i regni dell'Inghilterra, garantendo al contempo prosperità e sicurezza all'insediamento vichingo edificato in terra straniera.

Su PlayStation 5, Assassin's Creed: Valhalla si presenta in risoluzione 4K e con frame rate a 60 fps, oltre che con tempi di caricamento ridotti e supporto al Tempest 3D Audio.



Per maggiori dettagli sulle sfide che attendono i giocatori una volta impugnate la armi norrene e il corno vichingo, rimandiamo al provato di Assassin's Creed: Valhalla redatto dal nostro Giuseppe Arace.



Astro's Playroom

Sviluppatore: Japan Studio

Publisher: SIE

Genere: Platform

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Esclusiva assoluta per PlayStation 5, Astro's Playroom è frutto dello sforzo creativo di Japan Studio. Dopo l'apprezzato AstroBot: Rescue Mission, il piccolo robottino abbandona temporaneamente i lidi della Realtà Virtuale per presentare al pubblico tutte le potenzialità del DualSense. Astro's Playroom è infatti stato concepito appositamente per offrire al giocatore una dimostrazione dei risultati che possono essere ottenuti tramite l'implementazione di feedback aptico e grilletti adattivi del nuovo controller. Per questa ragione, il platform sarà disponibile gratuitamente su ogni PS5.

Astro's Playroom include inoltre il supporto all'audio 3D della console next-gen, il cui SSD garantisce peraltro tempi di caricamento estremamente rapidi.



Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Astro's Playroom firmato dal nostro Marco Mottura.



Bugsnax

Sviluppatore: Young Horses

Publisher: Young Horses

Genere: Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Snaktooth Island attende i giocatori in questa bizzarra e coloratissima avventura. Invitati dall'esploratrice Elizabert Megapom, ci ritroveremo su di un atollo popolato da creature mezzo-insetto e mezzo-snack, note come Bugsnax. Al nostro arrivo, tuttavia, la ricercatrice è misteriosamente sparita, mentre il suo campo base appare ormai abbandonato. Riusciremo a venire a capo della situazione?

Esplorando Snaktooh Island, il giocatore avrà modo di imbattersi in ben 100 Bugsnax, da catturare e collezionare tramite bizzarre esche e strumenti.



Demon's Souls

Sviluppatore: Bluepoint Games; Japan Studio

Publisher: SIE

Genere: Action RPG

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Direttamente dal parco titoli di PS3, l'iconico Demon's Souls è pronto a tornare a nuova vita. Il regno di Boletaria dipinto dal team di From Software diviene protagonista di un ambizioso remake, messo a punto da una collaborazione d'eccezione tra Japan Studio e Bluepoint Games, team autore del rifacimento di Shadow of the Colossus. Tra innovazione e tradizione, il titolo omaggia fedelmente l'opera originale, proponendone al contempo una completa ricostruzione.

Esclusiva assoluta per PlayStation 5, Demon's Souls si propone in due opzioni di gioco: una modalità 4K e una modalità High Frame Rate, che privilegiano rispettivamente risoluzione e frame rate. Non mancano poi rapidi tempi di caricamento e supporto al Tempest 3D Audio e al feedback aptico di DualSense.



Ricordiamo che il nostro Francesco Fossetti ha avuto l'opportunità di visionare il titolo in azione e di intervistare il team di sviluppo: trovate ogni dettaglio nella sua ricca anteprima di Demon's Souls.



Devil May Cry 5: Special Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Con oltre 3,5 milioni di copie vendute, Devil May Cry 5 si appresta a debuttare su next-gen con una nuova Special Edition. La riedizione del titolo Capcom porta con sé una serie di contenuti aggiuntivi, tra i quali spicca l'introduzione di un nuovo personaggio giocabile. Vergil fa infatti il suo esordio nell'ultimo capitolo della saga, pronto a sostituire l'iconico Dante nella sfrenata azione che caratterizza la serie. Da u punto di vista contenutistico, arricchiscono l'offerta le nuove modalità Turbo e Il Mitico Cavaliere Oscuro.

Sul fronte tecnico, Devil May Cry 5: Special Edition ripropone l'apprezzata produzione implementando il supporto al Ray Tracing. Attivando quest'ultimo, sarà possibile scegliere tra un connubio di 4K e 30 fps oppure di 1080p e 60 fps. Rinunciando al Ray Tracing, il titolo propone la modalità Frame Rate Elevato, che promette risultati sino a 120 fps.



Aspettando la recensione, i giocatori possono dedicarsi alla lettura del provato di Devil May Cry 5: Special Edition redatto dal nostro Marco Mottura.



DiRT 5

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Game

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Gli appassionati di off-road possono attendere DiRT 5 anche su next-gen, con il racing game pronto a proporre al massimo delle sue potenzialità gli oltre 70 tracciati inclusi. Con curve e sterrati che si snodano tra le nevi norvegesi, panorami italiani e l'East River di New York, i giocatori possono aspettarsi sfide all'insegna di adrenalina e competizione. A comporre l'offerta ludica della produzione Codemasters troviamo una modalità Carriera e opzioni multigiocatore offline, sino a 4 utenti, e online, per 12 piloti.

Su PlayStation 5, DiRT 5 propone un'opzione di gioco a 120 fps, con supporto alle feature caratteristiche di DualSense, ovvero grilletti adattivi e feedback aptico. Si confermano inoltre tempi di caricamento ridotti e un maggiore realismo grafico.



In attesa dell'esordio next-gen del racing game, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di DiRT 5, a cura di Luca Del Pizzo.



Fortnite: Battaglia Reale

Sviluppatore: Epic Games

Publisher: Epic Games

Genere: Battle Royale

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Il free to play di Epic Games arriva al lancio su PlayStation 5, sfruttando la potenza dell'hardware per incrementare le performance di gioco. Fortnite mantiene il pieno supporto al cross-play, con progressi e oggetti estetici che potranno essere trasferiti sulla nuova piattaforma. Per far questo, su PS5 sarà sufficiente scaricare Fortnite da PlayStation Store ed effettuare l'accesso con il proprio account Epic o PlayStation Network.

Su PlayStation 5, Fortnite si presenta in risoluzione 4K e frame rate a 60 fps, anche in modalità a schermo condiviso. Il battle royale offrirà inoltre supporto al DualSense, con il feeling della armi incrementato dal feedback aptico e i grilletti adattivi pronti a restituire maggiore fedeltà nell'utilizzo di armi a distanza. Grazie all'SSD di PS5, le texture saranno inoltre caricate più rapidamente, mentre l'attesa per entrare in partita sarà nettamente ridotta.



Godfall

Sviluppatore: Counterplay Games

Publisher: Gearbox Publishing

Genere: Action RPG / Looter-Slasher

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Attraversando i regni elementali che lo compongono, i giocatori dovranno cercare di salvare l'universo di Aperion, ormai sull'orlo del collasso. Il mondo è infatti minacciato dal dio folle Macros, mentre l'ultima speranza è affidata al leggendario ultimo Cavaliere Valoriano. Vestendo le armature Valoriane, il protagonista potrà trasformarsi in uno straordinario combattente, in grado di brandire lame e martelli da guerra. Godfall può essere vissuto sia in solitaria sia in cooperativa online a tre giocatori.

Su PlayStation 5, il mondo di Aperion acquista colore grazie al supporto all'HDR, mentre il DualSense incrementa l'immersività grazie all'utilizzo del feedback aptico e dei grilletti adattivi.



L'anteprima di Godfall redatta da Gabriele Carollo propone numerosi dettagli aggiuntivi sulle caratteristiche della produzione.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Sviluppatore: Insomniac Games

Publisher: SIE

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



La New York di Marvel's Spider-Man torna ad animarsi grazie all'opera di Insomniac Games. Il team di sviluppo muove infatti nuovi passi nel ragnoverso con un'avventura interamente dedicata a Miles Morales. Giovane eroe adolescente, quest'ultimo è chiamato ad assumere su di sé la responsabilità della protezione della Grande Mela. Con poteri unici che includono la possibilità di scatenare scariche bioelettriche, il giocatore potrà sperimentare un'esperienza ludica al contempo nuova e familiare.

Su PlayStation 5, Marvel's Spider-Man: Miles Morales si presenta in 4K, con implementazione di HDR e Ray Tracing. Il gioco proporrà inoltre una modalità performance opzionale, che porta il gioco ad un frame rate di 60 fps. Infine, il titolo supporta il Tempest 3D Audio per un'esperienza ancora più immersiva, mentre feedback aptico e grilletti adattivi restituiranno la sensazione di avere le ragnatele tra le proprie mani. Per saperne di più ecco la recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5.



NBA 2K21

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



L'entusiasmante universo dell'NBA fa ritorno sul mercato videoludico grazie alla serie 2K. Anche quest'anno, il parquet virtuale torna a popolarsi con NBA 2K21, ora in arrivo anche su next-gen. Con scontri all'insegna dell'ultimo canestro, lo sportivo dedicato al basket si presenta come un nuovo passo evolutivo per il franchise, con migliorie sul fronte di gameplay e funzionalità online.

La versione per PlayStation 5 di NBA 2K21 è stata progettata completamente da zero ed è pronta a introdurre contenuti e funzionalità aggiuntive rispetto all'edizione current-gen del gioco.



In attesa di poter tornare sul campo, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di NBA 2K21 redatta dal nostro Giovanni Calgaro.



The Pathless

Sviluppatore: Giant Squid

Publisher: Annapurna Interactive

Genere: Azione / Avventura

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Nei panni di una talentuosa cacciatrice abile nel tiro con l'arco, il giocatore si avventurerà in un'isola dall'aura mistica. Sul dorso di una gigantesca aquila, la protagonista affronterà molteplici scontri contro minacciosi spiriti corrotti. Nel tentativo di non perire nel tentativo di spezzare una maledizione che ha avvolto il mondo intero, la giovane dovrà fare affidamento su di un rapporto sempre più profondo col rapace che l'accompagna.

In The Pathless, il team di Giant Squid propone battaglie adrenaliniche, ma anche esplorazione e risoluzione di enigmi.



Sackboy: Una Grande Avventura

Sviluppatore: Sumo Digital

Publisher: SIE

Genere: Platform

Data di uscita: 12 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



La minuta e tenera icona di Little Big Planet è pronta a tornare in azione per accompagnare il lancio di PlayStation 5. In un platform 3D da affrontare in solitaria o in modalità cooperativa, Sackboy dovrà salvare il mondo del Fai Da Te dalla minaccia di Vex, un essere figlio del caos e della paura. Livello dopo livello, il giocatore dovrà dimostrarsi degno del titolo di Cavaliere Sferruzzato.

Su PlayStation 5, Sackboy: Una Grande Avventura offre caricamenti più rapidi rispetto alla controparte PS4, oltre a supporto al Tempest 3D Audio e al feedback aptico, pronto a offrire risposte tattili in grado di simulare le superfici sulle quali si muove il piccolo Sackboy.



Watch Dogs: Legion

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita: 12 Novembre (in digitale) / 24 Novembre (copie fisiche)

Piattaforme: PlayStation 5



L'ambizioso open world di Ubisoft approda anche su next-gen, pronto a sfruttare la maggior potenza di calcolo offerta da PlayStation 5. Con la possibilità di vestire i panni di ogni NPC presente nella Londra virtuale plasmata dagli autori, il giocatore si trova ad affrontare un futuro distopico. La società britannica è frammentata, mentre un fronte rivoluzionario si contrappone a uno stato di polizia. Nella lotta tra Deadsec e S.I.R.S. sarà necessario circondarsi di fidati alleati: fortunatamente potremo reclutare ogni cittadino londinese.

La versione PlayStation 5 di Watch Dogs: Legion gode dell'implementazione del Ray Tracing, per un sistema di illuminazione rinnovato. Il supporto al Tempest 3D Audio garantirà inece un'esperienza più immersiva, così come i grilletti adattivi del DualSense. L'SSD propone infine tempi di caricamento fortemente ridotti.



In attesa del debutto del gioco su next-gen, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Watch Dogs: Legion redatta dal nostro Alessandro Bruni.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Sviluppatore: Treyarch

Publisher: Activision

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 13 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Il nuovo capitolo della celebre serie shooter di Activision conduce i giocatori nel cuore della Guerra Fredda. Durante gli Anni Ottanta, nel pieno della Presidenza USA di Ronald Reagan, sarà possibile affrontare un'adrenalinica campagna principale. Quest'ultima, missione dopo missione, spingerà i giocatori ad affrontare molteplici scenari, tra Berlino Est, Turchia, Vietnam e persino il quartier generale del KGB.

Non manca poi all'appello la consueta selezione di modalità multiplayer, con numerose opzioni di gioco e molteplici mappe. Gli appassionati della modalità Zombie saranno inoltre lieti di sapere che quest'ultima farà il suo ritorno in Call of Duty: Black Ops Cold War, sequel ufficiale del primo COD: Black Ops.



Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche del nuovo shooter, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato dela Beta multiplayer di COD: Black Ops Cold War, a cura di Giovanni Panzano.



Mortal Kombat 11 Ultimate

Sviluppatore: NetherRealm

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Nella versione Ultimate, Mortal Kombat 11 amplia i propri confini accogliendo al suo interno i contenuti resi disponibili tramite il supporto post lancio. Tra questi ultimi figurano i kombattenti introdotti nel picchiaduro tramite DLC: Rambo, Terminator, Joker, Rain, Mileena, Spawn e RoboCop. Complessivamente, il roster raggiunge così i 37 lottatori, mentre la componente narrativa si arricchisce della campagna proposta dall'espansione Mortal Kombat 11: Aftermath.

Su PlayStation 5, Mortal Kombat 11 si avvale di risoluzione dinamica a 4K, un'estetica migliorata e tempi di caricamento ridotti.



Borderlands 3

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



I Cacciatori della Cripta si apprestano a condurre un assalto alla next-gen, con Borderlands 3 pronto ad approdare anche su PlayStation 5. Disponibile dal Day One, lo sparatutto immerge i giocatori nell'azione frenetica, sopra le righe e ricca di folle umorismo che da sempre contraddistingue la saga di Gearbox. Lo sparatutto può essere affrontato completamente in solitaria, oppure in compagnia, con supporto ad opzioni di gioco cooperativo in locale e online. In quest'ultimo caso, l'utenza PlayStation 5 potrà contare sul cross-play con la community PlayStation 4.

Sul fronte dello stile grafico, Bordelands 3 offre un'esperienza in continuità con i predecessori, proponendosi come l'evoluzione dell'esperienza looter-shooter a firma Gearbox.



Mentre i Cacciatori della Cripta si preparano ad assaltare anche PlayStation 5, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Borderlands 3 redatta dal nostro Francesco Fossetti.



Maneater

Sviluppatore: Tripwire Interactive

Publisher: Tripwire Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Maneater si presenta come un peculiare Action RPG, pronto a mettere i giocatori nei panni di un feroce squalo. Avventurandosi tra le acque di un mare open-world sarà possibile esplorare sette macro-regioni, illuminate da un ciclo giorno/notte. Iniziando l'avventura come cucciolo, dovremo sviluppare il nostro alter-ego pinnato, i cui principali avversari saranno rappresentati da altre creature marine e incauti pescatori.

Su PlayStation 5, Maneater propone un connubio tra 4K nativi e 60 fps, oltre all'implementazione del Ray Tracing. Si conferma inoltre il supporto a feedback aptico di DualSense.



In attesa dell'esordio next-gen, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Maneater firmata dal nostro Francesco Fossetti.



Observer: System Redux

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Bloober Team

Genere: Survival horror

Data di uscita: 19 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Il survival horror di Bloober Team ritorna sul mercato videoludico in una versione rivista e ampliata, pronta a sfruttare le potenzialità degli hardware next-gen. In Observer: System Redux, il giocatore veste i panni del detective d'élite Daniel Lazarski, interpretato dall'attore Rutger Hauer. In un 2084 distopico, afflitto da piaghe letali e conflitti senza fine, il nostro ruolo è quello di Osservatore. I casi più complessi non sono in grado di arrestare le nostre indagini, grazie alla capacità di violare le menti dei sospettati per recuperarne ricordi e pensieri.

La versione Redux del thriller cyberpunk propone un comparto tecnico completamente rinnovato, oltre a meccaniche di gameplay inedite e missioni aggiuntive volte ad ampliare e arricchire la vicenda originale.



Just Dance 2021

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game / Party Game

Data di uscita: 24 Novembre

Piattaforme: PlayStation 5



Just Dance 2021 si scatena a pieno ritmo anche su PlayStation 5. Con una selezione di nuovi brani che include tracce tratte dalla discografia di Eminem, The Weeknd o Galantis, il rhythm game invita il pubblico a danzare su next-gen. Il titolo Ubisoft propone una vasta selezione di opzioni di gioco, da coreografie pensate per i più piccoli alla modalità Sweat dedicata agli utenti in cerca di un'esperienza più intensa.

La versione PlayStation 4 di Just Dance 2021 sarà retrocompatibile su PlayStation 5.