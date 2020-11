Quali giochi usciranno su Xbox Series X al lancio?

Ci siamo! La prossima generazione di console è ormai pronta a fare il suo ingresso nelle case dei videogiocatori, per portare con sé una nuova era per l'universo del gaming. Ad aprire le danze saranno i nuovi hardware a firma Microsoft, con Xbox Series X e Xbox Series S in arrivo sul mercato il prossimo 10 novembre. Le due sorelle verdecrociate non potranno beneficiare al lancio della compagnia di Master Chief, a causa del rinvio di Halo: Infinite, ma sono comunque numerose le produzioni pronte a comporne il parco titoli.



Sotto l'etichetta Xbox Game Studios, giunge ad esempio la versione console di Gears Tactics, strategico ambientato nell'universo di Gears of War. Sostanziale il supporto delle terze parti, tra Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion e DiRT 5. Anche dall'Oriente giungono produzioni intriganti, tra Devil May Cry 5: Special Edition e Yakuza: Like A Dragon. Ricordando che l'offerta complessiva Microsoft è inoltre arricchita dalle funzionalità di retrocompatibilità totale con i precedenti hardware Xbox, partiamo alla scoperta della line-up di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S!



Assassin's Creed: Valhalla

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Anche su next-gen, Eivor è pronto/a a far risuonare il corno vichingo per radunare attorno a sé gli amanti della serie Ubisoft. Il nuovo capitolo della saga degli Assassini conduce i giocatori nel IX secolo, alla scoperta di un'Inghilterra frammentata tra diversi regni e civiltà. Qui, Vichinghi di origine norvegese creeranno il proprio insediamento, con l'obiettivo di edificare una nuova casa in terra straniera. Tra scontri, battaglie e raid, vi sarà modo anche di scoprire la mitologia norrena, con missioni che condurranno il/la protagonista sino ad Asgard e Jotunheim.

Su Xbox Series X, Assassin's Creed: Valhalla approda con risoluzione 4K e framerate a 60 fps, oltre che con tempi di caricamento estremamente ridotti.



Sulle pagine di Everyeye, in attesa della recensione, trovate un ricco provato di Assassin's Creed: Valhalla, a cura del nostro Giuseppe Arace.



Borderlands 3

Sviluppatore: Gearbox Software

Publisher: 2K Games

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Il terzo capitolo della serie Gearbox ritorna in azione su console next gen. I giocatori possono dunque prepararsi a vestire i panni dei Cacciatori della Cripta anche su Xbox Series X e Xbox Series S. Con la consueta commistione tra umorismo, azione e toni fieramente sopra le righe, Borderlands 3 può essere vissuto in solitaria oppure in modalità cooperativa online. Sui nuovi hardware Microsoft, il titolo supporta il cross-play con l'utenza Xbox One. Su next-gen, i giocatori possono inoltre approfittare di opzioni di gioco multiplayer in locale.

Con un gameplay frenetico e il caratteristico stile grafico della saga Gearbox, lo sparatutto si inserisce nella tradizione della serie, plasmando una nuova produzione di stampo looter-shooter.



In attesa del debutto next-gen, sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Borderlands 3 redatta dal nostro Francesco Fossetti.



Bright Memory

Sviluppatore: FYQD Studio

Publisher: Playism

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Sviluppato da un unico autore sotto l'etichetta di FYQD Studio, Bright Memory è uno shooter in prima persona con ambizioni da AAA. In un'atmosfera futuristica dalle suggestioni sci-fi, il giocatore è chiamato a imbracciare tanto armi da fuoco avanzate quanto lame letali, con le quali abbattere demoni, non-morti e creature mitologiche.

Su Xbox Series X, Bright Memory si presenta a 4K e 60 fps, mentre Xbox Series S propone una risoluzione a 1440p, sembre a 60 fps.



Devil May Cry 5: Special Edition

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Genere: Action

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



L'apprezzato Devil May Cry 5 ritorna in azione su console di nuova generazione, grazie ad una apposita Special Edition. La riedizione propone una selezione di contenuti aggiuntivi, tra i quali figura la possibilità di vivere l'intera avventura nei panni di Vergil. Il personaggio può infatti sostituire l'iconico Dante nel viaggio che lo attende nel quinto capitolo della serie Capcom. Presenti poi all'appello anche modalità aggiuntive, come Turbo o Il Mitico Cavaliere Oscuro.

Sul fronte tecnico, Devil May Cry 5: Special Edition consente di abilitare il supporto al Ray Tracing, optando per un connubio tra 4K e 30 fps o tra 1080p e 60 fps. In modalità Frame Rate Elevato, il gioco disabiliterà il Ray Tracing, proponendo un frame rate fino a 120 fps.



Aspettando la recensione del titolo Capcom, sulle nostre pagine trovate un ricco provato di Devil May Cry 5: Special Edition, a cura di Marco Mottura.



DiRT 5

Sviluppatore: Codemasters

Publisher: Codemasters

Genere: Racing Game

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Il nuovo capitolo della serie Codemasters invita i giocatori a intraprendere un avventuroso viaggio all'insegna di tracciati e percorsi off-road. Con oltre 70 circuiti che si snodano tra l'East River di New York e l'aurora boreale dipinta sui cieli norvegesi, DiRT 5 propone una modalità Carriera e funzionalità multiplayer. Offline, queste ultime consentono competizioni fino a 4 giocatori, mentre online la sfida è aperta ad un massimo di 12 piloti.

DiRT 5 è un titolo ottimizzato per Xbox Series X e sulla next-gen Microsoft proporrà tempi di caricamento ridotti e un'opzione di gioco a 120 fps. Sui nuovi hardware, il racing game proporrà ovviamente anche un livello di maggiore realismo grafico.



In attesa dell'esordio next-gen, sulle pagine di Everyeye trovate sia la recensione di DiRT 5 sia un provato di DiRT 5 su Xbox Series X.



Evergate

Sviluppatore: Stone Lantern Games

Publisher: PQube

Genere: Platform

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Già disponibile su Nintendo Switch, approda su Xbox Series X e Xbox Series S Evergate, platform 2D dalle atmosfere fiabesche. Tra ambientazioni realizzate a mano, la produzione narra la coinvolgente vicenda di due spiriti affini, ponendo il giocatore nei panni di Ki. Anima fanciullesca, quest'ultimo è in viaggio attraverso l'Aldilà, luogo caratterizzato da scenari suggestivi e al contempo inquietanti.

Per avanzare tra ostacoli, insidiosi sentieri e percorsi bloccati, il protagonista dovrà ricorrere al potere della Fiamma dell'Anima.



In attesa del titolo su Xbox Series X e Xbox Series S, sulle nostre pagine è disponibile la recensione di Evergate per Nintendo Switch, a cura di Davide "Falconero" Persiani.



Fortnite: Battaglia Reale

Sviluppatore: Epic Games

Publisher: Epic Games

Genere: Battle Royale

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Fortnite: Battaglia Reale arriva al lancio su Xbox Series X e Xbox Series S, pronto a sfruttare i nuovi hardware per offrire agli utenti un'esperienza rinnovata. Il free to play conserva il supporto al cross-play e rende possibile spostare i propri progressi di gioco e oggetti estetici su next gen. Per far questo, sulle nuove console Microsoft sarà sufficiente registrare l'account Xbox utilizzato su Xbox One e procedere al download di Fortnite.

Sul fronte delle performance, Xbox Series X offrirà una risoluzione 4K con frame rate a 60 fps, mentre Xbox Series S offrirà risoluzione 1080p e frame rate a 60 fps. Su entrambe le console, le texture caricheranno in maniera più rapida, mentre i tempi di attesa per entrare in partita saranno fortemente ridotti.



Gears Tactics

Sviluppatore: Splash Damage; The Coalition

Publisher: Xbox Games Studios

Genere: Strategico

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Gears Tactics rappresenta un nuovo esperimento per la serie di Gears of War: con quest'ultimo si abbandona infatti temporaneamente la tradizionale struttura da shooter in terza persona per esordire nel genere degli strategici. Protagonista di questa inedita avventura è il soldato Gabe Diaz, nei panni del quale dovremo cercare di disinnescare la minaccia rappresentata da Ukkon, leader delle Locuste. Il nostro protagonista dovrà reclutare, addestrare e schierare in campo una propria squadra personalizzata.

Gears Tactics propone un combat system a turni, per una cornice narrativa che si colloca cronologicamente dodici anni prima dell'originale Gears of War.



In attesa di vedere il titolo in azione su next-gen, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Gears Tactics redatta dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli al lancio del titolo su PC.



Maneater

Sviluppatore: Tripwire Interactive

Publisher: Tripwire Interactive

Genere: Action RPG

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Iniziando l'avventura nei panni di uno squalo cucciolo, il giocatore vedrà progressivamente crescere il proprio alter-ego pinnato. Affrontando i pericoli di un open-world popolato di altre minacciose creature marine, ma anche di pericolosi e ambiziosi pescatori, potremo farci largo tra diversi ecosistemi. Il mondo sottomarino di Maneater si compone infatti di sette macro-aree, plasmate da un alternarsi ritmato tra giorno e notte.

Sul fronte tecnico, la versione next-gen del bizzarro Action RPG sfrutta i nuovi hardware per proporre una risoluzione migliorata, frame rate a 60 fps e Ray Tracing.



Sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Maneater, a cura del nostro Francesco Fossetti.



NBA 2K21

Sviluppatore: Visual Concepts

Publisher: 2K

Genere: Sportivo

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Si ritorna sul parquet virtuale della pallacanestro targata NBA: la serie di 2K è infatti in dirittura di arrivo anche su hardware next-gen. Esordito a settembre 2020 su console di attuale generazione, NBA 2K21 è ora pronto ad accompagnare il lancio delle prossime ammiraglie Microsoft. Con un comparto online e meccaniche di gameplay rinnovate, il titolo sportivo rappresenta la nuova incarnazione del basket plasmato dal team di Visual Concepts.

La versione Xbox Series X e Xbox Series S di NBA 2K21 è stata riprogettata completamente da zero, con l'obiettivo di introdurre migliorie e contenuti pensati appositamente per la prossima generazione di console.



In attesa di poter valutare il lavoro compiuto dal team di sviluppo su next-gen, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di NBA 2K21 redatta da Giovanni Calgaro al momento dell'uscita su current-gen.



Observer: System Redux

Sviluppatore: Bloober Team

Publisher: Bloober Team

Genere: Survival horror

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Ambientato nel 2084, il survival horror di Bloober Team muove i suoi passi in un universo distopico, tormentato da guerre e inquietanti piaghe mortali. Versione rivista e ampliata del titolo originale, Observer: System Redux vede protagonista Daniel Lazarski. Quest'ultimo altri non è che un Osservatore, ovvero un detective d'élite in grado di violare le menti dei sospettati. Estraendone ricordi, pensieri e sentimenti, l'investigatore risolve casi sempre più complessi in un intrigante thriller futuristico.

Observer: System Redux propone l'avventura cyberpunk in una chiave completamente rinnovata, con un fronte tecnico rivisto e migliorato. Non mancano poi all'appello casi e missioni aggiuntive in grado di ampliare il contesto narrativo, oltre a meccaniche di gameplay completamente inedite.



Tetris Effect: Connected

Sviluppatore: Monstars Inc; Resonair; Stage Games

Publisher: Enhance

Genere: Puzzle Game

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Riedizione ampliata dell'originale Tetris Effect, il titolo è in arrivo sulle nuove console di casa Microsoft. Già disponibile su PC e PlayStation 4, la produzione si dirige a grandi passi in direzione della next-gen, proponendo un'esperienza sensoriale che punta ad ammaliare il giocatore con i suoi scenari psichedelici e le colonne sonore avvolgenti.

Per arricchire l'esperienza, Tetris Effect: Connected propone un nuovo comparto multiplayer, pensato sia per coloro che vogliono cooperare sia per gli amanti delle sfide e della competizione, con opzioni di gioco online e in locale.



The Falconeer

Sviluppatore: Tomas Sala

Publisher: Wired Productions

Genere: Action GDR

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Intrigante produzione dalla struttura open-world, The Falconeer pone il giocatore alla guida di un'imponente aquila. Nel Grande Ursee, rapaci da combattimento e dirigibili rappresentano le sole risorse a disposizione di abbienti e privilegiati per conservare la propria posizione di potere. Alla base della società, oppressi e deboli stanno tuttavia cedendo al risentimento, in una situazione sempre più tesa. Scegliendo quale fazione supportare, il giocatore potrà vivere nel titolo diverse campagne principali.

A comporre l'esperienza ludica di The Falconeer contribuiscono esplorazione, missioni secondarie e combattimenti aerei frenetici e brutali. A fare da cornice, troviamo un mondo misterioso popolato di civiltà perdute, pirati e creature mitologiche.



Yakuza: Like A Dragon

Sviluppatore: Ryu Ga Gotoku Studio

Publisher: SEGA

Genere: Azione / GDR

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



La serie SEGA debutta sulla next-gen Microsoft sin dal Day One delle nuove console. La disavventura di Ichiban Kasuga contribuisce dunque ad arricchire la line-up di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S. Giovane delinquente affiliato alla Yakuza di Tokyo, il ragazzo viene condannato per un crimine che non ha commesso. Dopo ben 18 anni di reclusione, ormai libero, scoprirà di essere stato tradito e abbandonato: in cerca di vendetta, il protagonista di Yakuza: Like A Dragon si avvia così lungo un percorso complesso e accidentato per ricomporre la propria esistenza.

Al fianco di Ichiban Kasuga, troviamo diversi comprimari, tra ex infermieri, poliziotti allo sbando e hostess determinate. Il gruppo condurrà la propria azione lungo le strade di Yokohama, che si presta come sfondo alla produzione videoludica di SEGA.



Watch Dogs: Legion

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Azione

Data di uscita: 10 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Con una società britannica frammentata in molteplici fazioni, Londra vede insediarsi al potere un regime autoritario. In un futuro distopico, lo stato di polizia è contestato da un fronte rivoluzionario noto come Deadsec. Parte del movimento, per condurre la propria azione all'insegna della ribellione il giocatore dovrà circondarsi di preziosi alleati. In questo contesto, ogni NPC presente nel titolo Ubisoft potrà essere reclutato, per un open-world dalle grandi ambizioni.

La versione next-gen di Watch Dogs: Legion sfrutterà la maggiore potenza degli hardware Microsoft per offrire migliori performance, con tempi di caricamento ridotti. Il supporto al Ray Tracing in tempo reale offrirà inoltre un colpo d'occhio rinnovato sulla Londra virtuale plasmata da Ubisoft.



In attesa della versione next-gen dell'opern-world, sulle nostre pagine trovate la recensione di Watch Dogs: Legion redatta da Alessandro Bruni.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Sviluppatore: Treyarch

Publisher: Activision

Genere: Sparatutto

Data di uscita: 13 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Call of Duty: Black Ops Cold War riconduce i giocatori nell'universo del primo COD: Black Ops, del quale rappresenta il sequel ufficiale. Con una campagna principale ambientata negli Anni Ottanta, lo shooter prende il via durante la Presidenza USA di Ronald Reagan. Nel cuore della Storia della Guerra Fredda, il nuovo capitolo della saga Activision propone molteplici scenari bellici, tra Vietnam, Berlino Est, Turchia e il quartier generale del KGB.

Molteplici mappe e opzioni di gioco vanno a costituire la componente multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War, che vede il ritorno anche dell'apprezzata modalità Zombi.



Per maggiori dettagli sulle impressioni suscitate dal nuovo arrivato in casa Activision, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato del multiplayer di COD: Balck Ops Cold War redatto dal nostro Giovanni Panzano.



Mortal Kombat 11 Ultimate

Sviluppatore: NetherRealm

Publisher: Warner Bros. Interactive

Genere: Picchiaduro

Data di uscita: 17 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



La versione Ultimate di Mortal Kombat 11 si propone come la versione definitiva del picchiaduro di NetherRealm. Il titolo include infatti la totalità dei contenuti del gioco origianle, al quale si aggiungono l'arco narrativo dell'espansione Mortal Kombat 11: Aftermath e i kombattenti introdotti nel gioco tramite DLC. Tra questi ultimi possiamo ricordare Rambo, RoboCop, Terminator, Mileena, Joker, Rain e Spawn.

Su Xbox Series X e Xbox Series S, il picchiaduro propone una risoluzione dinamica a 4K, oltre a tempi di caricamento ridotti e performance estetiche migliorate.



Just Dance 2021

Sviluppatore: Ubisoft

Publisher: Ubisoft

Genere: Rhythm Game / Party Game

Data di uscita: 24 Novembre

Piattaforme: Xbox Series X / Xbox Series S



Il rhythm game di casa Ubsoft è pronto a scatenarsi anche su next-gen, portando con sé un carico di nuovi brani su cui danzare. Da Eminem a Galantis, Just Dance 2021 propone un'esperienza versatile, adatta a molteplici esigenze. I giocatori in cerca di un esercizio più intenso potranno ad esempio dedicarsi alla modalità Sweat, mentre i più piccoli potranno ballare su coreografie dedicate.

Coloro che acquisteranno Just Dance 2021 su Xbox One avranno la possibilità di procedere al download gratuito del titolo su Xbox Series X e Xbox Series S.